VietCredit được vinh danh giải thưởng thẻ tín dụng nội địa tốt nhất Việt Nam

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit - “TIN”) vừa được vinh danh giải thưởng “Best Domestic Credit Card in Vietnam - Thẻ tín dụng nội địa tốt nhất Việt Nam” tại chương trình The Excellence in Retail Financial Services International Awards 2023.

Chương trình được tổ chức bởi The Asian Banker - là tạp chí đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Châu Á, được thành lập từ năm 1996. Các bảng xếp hạng của The Asian Banker được xét duyệt chặt chẽ, minh bạch, và là giải thưởng uy tín nhất dành cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại khu vực Châu Á.

Để đạt được giải thưởng này, VietCredit đã vượt qua các vòng đánh giá gắt gao của Ban tổ chức dựa trên các tiêu chí: Năng lực Tài chính, Đẩy mạnh số hóa và Trải nghiệm khách hàng.

Theo đó, về năng lực Tài chính, VietCredit đã thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình trong 04 năm liên tiếp (2019 - 2022) như: tốc độ tăng trưởng kép (CAGR), khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, quản trị rủi ro…

Về đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ, VietCredit là một trong những công ty tài chính tiên phong trong chuyển đổi số và đang tiếp tục tập trung số hóa sản phẩm dịch vụ cũng như số hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới tự động hóa, đơn giản hóa quy trình làm việc. Bên cạnh đó, VietCredit cũng ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (Al), Big Data… để xây dựng các ứng dụng đáp ứng kinh doanh. Từ đó, giúp Công ty tối ưu hóa chi phí và thời gian vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện cho toàn bộ cán bộ - nhân viên và khách hàng.

Ngoài ra, công ty đã triển khai nhiều dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại giúp khách hàng có thêm nhiều tiện ích trên mobile banking, internet banking, cũng như triển khai số hoá các quy trình nội bộ và giao dịch để hướng tới một công ty tài chính số....

Bên cạnh đó, với quy mô hoạt động, mạng lưới kinh doanh, các dịch vụ và giải pháp Tài chính dành cho khách hàng, các sản phẩm dịch vụ tiện ích, những đóng góp cho thị trường cũng như đánh giá khách quan từ khách hàng đã giúp VietCredit chinh phục được giải thưởng danh giá này.

Đại diện VietCredit chia sẻ: “Việc vinh danh tại giải thưởng Best Domestic Credit Card đã ghi nhận những thành quả của VietCredit trong những năm qua và tiếp tục khẳng định vị thế của VietCredit trong lĩnh vực Tài chính. Trong chiến lược phát triển kinh doanh, VietCredit tập trung đẩy mạnh phát hành thẻ tín dụng nội địa, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cũng như triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, đẩy lùi tín dụng đen. Chính vì vậy, giải thưởng này cũng là động lực để VietCredit tiếp tục phát triển hơn nữa cả về quy mô và chất lượng nhằm mang lại những lợi ích cho khách hàng, cho các bên liên quan… Đồng thời, giải thưởng này đã mang đến cho công ty một sức mạnh to lớn để chúng tôi có thể tự tin bước vào những thử thách mới, phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai”.

Tổng giá trị giao dịch thẻ tín dụng của VietCredit phát sinh qua hệ thống chuyển mạch NAPAS đạt gần 5,5 ngàn tỷ đồng.

VietCredit là công ty tài chính đầu tiên phát hành thẻ tín dụng nội địa đạt chuẩn VCCS. Điều này đã đánh dấu bước phát triển mới của công ty trong việc cung cấp các giải pháp Tài chính hiện đại, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính, góp phần kích cầu thị trường tiêu dùng. Sau gần 05 năm phát triển và kinh doanh thẻ tín dụng nội địa, đến thời điểm hiện tại, VietCredit tự tin là một trong những công ty hàng đầu trong việc phát hành với hơn 400,000 thẻ.

Đến thời điểm hiện tại, VietCredit có hơn 2,7 triệu giao dịch thẻ tín dụng NAPAS chiều Tổ chức phát hành thẻ phát hành, chiếm hơn 75% tỉ trọng toàn hệ thống. Tổng giá trị giao dịch thẻ tín dụng của VietCredit phát sinh qua hệ thống chuyển mạch NAPAS đạt gần 5,5 ngàn tỉ đồng, chiếm 62% toàn hệ thống. Điều này đã tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ không chỉ đến với khách hàng VietCredit mà còn chuyển đổi hành vi thanh toán nội địa của người dân Việt Nam nói chung.

Cùng với giải thưởng “Thẻ tín dụng nội địa tốt nhất Việt Nam”, trong quá trình hoạt động, VietCredit đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá khác như: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021 - 2022” hai năm liên tiếp; Top 10 bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021 (VNR500); Top 10 thương hiệu hàng đầu; Top 10 Thương hiệu mạnh - Ngành Dịch vụ Tài chính 2022…

Với bề dày gần 15 năm kinh doanh và phát triển, VietCredit đang không ngừng lớn mạnh, mở rộng kinh doanh Tài chính tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam. Hiện VietCredit là công ty tài chính hàng đầu thị trường Việt Nam về thị phần thẻ tín dụng nội địa -một trong những giải pháp tối ưu trên thị trường tài chính tiêu dùng hiện nay. Trong quá trình phát triển, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, bài học kinh doanh, tạo tiền đề cho giai đoạn mới, giai đoạn tập trung áp dụng khoa học công nghệ trong ngành Tài chính - Ngân hàng.

Chốt phiên ngày 21/3, cổ phiếu của VietCredit với mã chứng khoán “TIN” đang niêm yết trên sàn UPCoM đạt mức 13.700 đồng, tăng 13% so với phiên giao dịch đầu năm 2023.