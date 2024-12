TKG và KTT bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 27/12

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày 13/12 thông báo hủy bỏ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (mã TKG).

Theo đó, hơn 6.3 triệu cp TKG sẽ chính thức rời sàn vào 27/12/2024; ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là 26/12. Nguyên nhân là do TKG vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở Giao dịch Chứng khoán, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Trước đó, cổ phiếu TKG bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 24/04 do chậm nộp BCTC 2023. Hiện, BCTC gần nhất của TKG là BCTC quý 3/2023. Doanh nghiệp chưa công bố BCTC năm 2023, bán niên 2024 và chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, còn cổ phiếu đang nằm trong diện đình chỉ giao dịch ở thị giá 2.400 đồng/cp.

Cùng ngày, 2.955.000 cổ phiếu KTT của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT cũng bị hủy niêm yết trên HNX do Tập đoàn KTT vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Được biết, cổ phiếu KTT bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của tổ chức niêm yết là số âm; bị hạn chế giao dịch do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định;

Cuối cùng cổ phiếu KTT bị đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiêp tục vi phạm quy định về công bô thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện bị hạn chế giao dịch, cụ thể tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiêm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định và cổ phiếu này này chỉ còn 2.300 đồng/cp.

Mới đây, trên UPCoM, ba doanh nghiệp thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu do các doanh nghiệp trên không (hoặc chưa) đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định và cũng được thông qua việc hủy đăng ký giao dịch theo quyết định của HĐQT.

Cụ thể, ngày 11/12, CTCP Xây dựng Bình Phước (mã BCO) thông báo hủy đăng ký giao dịch hơn 5.6 triệu cp đang lưu hành. Ngày giao dịch cuối cùng là 30/12, chính thức rời sàn UPCoM vào 31/12.

Nguyên nhân là do sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên, BCO vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch. Doanh nghiệp mới lên sàn từ ngày 04/12/2023.

Ngày 12/12, CTCP Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam - VTVCab (mã CAB) thông báo sẽ đưa hơn 45,7 triệu cp rời sàn UPCoM từ ngày 31/12, tương đương ngày giao dịch cuối cùng là 30/12. Nguyên nhân rời sàn do VTVCab hủy tư cách công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Đáng chú ý, việc rời sàn là quyết định được thông qua từ ĐHĐCĐ bất thường 2024 của CAB vào ngày 12/11. Theo Nghị quyết HĐQT, danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/10/2024 của CAB gồm cổ đông lớn là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) - công ty mẹ, chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết; cùng 1,051 cổ đông chiếm 1.45% còn lại. Luật Chứng khoán quy định Công ty đại chúng là “công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”. Với cơ cấu cổ đông thời điểm này, VTVcab không đáp ứng điều kiện, do đó ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.

Đáng chú ý, mặc dù sẽ rời khỏi UPCoM nhưng ĐHĐCĐ VTVcab vẫn thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

Cụ thể, CAB dự kiến chào bán 2.089.167 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tương đương giá trị phát hành gần 21 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để tăng vốn điều lệ tại CAB tương ứng với khoản đầu tư của VTV, tương ứng với quyền sở hữu 20% cổ phần tại CTCP Truyền thông Quảng cáo đa phương tiện (Smart Media).

Tài sản góp vốn là VTV góp vốn bằng quyền thu hồi khoản nợ phải thu của VTV tại CAB (phát sinh trong giai đoạn VTV chuyển giao quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media cho VTVcab theo quyết định ngày 25/02/2016. Giá trị khoản đầu tư tại thời điểm nhận chuyển giao là 18 tỷ đồng, được định giá lại ở mức 21 tỷ đồng.

Thời gian chào bán dự kiến là sau khi công ty hoàn tất các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN và thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, HĐQT CAB thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 với trích lập Quỹ đầu tư phát triển là 7.185.606.798 đồng; Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10.703.672.621 đồng; Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý công ty là 387.995.037 đông; chi cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 1,24% (1 cp được nhận 124 đồng) với số tiền phải chi trả là 5.672.488.624 đồng.

Đến ngày 13/12, CTCP Bao bì Tân Tiến (mã TTP) ra thông báo rời sàn. Theo đó, gần 15 triệu cp TTP sẽ chính thức rời UPCoM từ 08/01/2025. Nguyên nhân cũng do Doanh nghiệp hủy tư cách công ty đại chúng.

Tương tự VTVCab, TTP không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng. Theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 22/08/2024, các cổ đông nhỏ chỉ nắm 2,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, thấp hơn mức quy định tối thiểu 10%, do đó Bao bì Tân Tiến không còn đáp ứng quy định.