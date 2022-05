"Top Gun 2" lãi hơn 100 triệu USD sau khi công chiếu 4 ngày

Tác phẩm mới nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise, bom tấn Top Gun: Maverick đang thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới quan sát phòng vé. Đây là bộ phim có nội dung nối tiếp phần phim Top Gun ra mắt năm 1986 (Tony Scott chỉ đạo, tổng doanh thu 357 triệu USD toàn cầu), kể tiếp câu chuyện của chàng phi công Maverick do tài tử Tom Cruise hóa thân. Trong phim, Maverick có nhiệm vụ huấn luyện một đội phi công tinh nhuệ làm quen với máy bay tiêm kích F/A-18 để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phim thành công nhờ vào những đánh giá, “mưa” lời khen truyền miệng cũng như trên truyền thông của các nhà phê bình. Phim nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, trên Rotten Tomatoes, nhận mức chấm 96% (đạt chứng nhận "tươi"). Thậm chí, một số ý kiến cho rằng tác phẩm do Paramount và Skydance Media phối hợp sản xuất còn vượt trội hơn so với phiên bản gốc cách đây 36 năm và chắc chắn sẽ lập kỷ lục doanh thu.

Kết quả, riêng tại khu vực Bắc Mỹ, trong 4 ngày, doanh thu phòng vé của Top Gun: Maverick đạt 151 triệu USD. Phim cũng thu về 124 triệu USD doanh thu phòng vé từ 62 thị trường nước ngoài (tính tới ngày 29/5). Như vậy tổng doanh thu toàn cầu của phim đã đạt con số là 275 triệu USD. Với chi phí làm phim là 152 triệu USD, nhà sản xuất phim Top Gun: Maverick có lãi ngay sau khi phim công chiếu được ít ngày.

Đây là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp hơn 40 năm của tài tử Tom Cruise có mức doanh thu mở màn ấn tượng. Kỷ lục đã được thiết lập bất chấp việc bom tấn này không công chiếu ở Trung Quốc và Nga - hai thị trường quan trọng. Tuy thế, thành tích này vẫn chưa đủ vượt qua kỷ lục phòng vé dịp lễ Memorial Day của Pirates of the Caribbean: At World’s End (153 triệu USD sau 3 ngày công chiếu), năm 2007.

Các báo cáo thị trường chỉ ra 58% khán giả của Top Gun: Maverick là đàn ông. Đồng thời, phim hấp dẫn nhóm người xem lớn tuổi, với 55% ở độ tuổi trên 35. Theo cuộc khảo sát của Deadline, hơn một nửa số khán giả được hỏi cho biết tác phẩm vượt kỳ vọng của họ, 30% khán giả nói sẽ trở lại rạp để xem lần hai. Điều này thật ấn tượng vì nhóm tuổi đó bao gồm những người không háo hức quay lại rạp chiếu phim sau đại dịch. Trong khi đó, những lời khen truyền miệng tích cực của bộ phim cũng rất hữu ích trong việc tiếp cận lớp khán giả trẻ tuổi, những người chưa được sinh ra khi Top Gun ra rạp cách đây 36 năm.

Rich Gelfond, Giám đốc của IMAX nói với tờ Deadline: "Nếu bạn nghĩ điện ảnh đã chết sau đại dịch, hãy đi xem Top Gun: Maverick. Bộ phim này báo trước sự trở lại của các bom tấn mùa hè và là chất xúc tác sẽ đẩy nhanh nhu cầu xem phim của khán giả. Chúng tôi xin ngả mũ thán phục Tom Cruise, đạo diễn Joe Kosinski và êkíp dũng cảm của họ".

Trước đó, theo số liệu mà các trang Variety, Deadline cập nhật, phim Top Gun: Maverick còn thu về 19,3 triệu USD tiền vé chiếu sớm. Điều này đã giúp cho Top Gun: Maverick trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất của hãng Paramount Pictures tính đến hiện tại. Top Gun: Maverick cũng đánh dấu bộ phim thứ năm của hãng phim này trong năm nay thống trị phòng vé trong tuần mở màn.

Những bộ phim khác của Paramount như Sonic the Hedgehog (182 triệu USD), The Lost City (102 triệu USD), Scream (81 triệu USD) hay Jackass Forever (57 triệu đô) đều gây được tiếng vang lớn tại các rạp. Đó là một sự phục hồi ấn tượng vì Paramount hầu như không phát hành bất kỳ bộ phim nào trong thời kỳ đại dịch, thay vào đó hãng gửi các tựa phim lớn như The Tomorrow War của Chris Pratt, The Trial of the Chicago 7 của đạo diễn Aaron Sorkin và Coming 2 America của Eddie Murphy đến các nền tảng cung cấp dịch vụ phát trực tuyến.

Bất chấp vô số lần trì hoãn vì dịch Covid-19, Tom Cruise vẫn kiên quyết không đưa Top Gun: Marverick lên các nền tảng phát trực tuyến. Đối với Tom Cruise, Top Gun 2 không đơn thuần chỉ là một bộ phim - đó là đích đến, là tích lũy của tất cả những gì anh ấy đã học hỏi được trong suốt 40 năm hoạt động nghệ thuật (phim truyện đầu tay của Cruise Endless Love được phát hành vào năm 1981).

“Các cảnh không chiến, rượt đuổi giữa không trung thực sự ấn tượng - rõ ràng hơn và khốc liệt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì trong phần phim Top Gun gốc,” là những gì tờ báo ScreenCrush cảm nhận về các phân cảnh hành động trên không trong phim. Trong khi đó, The Daily Beast khen ngợi đây là một bom tấn hè ngoạn mục “chứng minh rằng những thứ xưa cũ vẫn còn hàm chứa giá trị”. Tờ báo Comic Book đánh giá 10/10 và cho rằng đây là trải nghiệm điện ảnh không thể bỏ lỡ của năm.