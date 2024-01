TP.HCM dẫn đầu với hơn 50% lượt khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch

Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ngày 2/1, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, ước tính cả nước đã đón 3,2 triệu lượt khách, công suất buồng phòng lưu trú đạt 50%, nhiều điểm đến có công suất phòng lên đến 95%.

TP.HCM là điểm đến sáng trong kỳ nghỉ lễ năm nay, theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, thành phố đón hơn 1,65 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước khoảng 6.400 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 5.943 tỷ đồng); công suất phòng trung bình ước đạt 87%.

Trong đó, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 225.700 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 215.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 87%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 85%). Khách quốc tế đến TP.HCM ước khoảng 46.528 lượt tăng 86,1% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 25.000 lượt).

Theo thông tin của các doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng cao, đặc biệt là khách tàu biển - dòng khách du lịch cao cấp đến từ Châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật…

Đối với khách trong nước do thời điểm nghỉ Tết Dương lịch không nhiều và cũng cận thời điểm Tết Nguyên đán, đồng thời giá vé máy bay tăng cao nên đa số khách lựa chọn du lịch nội đô cùng với gia đình, về quê hoặc tự đi các khu du lịch sinh thái của thành phố để thư giãn cùng gia đình và bạn bè.

Trong kỳ nghỉ này, người Việt cũng chọn các nước, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… là điểm đến cho bản thân và gia đình. Thời gian gần đây, hình thức du lịch trong ngày qua các cửa khẩu, khu vực giáp biên giới được lựa chọn nhiều. Bên cạnh đó, các tuyến Đông Nam Á phổ thông như Thái Lan, Singapore - Malaysia.... chiếm ưu thế về giá và được du khách Việt quan tâm lựa chọn.

Nhằm thúc đẩy du lịch của thành phố, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức công bố điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng giai đoạn 2 góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ tại điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng. TP.HCM cũng đã tiếp tục triển khai hoạt động “Chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM”.

Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch năm 2024 đã đón tiếp 45 đoàn với khoảng 2.500 khách tham quan trong nước và quốc tế. Đây là số lượng khách tham quan nhiều nhất trong các đợt tham quan. Đến nay qua các đợt mở cửa từ dịp lễ 30 tháng 4 năm 2023 đã có gần 11.000 khách vào tham quan trụ sở HDND và UBND TP.HCM

Đồng thời, các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục triển khai trên 100 sản phẩm du lịch hấp dẫn, đa dạng tại TP.HCM gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện các tour liên kết các địa phương lân cận; các sản phẩm tour truyền thống; các sản phẩm du lịch về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các chương trình rèn luyện sức khoẻ, vận động thể thao, thiền, spa…