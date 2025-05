Từ SOJO Hotels đến Tru by Hilton: Bước chuyển chiến lược tái định nghĩa trải nghiệm khách sạn

4 trong chuỗi 14 khách sạn SOJO của ROX Group đã chính thức đi vào vận hành với thương hiệu mới Tru by Hilton, SOJO Hotel từ đầu tháng 5/2025. Đây là kết quả hợp tác chiến lược giữa ROX Group và Hilton hướng đến mục tiêu mở rộng và nâng cấp, đưa SOJO Hotel trở thành chuỗi khách sạn mang tiêu chuẩn vận hành quốc tế và mang đậm dấu ấn địa phương.

Kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2021, chuỗi khách sạn SOJO do ROX Group phát triển đã tiên phong mở ra một hướng đi mới trên thị trường lưu trú Việt Nam. Theo đuổi mô hình vận hành hiện đại, tối ưu trên nền tảng số hoá, SOJO Hotels là chuối khách sạn tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào mọi trải nghiệm, từ check-in tự động, mở khóa phòng bằng điện thoại đến điều khiển phòng trên ứng dụng di động.

HƯỚNG ĐI MỚI NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM “ĐÚNG Ý HỢP GU”

Với nền tảng vững chắc từ ROX Group, chỉ trong 3 năm chuỗi SOJO Hotel đã có mặt tại 13 tỉnh, thành phố với tổng quy mô khai thác hơn 1500 phòng. Sự kết hợp giữa số hoá, thiết kế trẻ trung phóng khoáng và mang đậm dấu ấn văn hoá theo từng địa phương đã giúp SOJO Hotels trở thành một trong những thương hiệu khách sạn được nhận diện tốt nhất trong vòng 5 năm trở lại đây - đặc biệt ở mảng khách sạn đô thị.

SOJO Hotels đã dấu ấn riêng với không gian thiết kế linh hoạt, trẻ trung, đậm chất bản địa.

Sau 3 năm gia nhập thị trường thành công với thương hiệu SOJO Hotels, ROX Group quyết định lựa chọn một hướng đi mới để tối ưu giá trị, tăng tốc kinh doanh theo hướng chuẩn hoá vận hành của chuỗi SOJO theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Sau nhiều vòng đánh giá và cân nhắc, thương hiệu Tru by Hilton của Tập đoàn khách sạn Hilton đã đáp ứng các tiêu chí và sự tương đồng với mô hình SOJO Hotels.

Với hơn 260 khách sạn đang vận hành khắp thế giới, trong đó phần lớn là tại thị trường châu Mỹ, Tru by Hilton được nhận diện là thương hiệu khách sạn mang tinh thần sáng tạo, trẻ trung và khác biệt với những thương hiệu truyền thống khác. Mô hình thiết kế hướng tới các trải nghiệm tươi mới và trẻ trung của Tru by Hilton mang đến giá trị khác biệt và tạo được những dấu ấn cho khách hàng. Với định vị ở phân khúc tầm trung, Tru by Hilton mang lại cơ hội trải nghiệm tiêu chuẩn vận hành từ tập đoàn khách sạn lâu đời nhất thế giới nhưng ở một mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Điều này giúp các khách sạn của thương hiệu Tru by Hilton phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ khách doanh nhân đến khách du lịch.

Đặc biệt, sự tương đồng của SOJO và Tru by Hilton trong phong cách thiết kế từ thẩm mỹ đến trải nghiệm khách giúp cho quá trình chuyển đổi diễn ra rất nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ sau chưa đầy nửa năm công bố hợp tác, những khách sạn Tru by Hilton đầu tiên ra gia nhập thị trường Việt Nam dưới thương hiệu Tru by Hilton, a SOJO Hotel.

Tầm nhìn ra Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp từ phòng chờ khách sạn Tru by Hilton Ha Long Hon Gai Centre.

THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DU LỊCH VIỆT NAM

Trong tháng 5/2025, Tập đoàn Hilton đã tiếp nhận và chính thức vận hành 4 khách sạn Tru by Hilton, a SOJO Hotel đầu tiên tại Hà Nội, Hạ Long, Lạng Sơn, Nam Định. Dự kiến trong quý 2 năm 2025, 10 khách sạn SOJO tại Đà Nẵng, Thái Bình, Bắc Giang, Hòa Bình, Hậu Giang, Lào Cai, Đắk Lắk, Việt Trì, Cần Thơ và Tam Kỳ sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi thương hiệu.

Mỗi khách sạn hứa hẹn sẽ truyền tải trọn vẹn tinh thần năng động, vui tươi đặc trưng của thương hiệu, mang đến trải nghiệm lưu trú đáng nhớ tại những điểm đến đa dạng và giàu bản sắc văn hóa trên khắp Việt Nam.

Với sự ra mắt của chuỗi 14 khách sạn mới trong năm 2025, Hilton sẽ tăng mạnh mạng lưới khách sạn đang phát triển tại Việt Nam và định vị Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất của Hilton ở Đông Nam Á.

Ngoài ra, cùng với việc chính thức vận hành dưới thương hiệu mới, các khách hàng lưu trú tại chuỗi Tru by Hilton, a SOJO Hotel cũng được tham gia chương trình Hilton Honors, chương trình khách hàng thân thiết nổi tiếng của tập đoàn Hilton, với hơn 18 thương hiệu khách sạn và gần 210 triệu thành viên hiện hữu.

Ông Trần Xuân Quảng, Tổng giám đốc ROX Group, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác với Hilton để giới thiệu 14 khách sạn Tru by Hilton tới Việt Nam là minh chứng cho thị trường du lịch sôi động và tiềm năng to lớn của Việt Nam hiện nay. Sự hợp tác giữa ROX Group và Hilton sẽ mở đường cho những cơ hội lớn trong những năm tới”.

Theo đánh giá của nhà tư vấn Savills Hotels, xu hướng khách sạn Việt liên kết với thương hiệu quốc tế đang có xu hướng tăng tốc. Trong 3 năm tới, có khoảng 40% khách sạn trung cao cấp Việt Nam liên kết với các thương hiệu quốc tế. Đây là mức tăng đáng kể so với mức 30% hiện tại và chưa tới 25% vào 2013.

Việc hợp tác giữa Tập đoàn ROX và Tập đoàn Hilton là minh chứng rõ ràng cho xu hướng này. Thỏa thuận hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm du lịch cao cấp và đa dạng tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là bước đi chiến lược giúp tạo ra những điểm đến mới lạ, sáng tạo, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.