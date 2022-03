Vàng thế giới sụt giá, trong nước hướng tới mốc 70 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế giảm mạnh, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng, hướng tới tái lập mốc 70 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tăng trở lại sau mấy ngày giảm liên tiếp.

KHẢ NĂNG TÁI LẬP MỐC GIÁ 2.000 USD/OZ

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 68,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối tuần, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 55,25 triệu đồng/lượng và 56,2 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 68,9 triệu đồng/lượng và 69,6 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn 15,5-15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.948,3 USD/oz, giảm 11,2 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương 54 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng tăng 1,3% trong tuần trước, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết liệt hơn trong thắt chặt chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2,5% trong phiên ngày thứ Sáu, mức cao nhất kể từ tháng 5/2019. Mức đỉnh này được thiết lập sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu có thể tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 5 và tháng 6.

“Lợi suất tăng thường gây bất lợi cho vàng, một kênh đầu tư không mang lãi suất. Nhưng từ giờ trở đi, mối liên hệ suy giảm giữa hai tài sản này cho thấy thị trường đã trở nên nhạy cảm hơn với lạm phát và có nhu cầu mua bất kỳ/tất cả các tài sản thực (bao gồm vàng) để phòng hộ”, chiến lược gia trưởng Nicky Shiels của MKS PAMP nhận định.

Giới đầu tư còn đang lo ngại về khả năng xuất hiện tình trạng đảo ngược đường cong lợi suất kho bạc Mỹ, đặc biệt giữa trái phiếu kỳ hạn 2 năm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đường cong lợi suất đảo ngược là khi trái phiếu kỳ hạn dài hơn mang lại lợi suất thấp hơn so với trái phiếu kỳ hạn ngắn hơn. Các nhà đầu tư xem đây là một chỉ báo cho thấy suy thoái kinh tế sắp đến.

“Thông thường, nếu đường cong lợi suất đảo ngược, thì khả năng cao là suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Thị trường hiện đang dự báo về một sự giảm tốc tăng trưởng trong 2 quý tới đây. Chứng khoán Mỹ đã có một trong những tháng 1 tồi tệ nhất trong lịch sử. Giá vàng đang lập những mức đáy cao hơn và đỉnh cao hơn trước, và có khả năng trở lại mốc 2.000 USD/oz”, chiến lược gia Phillip Streible của Blue Line Futures phát biểu.

Chiến lược gia Frank Cholly của RJO Futures cho rằng thị trường có thể đang phản ánh vào giá tài sản quá nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay. “Fed không thể cứ tiếp tục tăng lãi suất trong một môi trường kinh tế suy yếu”, ông Streible nói. Theo vị chuyên gia này, Fed đang dự kiến có 7 lần nâng lãi suất trong năm nay nhưng nhiều khả năng chỉ tăng lãi suất 5 lần.

VÀNG Ở ẤN ĐỘ, TRUNG QUỐC VẪN RẺ HƠN THẾ GIỚI

Nếu Fed mềm mỏng hơn dự kiến, đó sẽ là một môi trường rất thuận lợi cho vàng. “Giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, bất chấp lợi suất tăng. Số lần tăng lãi suất sẽ bị hạn chế, lợi suất sẽ không tăng mãi được. Giá vàng sẽ được hỗ trợ”, ông Streible nói.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng chống lạm phát cũng đang gia tăng.

Ngưỡng quan trọng mà vàng cần đạt được và duy trì nếu muốn tăng cao hơn là 1.975 USD/oz – theo ông Cholly. “Tôi đang lạc quan hơn về triển vọng tăng giá của vàng. Giá vàng đã tăng vững sau khi vượt được 1.900 USD/oz. Một khi vượt được 1.975 USD/oz, giá vàng sẽ vượt được 2.000 USD/oz. Tuần vừa rồi, giá vàng chủ yếu dao động trong vùng 1.925-1.950 USD/oz. Vùng giá tiếp theo sẽ là 1.950-1.975 USD/oz, và tiếp đó là 2.000 USD/oz”, ông nói.

Giá vàng tăng trong tuần qua đã khiến nhiều người ở Ấn Độ mang trang sức vàng đi báng. Trong khi đó, đợt bùng dịch Covid-19 đang diễn ra ở Trung Quốc khiến nhu cầu vàng của nước này giảm sút.

Giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ trong tuần trước thấp hơn tới 53 USD/oz so với giá vàng chính thức (tính bằng giá quốc tế cộng thuế nhập khẩu 10,75% và thuế tiêu thụ 3%).

Tại Trung Quốc, giá vàng bán lẻ trong tuần vừa rồi thấp hơn khoảng 5 USD/oz so với giá thế giới, từ chỗ thấp hơn 4-6 USD/oz trong tuần trước đó. Suốt một tháng trở lại đây, giá vàng bán lẻ ở Trung Quốc thường xuyên thấp hơn giá thế giới, trong bối cảnh nhiều địa phương ở nước này chứng kiến số ca nhiễm Covid mới tăng mạnh.

Giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.350 đồng (mua vào) và 23.410 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm thứ Sáu. Trong vòng 3 ngày tính đến hôm thứ Năm vừa qua, giá USD tự do đã giảm tổng cộng 90 đồng.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.250 đồng và 23.005 đồng, giảm 5 đồng ở cả hai đầu giá so với ngày thứ Sáu.