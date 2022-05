Xuất hiện dự án ven sông đầu tiên năm 2022 hưởng lợi từ quy hoạch đô thị

Sau khi được di dời phục vụ chỉnh trang diện mạo thành phố và phát triển đô thị ven sông, khu vực cảng Tân Thuận sẽ biến thành mảnh đất vàng, có cảnh quan đẹp và giao thông kết nối. Cùng với đó, khu vực ven sông phường Tân Thuận, quận 7 sẽ là một trong những mục tiêu hình thành các khu đô thị ven sông hiện đại của thành phố.

Theo thông tin UBND Tp.HCM trình bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; toàn bộ cảng biển trên sông Sài Gòn sẽ được di dời để thực hiện các dự án phát triển đô thị, đồng thời xây dựng đầu tư, phát triển cảng để tạo đà phát triển kinh tế thành phố.

Theo định hướng phát triển đô thị, khu vực này khi quy hoạch sẽ bao gồm công viên cảnh quan và dự án an cư. Tuy nhiên, bất động sản ven sông chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích quy hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do vị thế phân bố và cách thức quy hoạch còn gặp rất nhiều khó khăn. Yếu tố “hiếm nên quý” luôn là điều tạo nên sức hút của dự án ven sông. Trong một báo cáo của Knight Frank Global Waterfront về nhà đất mang yếu tố cảnh quan sông nước trên thế giới, nhà ở hướng sông là lựa chọn đắt giá, cao hơn 36,8% so với nhà ở thông thường.

Trong đó, cảng Tân Thuận, quận 7 sẽ được di dời để lấy mặt bằng thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Trước đó, cảng Ba Son và Tân Cảng Sài Gòn đã di dời đến Cát Lái, khu vực cảng sau di dời hiện đã và đang hình thành nên các khu đô thị kiểu mẫu, mang biểu tượng mới của một thành phố hiện đại.

Việc di dời cảng Tân Thuận cũng được xem là một trong những bước đầu tiên và cũng là tiền đề cho việc quy hoạch đồng bộ khu vực ven sông Sài Gòn, sau khi đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông Tp.HCM giai đoạn 2020 - 2045” được UBND thành phố phê duyệt. Theo đó, Tp.HCM sẽ hướng đến xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đa chức năng dọc bờ sông Sài Gòn, tạo diện mạo mới cho ngành du lịch và thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế.

Sau khi di dời “trắng”, khu vực cảng Tân Thuận sẽ trở thành công viên ven sông phục vụ du lịch - kinh tế, hứa hẹn trở thành khu vực siêu đô thị ven sông hiện đại. Cảng Tân Thuận sau di dời cũng sẽ là khu vực thượng lưu của cầu Bến Nghé (cầu Thủ Thiêm 4), một trong những công trình trọng điểm năm 2022, dự kiến giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ vào năm 2022 - 2023.

Cảng Tân Thuận hằng năm tiếp nhận và thông quan hàng triệu tấn hàng hóa.

Điều này, không chỉ tạo nền tảng để phát triển đô thị cảnh quan ven sông phục vụ du lịch, cảng Tân Thuận khi được di dời sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực bến cảng và các tuyến đường lớn.

Với quy mô kho bãi hàng container đến 29.000m² và sản lượng tiếp nhận hàng hóa 6 triệu tấn mỗi năm, cảng Tân Thuận là nơi phát sinh lưu lượng lớn container di chuyển theo hướng quận 7, huyện Nhà Bè, quận 4 đi thành phố Thủ Đức. Lưu lượng container khổng lồ, có khi lên đến hàng trăm lượt xe hàng giờ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm tại khu Nam.

Do đó, việc di dời cảng Tân Thuận về cảng Tân Cảng - Hiệp Phước (Tp.HCM) sẽ vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị thành phố, vừa tránh được tình trạng quá tải hàng vì thiếu cảng. Ngoài ra, việc di dời cảng Tân Thuận sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội đô và tình trạng hoạt động ngày đêm của bến cảng gây chấn động rung lắc và tiếng ồn đến các hộ dân lân cận.

Cảng Tân Thuận được di dời, tình trạng xe container tải trọng lớn ra vào thường xuyên khiến mặt đường nhanh xuống cấp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông sẽ được tháo gỡ. Cùng với đó, một số dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường có lưu lượng container di chuyển cao như đường Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh… cũng sẽ nâng cao chất lượng hạ tầng cho khu Nam và thành phố.

Tháng 4 vừa qua, tập đoàn Gotec Land đã giới thiệu dự án tổ hợp căn hộ khoáng nóng đầu tiên tại Tp.HCM - Shizen Home, tọa lạc tại đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Được biết đây là dự án ven sông duy nhất tại quận 7 được mở bán trong năm 2022 sau 2 năm trắng nguồn cung tại khu Nam; sở hữu mọi ưu điểm về địa thế khi nằm trọn trong khu đô thị ven sông hiện đại tương lai; hưởng lợi mạnh mẽ từ việc cảng Tân Thuận di dời, cầu Bến Nghé được xây dựng.

Shizen Home là dự án ven sông duy nhất tại quận 7 được mở bán trong năm 2022.

Khi hạ tầng được nâng cấp theo kế hoạch phát triển đô thị và hoàn tất tháo gỡ các điểm nóng giao thông, khu vực cảng Tân Thuận sau khi di dời sẽ được nâng tầm giá trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, du lịch và là mảnh đất giàu tiềm năng được các nhà đầu tư nhắm đến.