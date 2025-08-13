Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp đến hỗ trợ địa phương sau phân cấp, phân quyền

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn
Sinh vừa chủ trì buổi tọa đàm trao đổi, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật
quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý
nhà nước của Bộ Xây dựng, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định pháp luật được
phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo Thứ trưởng, thực hiện chủ
trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực
quản lý nhà nước gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Xây
dựng đã trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 1
Thông tư phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng.
Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây
dựng đã giao các cục, vụ chuyên môn hướng dẫn, giải đáp kiến nghị, vướng mắc của
địa phương trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng. Đến nay, Bộ Xây dựng có khoảng
27 văn bản trả lời UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố những phản ánh quy định
về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với mô hình chính quyền địa
phương 2 cấp, tập trung chủ yếu vào nội dung quy định về hoạt động đầu tư xây dựng,
cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình; quản lý nhà và thị trường bất động
sản; quản lý kết cấu hạ tầng; quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn.
Bên cạnh phần trao đổi của Thứ
trưởng, các đơn vị đơn chuyên môn của Bộ Xây dựng cũng tiếp tục làm rõ thêm các
nội dung kiến nghị.
Cụ thể, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng
Vụ Quy hoạch kiến trúc trình bày về sự thay đổi trong lĩnh vực quy hoạch đô thị
và nông thôn. Đối với phân quyền, lĩnh vực này đã có sự chuyển giao thẩm quyền
phê duyệt. Thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chung đô thị loại 1, đô thị mới có
quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 1, và Quy hoạch chung khu du lịch
quốc gia được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ sang UBND cấp tỉnh.
Ngoài ra, bà Tống Thị Hạnh, Cục
trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng thông tin khái quát kết
quả rà soát và việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi thực
hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động
sản; chính sách nhà ở và kinh doanh bất động sản; kết quả chi tiết theo từng
lĩnh vực…
Tại tọa đàm, Sở Xây dựng một số địa
phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Lâm Đồng, Thanh Hóa
nêu ý kiến đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, trao đổi thêm về lĩnh vực như thẩm định,
quy hoạch, nhà ở… Đặc biệt, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn
được tổ chức riêng một buổi tập huấn.
Trên cơ sở đó, kết luận buổi làm
việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định Bộ Xây dựng sẽ đồng hành cùng các
địa phương tháo gỡ khó khăn và yêu cầu đơn vị liên quan của Bộ khẩn trương trả
lời nhanh nhất, rõ nhất, giúp địa phương thực hiện ngay công việc sau khi phân
cấp, phân quyền. Riêng với đề nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ
trưởng khẳng định, Bộ sẽ sớm bố trí thời gian tổ chức tập huấn cụ thể và triển
khai đoàn công tác đến làm việc tại các địa phương.