Bất động sản

Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp đến hỗ trợ địa phương sau phân cấp, phân quyền

Thanh Xuân

13/08/2025, 10:57

Bộ Xây dựng cho biết sẽ sớm bố trí thời gian tổ chức tập huấn về công việc sau phân cấp, phân quyền và triển khai đoàn công tác đến trực tiếp hỗ trợ địa phương…

Tọa đàm hướng dẫn văn bản pháp luật về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Tọa đàm hướng dẫn văn bản pháp luật về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa chủ trì buổi tọa đàm trao đổi, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định pháp luật được phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Thứ trưởng, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 1 Thông tư phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng đã giao các cục, vụ chuyên môn hướng dẫn, giải đáp kiến nghị, vướng mắc của địa phương trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng. Đến nay, Bộ Xây dựng có khoảng 27 văn bản trả lời UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố những phản ánh quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung chủ yếu vào nội dung quy định về hoạt động đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình; quản lý nhà và thị trường bất động sản; quản lý kết cấu hạ tầng; quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn.

Bên cạnh phần trao đổi của Thứ trưởng, các đơn vị đơn chuyên môn của Bộ Xây dựng cũng tiếp tục làm rõ thêm các nội dung kiến nghị.

Cụ thể, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc trình bày về sự thay đổi trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn. Đối với phân quyền, lĩnh vực này đã có sự chuyển giao thẩm quyền phê duyệt. Thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chung đô thị loại 1, đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 1, và Quy hoạch chung khu du lịch quốc gia được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ sang UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng thông tin khái quát kết quả rà soát và việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản; chính sách nhà ở và kinh doanh bất động sản; kết quả chi tiết theo từng lĩnh vực…

Tại tọa đàm, Sở Xây dựng một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Lâm Đồng, Thanh Hóa nêu ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, trao đổi thêm về lĩnh vực như thẩm định, quy hoạch, nhà ở… Đặc biệt, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được tổ chức riêng một buổi tập huấn.

Trên cơ sở đó, kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định Bộ Xây dựng sẽ đồng hành cùng các địa phương tháo gỡ khó khăn và yêu cầu đơn vị liên quan của Bộ khẩn trương trả lời nhanh nhất, rõ nhất, giúp địa phương thực hiện ngay công việc sau khi phân cấp, phân quyền. Riêng với đề nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng khẳng định, Bộ sẽ sớm bố trí thời gian tổ chức tập huấn cụ thể và triển khai đoàn công tác đến làm việc tại các địa phương.

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Thủ tướng: “Khó mấy cũng phải làm để hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025”

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương lớn, giàu tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, khó khăn đến đâu cũng phải kiên quyết thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100.000 căn trong năm 2025…

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Thị trường đất Đông Sơn “nóng” theo quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao

Sự xuất hiện thông tin về quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa, đặc biệt là vị trí dự kiến xây dựng nhà ga hành khách, đã khiến thị trường bất động sản tại nhiều xã, phường trở nên sôi động. Giá đất ở và cả đất nông nghiệp tăng nhanh, thậm chí có nơi gần gấp đôi chỉ trong vòng hơn một năm.

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc

Các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội được yêu cầu rà soát quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện năng lượng sạch. Vị trí ưu tiên là đất công hoặc nơi có sẵn hạ tầng, dễ đấu nối điện, gần khu dân cư và trục đường lớn, đồng thời, bảo đảm an toàn và có thể kết hợp dịch vụ công cộng…

Lễ động thổ dự án Night Square: Bước đi tiên phong trong phát triển kinh tế đêm Hải Phòng

Lễ động thổ dự án Night Square: Bước đi tiên phong trong phát triển kinh tế đêm Hải Phòng

Sáng 16/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương (TD Group) tổ chức Lễ động thổ dự án Night Square - một tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn và văn phòng khép kín tại ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - Mai Năng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng...

Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2

Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội giá 20,6 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Đông Anh sau khi khởi công. Dự án gồm 419 căn để bán và 47 căn cho thuê mua, diện tích từ 40–76,6m2, giá bán là 20,6 triệu đồng/m2…

