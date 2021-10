Tích hợp bằng lái xe, bảo hiểm, “thẻ xanh” tiêm chủng vào thẻ CCCD gắn chíp

Ngày 5-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết sẽ triển khai các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip, phục vụ người dân thực hiện các thủ tục, giao dịch được thuận tiện, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành là một trong những thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp. Mã QR code ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Công an

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an nhấn mạnh: “Công dân chỉ cần 1 loại giấy tờ duy nhất là thẻ CCCD gắn chip điện tử có thể thay thế rất nhiều loại giấy tờ khác. Đặc biệt với tình hình phòng chống dịch cấp bách như hiện nay, nếu được cập nhật đầy đủ thông tin, công dân có thể sử dụng duy nhất thẻ CCCD gắn chip đã được tích hợp nhiều tiện ích khác nhau”.

Hiện, Bộ Công an đang phối hợp tích cực với Bộ Giao thông Vận tải tích hợp thông tin bằng lái xe; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội và rất nhiều các tiện ích khác.

Cụ thể, thông tin "thẻ xanh", tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe, thông tin về hưởng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và nhiều tiện ích khác.

Ngoài ra, còn có thông tin người phụ thuộc đi cùng với người có CCCD gắn chip (con chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự,…).

Dữ liệu công dân được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua quy trình xác minh đảm bảo chính xác. Với công dân được tiêm 2 mũi vaccine sẽ được tích hợp "thẻ xanh", tiêm 1 mũi được tích hợp "thẻ vàng" trên thẻ CCCD gắn chip.

Bên cạnh đó, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân có thể dễ dàng đăng ký điểm kiểm soát "checkpoint" cho nhà mình hoặc dán trên các trụ sở, cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, nơi công cộng và bất cứ nơi nào để có thể theo dõi, quản lý về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 của cán bộ, nhân viên và khách ra vào.

Được biết, dữ liệu trên hệ thống có thể được cập nhật, bổ sung từ rất nhiều nguồn vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như: Dữ liệu từ các tổ chức, doanh nghiệp, dữ liệu y tế, thông tin tiêm chủng, F0, F0 khỏi bệnh, kê khai y tế…

Thẻ CCCD gắn chip điện tử do Bộ Công an phát hành là một trong những thẻ CCCD tiên tiến, hiện đại bậc nhất trên thế giới với nhiều tính năng, tác dụng và thẩm mỹ đẹp. Mã QR code ở mặt trước của thẻ CCCD với 7 trường thông tin cơ bản của công dân được khai thác nhanh chóng, tiện ích, rất phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại mặt sau của thẻ CCCD có chứa mã MRZ (Machine – readable zone) – Mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử được tích hợp các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn ICAO. Tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ Công an cũng nghiên cứu việc tích hợp thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế (nếu ký thỏa thuận hợp tác quốc tế) vì thẻ CCCD gắn chip có mã MRZ (Machine – readable zone) – mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO…

Cũng theo Bộ Công an, công dân chỉ cần đăng ký thông tin tài khoản qua ứng dụng khai báo y tế VNEID (do Bộ Công an xây dựng và phát triển) hoặc qua website http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn là sẽ được xác thực trong Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.