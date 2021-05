WHO phê chuẩn vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố phê chuẩn để sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 phát triển bởi hãng dược phẩm quốc doanh Trung Quốc Sinopharm, CNBC đưa tin.

Trong một cuộc họp báo hôm 7/5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết vaccine này được khuyến nghị sử dụng cho người từ 18 tuổi trở lên và được tiêm hai mũi.

Việc WHO đưa vaccine Sinopharm vào danh sách những vaccine Covid-19 có thể sử dụng được xem sẽ giúp đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự lây lan của virus corona và các biến chủng mới.

“Để giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu vaccine, chúng ta cần tận dụng mọi nguồn lực”, ông Tedros nói.

Vaccine của Sinopharm là vaccine Covid thứ 6 nhận được sự phê chuẩn của WHO, nhờ “sự an toàn, hiệu quả và chất lượng”, ông Tedros nhấn mạnh.

“Vaccine vẫn là công cụ sống còn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, số lượng và sự phân phối vaccine vẫn còn chưa đủ để chấm dứt đại dịch nếu thiếu đi các biện pháp y tế mà chúng ta đang thực hiện duy trì và phù hợp với từng khu vực”, ông Tedros nói.

Vaccine Sinopharm là vaccine Covid-19 đầu tiên không phải của một hãng dược phương Tây được WHO phê chuẩn. Đây cũng là một trong hai loại vaccine Covid-19 chủ chốt của Trung Quốc, đã được tiêm cho hàng trăm triệu người ở Trung Quốc và một số quốc gia khác. Trước khi được WHO phê chuẩn, vaccine này đã được phê chuẩn để sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain.

Ngoài ra, trước vaccine Covid-19 của Sinopharm, WHO cũng chưa từng phê chuẩn một vaccine chống bệnh truyền nhiễm nào khác của Trung Quốc.

Một vaccine Covid khác của Trung Quốc, do hãng dược phẩm tư nhân Sinovac phát triển, hiện đang chờ WHO phê chuẩn.

Tại Mỹ, Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm (FDA) đã phê chuẩn 3 vaccine Covid, gồm vaccine của Pfizer-BioTech, vaccine của Moderna, và vaccine của Johnson & Johnson.

Ngoài 3 vaccine mà Mỹ đã phê chuẩn, WHO còn phê chuẩn vaccine của AstraZeneca và vaccine do Serum Institute of India (SII) của Ấn Độ phát triển. Như vậy, vaccine Sinopharm là vaccine Covid-19 thứ sáu nhận được sự phê chuẩn của WHO.

Theo tuyên bố của WHO, vaccine Sinopharm đạt hiệu quả khoảng 79% ở tất cả các độ tuổi.

Hiện Sinopharm đã có 2 vaccine Covid được phê chuẩn ở Trung Quốc và đã cung cấp 200 triệu liệu cả trong và ngoài nước. Hãng Sinovac thì đã cung cấp hơn 300 triệu liệu trên toàn cầu. Cả hai vacine Trung Quốc này đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước ở Mỹ Latin, châu Á và châu Phi, trong đó có nhiều nước gặp khó khăn trong việc mua vaccine từ các nhà sản xuất phương Tây.

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, nước này tiêm 9,36 triệu mũi vaccine Covid vào ngày 8/5, nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện lên 317,59 triệu mũi.