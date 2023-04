Vừa góp vốn, KBC công bố đã thoái vốn góp tại công ty con

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) công bố thông tin về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc không còn là công ty con của KBC.

Theo đó, HĐQT KBC đã thông qua việc sẽ chuyển nhượng 1.091 tỷ đồng vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ tại Kinh Bắc - Đà Nẵng. Thời gian hoàn thành chuyển nhượng là ngày 29/3. Qua đó, công ty này không còn là công ty con của KBC và KBC cũng chưa tiết lộ giá trị chuyển nhượng.

Đáng chú ý, ngày 17/3 vừa qua, KBC quyết định tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng (Kinh Bắc - Đà Nẵng) từ 720 tỷ đồng lên gần 1.100 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2022 của KBC, Kinh Bắc - Đà Nẵng được thành lập năm 2018, trụ sở tại Đà Nẵng. Hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê.



Vốn điều lệ ban đầu của Kinh Bắc - Đà Nẵng là 600 tỷ đồng. Đến ngày 19/08/2020, vốn điều lệ của công ty tăng lên 720 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 30/3 HĐQT KBC cũng thông qua việc vay vốn tín chấp CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, hạn mức 1.000 tỷ đồng. Thời hạn vay tối đa 2 năm.

Đến ngày 31/03 HĐQT KBC thống nhất mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu KBCH2124003, lãi suất mua lại 11,4%/năm. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ngày 11/11/2021. Giá mua lại bằng tổng mệnh giá trái phiếu mua lại và lãi phát sinh.

Cũng vào đầu tháng 3, công ty cũng thông qua mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu KBCH2123002. Thời gian mua lại dự kiến vào ngày 05/04. Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, được phát hành ngày 03/06/2021.

Theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán, KBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.576,53 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về các cố đông công ty mẹ là 1.526,35 tỷ đồng, tăng 224,83 tỷ đồng so với năm 2021 (lợi nhuận sau thuế họp nhất năm 2021 là 1.351,7 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến 31/12/2022 tăng 235 tỷ so với hồi đầu năm lên 5.646 tỷ đồng.

KBC cho biết, nguyên nhân lợi nhuận báo cáo hợp nhất tăng so với năm trước chủ yếu là do công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

Chốt phiên ngày 31/3/2023, giá cổ phiếu KBC tăng 1.550 đồng lên 24.250 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng giá mục tiêu thêm 2,1% lên 24.000 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" cho KBC do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 50% trong 3 tháng qua.

VCSC cho biết, giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do định giá cao hơn đối với KCN Quang Châu và Quang Châu mở rộng (QC) và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh do chúng tôi kỳ vọng giá bán trung bình (ASP) cao hơn và tiến độ bán hàng tích cực hơn trong năm 2023. Tuy nhiên, yếu tố này sẽ bị ảnh hưởng một phần bởi giả định doanh số bán hàng bị trì hoãn của chúng tôi tại Khu Đô thị (KĐT) Tràng Cát sang năm 2025 so với năm 2024 trong dự báo trước đây.

Đồng thời, VCSC dự báo KBC sẽ ghi nhận doanh số bán đất KCN đạt 147 ha trong năm 2023 (+682% YoY) so với 107 ha trong dự báo trước đây do tiến độ bán hàng tại các KCN Quang Châu và Nam Sơn Hạp Lĩnh nhanh hơn dự kiến. Bên cạnh hợp đồng KCN chưa thực hiện với diện tích 107 ha tính đến cuối năm 2022, KBC gần đây đã ký thêm các biên bản ghi nhớ (MOU) đối với 50 ha đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, đóng góp vào tổng giá trị hợp đồng ước tính của KBC đạt 4,8 nghìn tỷ đồng. VCSC cũng giả định doanh số bán đất KCN của VCSC là thận trọng so với với kế hoạch của KBC là 250 ha (+1229% YoY) trong năm 2023.

VCSC kỳ vọng 3,5 ha đất thuộc dự án KĐT Phúc Ninh sẽ được bàn giao trong năm 2023 sau khi cơ quan chức năng xác định lệ phí cấp quyền sử dụng đất chưa thanh toán đối với 27,4 ha đất còn lại và được KBC thanh toán, nâng tổng doanh số bán đất KĐT lên 6,5 ha (+70% YoY) vào năm 2023. Tuy nhiên, VCSC điều chỉnh giảm 73% dự báo diện tích bàn giao năm 2024 xuống còn 6,9 ha, do VCSC giả định việc bán 20 ha đất tại KĐT Tràng Cát sẽ bị trì hoãn sang năm 2025 vì VCSC cho rằng việc bán buôn các dự án ở khu vực ngoại ô như Tràng Cát sẽ gặp những thách thức trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong năm 2023, VCSC dự phóng doanh thu đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+548% YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 1,6 nghìn tỷ (+1% YoY), được dẫn dắt bởi lợi nhuận cốt lõi tăng YoY từ doanh số bán đất KCN & KĐT nhưng bị ảnh hưởng bởi việc không ghi nhận khoản lãi đánh giá lại bất thường và rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là việc trì hoãn trong việc triển khai các dự án mới và/hoặc sự trì hoãn đầu tư từ các khách hàng tiềm năng.