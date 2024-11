Thị giá 10.100 đồng, TVC lên kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với giá 14.600 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã TVC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Cụ thể, Trí Việt dự kiến sẽ triển khai mua lại 8 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 6,74% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giá mua lại cổ phiếu tối đa là 14.600 đồng/cp. Với số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua lại, Trí Việt ước tính cần chi tối đa gần 117 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến trong năm 2024 sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch là Chứng khoán Trí Việt.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TVC hiện đang giao dịch ở mức 10.100 đồng/cp. Như vậy, giá mua lại mà Trí Việt đưa ra cao hơn 45% thị giá hiện tại.

Kết thúc quý 3/2024, TVC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ năm trước (13,25 tỷ); Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 4.701% từ 2,76 tỷ lên gần 131 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Trí Việt báo lợi nhuận trước thuế đạt hơn 131 tỷ đồng, tăng mạnh 660% so với cùng kỳ 2023 và lợi nhuận sau thuế hơn 125 tỷ đồng, tăng 623% so với cùng kỳ 2023 (17,322 tỷ).

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tài chính tăng vọt tới 4.701% là do công ty tập trung vào hoạt động cốt lõi, dự tính và tận dụng tốt biến động của thị trường, xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với chiến lược, kế hoạch định trước.

Bên cạnh đó công ty cũng tiến hành chốt lãi một phần danh mục phù hợp với tiến trình hoạt động cuối năm. Ngoài ra, công ty áp dụng chiến thuật giao dịch linh hoạt, phù hợp và tận hưởng cổ tức bằng tiền của các mã trong danh mục này.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Trí Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt 223 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 423 tỷ đồng, lần lượt tăng 414% và 64% so với cùng kỳ năm ngoái.