Vàng thế giới giảm liên tục, trong nước cầm cự mốc 57 triệu đồng/lượng

Giảm 5 phiên không nghỉ, giá vàng thế giới đã tụt về mức thấp nhất trong hơn 2 tháng và chỉ tương đương khoảng 49,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, giá vàng miếng sáng nay (18/2) giảm không đáng kể so với thế giới và tiếp tục giữ gần mốc 57 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h sáng, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn DOJI là 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,3 triệu đồng/lượng và 56,8 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng bán ra hiện giảm 150.000 đồng/lượng tại DOJI và giảm 100.000 đồng/lượng ở SJC.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm khoảng 100.000-200.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 54,43 triệu đồng/lượng và 55,08 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,1 triệu đồng/lượng và 54,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang bị kéo giãn rộng do giá vàng trong nước không phản ánh đầy đủ mức giảm của giá vàng quốc tế. Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 7,25 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh khoảng 6 triệu đồng/lượng trước kỳ nghỉ Tết.

Một số nhà kinh doanh vàng lý giải rằng nhu cầu vàng của người dân thường có xu hướng tăng cao trong dịp ngày Thần Tài 10/1 âm lịch hàng năm, mà các doanh nghiệp nhiều năm nay không được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, nên giá vàng trong nước dễ có chênh lệch lớn so với thế giới vào dịp này.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.781,7 USD/oz, tăng 4,8 USD/oz so với giá đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra niêm yết tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Phiên ngày 17/2 tại New York, giá vàng giảm 17,6 USD/oz, tương đương giảm gần 1%, còn 1.776,9 USD/oz - mức giá đóng cửa thấp nhất trong hơn 2 tháng. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của giá vàng, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Diễn biến giá vàng giao ngay tại New York trong 3 tháng qua - Nguồn: TradingView.

Theo hãng tin Bloomberg, vai trò kênh đầu tư an toàn của vàng đang suy giảm trong bối cảnh nhà đầu tư đặt cược vào sự phục hồi tăng trưởng kinh tế nhờ vaccine Covid-19. Số liệu công bố ngày 17/2 cho thấy doanh thu bán lẻ của Mỹ trong tháng 1 tăng mạnh nhất 7 tháng, sản lượng ngành sản xuất nước này cũng tăng mạnh hơn dự báo do các nhà máy tiếp tục hồi phục sau những đợt gián đoạn hoạt động vì dịch bệnh.

Sau khi tăng mạnh nhất trong 1 thập kỷ trong năm 2020, giá vàng đã giảm hơn 6% từ đầu năm đến nay.

Một nhân tố quan trọng khác khiến giá vàng sụt giảm trong những phiên gần đây là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, gây sức ép giảm giá lên những tài sản không mang lãi suất như vàng. Ngoài ra, trên phương diện kỹ thuật, giá vàng còn gặp bất lợi khi trên biểu đồ hình thành một dấu hiệu mà các chuyên gia gọi là "chữ thập tử thần" ("death cross").

Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá đêm qua, với chỉ số Dollar Index hiện đang dao động trên ngưỡng 90,9 điểm, so với mức 90,7 điểm vào sáng qua. Đồng bạc xanh tăng giá cũng tạo thêm áp lực giảm giá đối với vàng.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.750 đồng (mua vào) và 23.820 đồng (bán ra), tăng 50 đồng và 40 đồng so với sáng qua. So với trước Tết, giá USD tự do đã tăng khoảng 200 đồng.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết giảm 20 đồng so với hôm qua, còn 22.910 đồng và 23.090 đồng.