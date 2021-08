Trải nghiệm CRM BIDV – Máy nộp/rút tiền tự động nhiều tiện ích

Nhằm tăng cường khả năng phục vụ khách hàng, mới đây BIDV đã triển khai hệ thống CRM (Cash Recycling Machine) - máy giao dịch tự động thế hệ mới với tính năng ưu việt hơn so với máy ATM thông thường. Điều này giúp giảm thiểu việc giao dịch tiền mặt tại quầy, mang lại sự nhanh chóng, tiện lợi và đảm bảo an toàn hơn cho khách hàng trong mùa dịch.

CRM là máy giao dịch tự động thế hệ mới được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Ngoài các chức năng rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn,… tương tự dòng máy ATM thông thường, CRM được bổ sung tính năng “Nộp tiền mặt”, được ví như một Giao dịch viên điện tử, cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông suốt 24/7.

Không chỉ gia tăng sự an toàn và tiện lợi khi giao dịch, CRM BIDV còn mang lại cho khách hàng nhiều ưu đãi hơn so với giao dịch truyền thống tại quầy. Theo đó, khách hàng có thể nộp tiền và gửi tiết kiệm hoàn toàn miễn phí trên CRM. Lãi suất gửi tiết kiệm tại CRM cao hơn 0,2% so với lãi suất cùng kỳ hạn gửi tại quầy (tương đương lãi suất gửi tiết kiệm online trên BIDV Smart Banking).

Hơn nữa, BIDV còn dành tặng phần quà hấp dẫn cho 50 khách hàng đầu tiên tại mỗi điểm giao dịch CRM gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng trên địa bàn Hà Nội và Tp.HCM.

BIDV hiện đã lắp đặt thí điểm hệ thống CRM tại Hà Nội và Tp.HCM. Hãy nhanh chân đến các điểm giao dịch CRM BIDV để trải nghiệm ngay giao dịch thông minh, tiện ích này.

Khám phá tiện ích của CRM BIDV

Giao dịch nhanh chóng, tiết kiệm thời gian: Khách hàng có thể chủ động thực hiện, quản lý các giao dịch tài chính của mình. Không còn bị hạn chế bởi thời gian giao dịch tại quầy của Ngân hàng truyền thống, không còn cảnh xếp hàng chờ gặp giao dịch viên; với CRM, khách hàng có thể giao dịch 24/7 không kể lễ, Tết, gia tăng tiện lợi, tiết kiệm thời gian tối đa.

Việc đa dạng hóa và đẩy mạnh các dịch vụ giao dịch tự động giúp nâng cao trải nghiệm, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng và đặc biệt góp phần hạn chế tiếp xúc, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

An toàn giao dịch, hạn chế rủi ro: CRM cho phép khách hàng nộp tiền tới 100 triệu đồng/lần (tối đa 200 tờ) và không giới hạn số lần nộp/ngày. “Giao dịch viên điện tử” còn có chức năng phân loại mệnh giá tiền (từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng) và phân biệt tiền giả, tiền kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn lưu hành, giúp loại bỏ các rủi ro tác nghiệp thủ công khi kiểm đếm tiền mặt.

Ngoài ra, khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến tại CRM, thông tin tài khoản được số hóa và quản lý trên hệ thống ngân hàng điện tử của Ngân hàng, giúp tránh các rủi ro thất lạc, hỏng sổ so với gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy. Khách hàng còn có thể tra cứu thông tin và tất toán sổ tiết kiệm dễ dàng trên CRM chỉ với vài thao tác đơn giản.

* Thông tin chi tiết:

Địa điểm giao dịch CRM:

BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 - Vincom 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà nội.

BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm - số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BIDV Chi nhánh Hà Nội - số 4B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BIDV Chi nhánh Cầu Giấy - số 263 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

BIDV Chi nhánh Nam Hà Nội - Số 1281 Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

BIDV Chi nhánh Đông Hà Nội - Số 46 Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

BIDV Chi nhánh Tp.HCM - Số 134 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn - Số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Tp.HCM.

BIDV Chi nhánh Gia Định - Số 188 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

BIDV Chi nhánh Đông Sài Gòn - Số 33 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.