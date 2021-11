Thị trường ô tô trên đà hồi phục, doanh số bán hàng tăng 120%

Mặc dù có sự hồi phục mạnh mẽ so với tháng trước, song doanh số bán hàng của thị trường vẫn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.797 xe, trong đó xe du lịch chiếm nhiều nhất, bao gồm 19.865 xe bán ra, tăng 138% so với tháng trước. Ngoài ra, xe thương mại và xe chuyên dụng cũng đều đạt mức tăng trưởng tốt với doanh số đạt là 9.492 xe thương mại và 404 xe chuyên dụng, tăng lần lượt 94% và 45% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.344 xe, tăng 110% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.453 xe, tăng 132% so với tháng trước.

Theo VAMA, doanh số tăng trong tháng 10 nhờ vào 2 yếu tố chính. Đó là sự hoạt động trở lại của tất cả các đại lý ô tô trên toàn quốc, cũng như sự phục hồi nhanh chóng của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 132% so với tháng trước.

Một lý do nữa là mới đây đã có thông tin từ chính phủ về việc áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ được áp dụng từ ngày 15/11/2021. Về thông tin ưu đãi lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, chính phủ đã chính thức đồng ý chủ trương rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính, rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (bao gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2021) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính để xem xét, ban hành theo thẩm quyền và quy định của pháp luật để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

Mặc dù thị trường ô tô trong tháng 10/2021 đã có phần khởi sắc hơn so với tháng trước, song vẫn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến hết tháng 10/2021, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô năm nay tăng 3% so với năm 2020, trong đó xe ô tô du lịch giảm 4%, xe thương mại tăng 20% và xe chuyên dụng tăng 50% so với năm 2020. Tính đến hết tháng 10/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 9% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với thời điểm trước đại dịch năm 2019, doanh số bán ra của thị trường lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 vẫn thấp hơn. Cụ thể, sản lượng bán hàng 10 tháng đầu 2021 giảm 16% so với 10 tháng đầu 2019.

Biểu đồ tăng trưởng của thị trường ô tô từ đầu năm đến tháng 10/2021. Nguồn: VAMA