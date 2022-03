Tiền hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 10/3 cho biết, cùng với số lượng người mắc mới Covid-19 điều trị tại nhà gia tăng, hiện có hàng trăm nghìn người đang có nhu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (chế độ ốm đau, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau).

Nhiều địa phương, đặc biệt là tại Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng,...số bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà rất lớn và đang gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Bởi theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận này do các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện, trong khi đa số người lao động điều trị Covid-19 tại nhà chỉ được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly do chính quyền địa phương, hoặc trạm y tế xã cấp, nên các giấy tờ này không đạt tiêu chuẩn để làm cơ sở đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội.

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc công nhận 7 loại giấy tờ gồm: 1- Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; 2- Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; 3- Giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR ) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; 4- Giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, Tổ Covid cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp.

5- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà; 6- Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; 7- Phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến.

Các giấy tờ trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.

Trong trường hợp không ban hành Nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế được phép công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và quy định mẫu, thẩm quyền cấp 7 loại giấy tờ này vào Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện đơn vị này đã sẵn sàng cải cách hành chính, rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động bị F0 ngay khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động chưa có tài khoản cá nhân nên khẩn trương mở tài khoản để khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, người lao động là F0 có đầy đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chuyển thẳng tiền hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau vào tài khoản của người lao động.

Việc này vừa đảm kịp thời, minh bạch đến tận tay người lao động, vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ, cũng như đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19.