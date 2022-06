Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới

Đứng đầu Chỉ số Nơi đáng sống toàn cầu (Global Liveability Index) 2022 được tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) công bố mới đây là thành phố Vienna. Thủ đô của nước Áo đã lấy lại vị trí của cách đây 3 năm - thời điểm trước khi Vienna trượt xuống vị trí thứ 12 vào năm 2021 do Covid khiến thành phố phải đóng cửa các địa điểm như bảo tàng và nhà hàng.

Vienna giành vị trí này từ tay thủ đô Copenhagen của Đan Mạch nhờ đạt điểm số cao hơn về dịch vụ y tế. Trong top 5 của xếp hạng còn có Zurich của Thuỵ Sỹ, cùng Calgary và Vancouver của Canada.

Nằm ở cuối của xếp hạng gồm 173 thành phố là thủ đô Tripoli của Libya, Lagos của Nigeria, và Damascus của Syria.

“Trong 2 năm qua, xếp hạng chất lượng cuộc sống của các thành phố trên thế giới do EIU thực hiện đã bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19, vì phong toả và các biện pháp giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến văn hoá, giáo dục và y tế tại các thành phố trên khắp thế giới”, báo cáo viết. “Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát mới nhất của chúng tôi, chỉ số đã trở lại bình thường, vì các hạn chế đã được gỡ bỏ ở nhiều quốc gia”.

Hai thành phố duy nhất không phải của châu Âu hay Canada lọt vào top 10 là Osaka của Nhật Bản và Melbourne của Australia. Osaka và Melbourne cùng đứng ở vị trí thứ 10.

Các thành phố khác ở bán cầu Nam không đạt được thứ hạng cao trong xếp hạng này. Cả Australia và New Zealand đều hưởng lợi từ việc đóng cửa biên giới hồi đầu năm 2021 - biện pháp giúp 2 nước này giữ số ca nhiễm Covid ở mức thấp và cuộc sống diễn ra tương đối bình thường. Nhưng sau đó, biến chủng mới đã khiến số ca nhiễm Covid ở Australia và New Zealand tăng mạnh, gây đảo lộn cuộc sống. Wellington và Auckland của New Zealand tụt xuống vị trí tương ứng 46 và 33, trở thành hai thành phố rớt hạng mạnh nhất trong danh sách.

Ở chiều ngược lại, những thành phố thăng hạng mạnh nhất có London của Anh, thành phố tăng 27 bậc lên vị trí 33, và Angeles của Mỹ - tăng 18 bậc lên vị trí 37.

Báo cáo cho biết phong toả chống Covid ở Trung Quốc khiến các thành phố của nước này gặp bất lợi trong xếp hạng. Trong khi đó, chiến tranh Nga-Ukraine đồng nghĩa với việc thủ đô Kiev của Ukraine không có tên trong danh sách.

Theo EIU, các thành phố được xếp hạng dựa trên 30 yếu tố định tính và định lượng thuộc 5 nhóm gồm: sự ổn định, y tế, văn hoá và môi trường, giáo dục và hạ tầng.

Dưới đây là top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới trong xếp hạng của EIU:

1) Vienna, Áo

2) Copenhagen, Đan Mạch

3) Zurich, Thuỵ Sỹ

3) Calgary, Canada

5) Vancouver, Canada

6) Geneva, Thuỵ Sỹ

7) Frankfurt, Đức

8) Toronto, Canada

9) Amsterdam, Hà Lan

10) Osaka, Nhật Bản

10) Melbourne, Australia

Và dưới đây là 10 thành phố “đội sổ” của xếp hạng:

163) Tehran, Iran

164) Douala, Cameroon

165) Harare, Zimbabwe

166) Dhaka, Bangladesh

167) Port Moresby, Papua New Guinea

168) Karachi, Pakistan

169) Algiers, Algeria

170) Tripoli, Libya

171) Lagos, Nigeria

172) Damascus, Syria