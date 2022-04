Thêm 3 mã được dự báo lọt rổ VN-Diamond, quỹ ETF sẽ mua mới 31,7 triệu cổ phiếu

Chỉ số VNDiamond đã tăng trưởng 5,1% so với đầu năm, vượt trội so với VNindex (-1,8% so với đầu năm) và VN30 (-3,7% so với đầu năm). Rổ chỉ số VNDiamond mới sẽ được công bố vào 18/04/2022 và hiệu lực từ ngày 4/5/2022.

Dựa trên dữ liệu đến ngày 28/03/2022, trước đó, VnDirect ước tính OCB sẽ được đưa vào VNDiamond trong kỳ này vì đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của VNDiamond.

Trong khi đó, BSC ước tính ngoài OCB sẽ có thêm 3 cổ phiếu nữa khả năng cao lọt rổ chỉ số này trong kỳ cơ cấu tới đây, gồm: TCM, HCM, DHC. Ở chiều ngược lại, sẽ có một số trong rổ VN-Diamond bị loại ra gồm CTD, KDH, NLG do không đáp ứng P/E, FOL.

DCVFM VNDiamond ETF, với tổng giá trị tài sản ròng là 14.963 tỷ đồng sẽ cơ cấu lại danh mục đầu tư vào 29/4/2022. Trong đợt cơ cấu này, ước tính DCVFM VNDiamond ETF sẽ mua vào nhiều nhất HCM với 17 triệu cổ phiếu; OCB được mua khoảng 8 triệu cổ phiếu, DHC được mua 4,1 triệu cổ và TCM được mua vào 2,6 triệu cổ phiếu, nâng tỷ trọng lên lần lượt 4,03%; 1,42%, 2,29% và 1,4%. Tổng số lượng cổ phiếu ETF này sẽ mua mới vào khoảng 31,7 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, quỹ cũng sẽ bán bớt giảm tỷ trọng tại một số mã như ACB, MBB, MSB, MWG, PNJ, REE, TCB, TPB. Và mua gia tăng sở hữu CTG, EIB, FPT, GMD, VPB, VIB.

Kể từ đầu năm 2022, dòng vốn ròng chảy vào VNDiamond ETF đạt giá trị 759 tỷ đồng, chỉ sau Fubon ETF với giá trị 1.313 tỷ đồng.