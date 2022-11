10 tháng, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng 98% so với cùng kỳ, vượt gần 13% kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 10/2022.

Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.960 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, tăng trưởng gần 23% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thuần đạt 28.535 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.487 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ – vượt con số cả năm 2021 cũng như của nhiều năm liền trước.



Trong đó, PNJ cho biết cụ thể về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh:

- Doanh thu bán lẻ: Lũy kế 10 tháng, doanh thu tăng 102% so với cùng kỳ lên hơn 18.000 tỷ đồng, đến từ hoạt động khai thác khách hàng đạt hiệu quả cao và các chương trình tiếp thị bán hàng được triển khai linh hoạt, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng doanh thu.

- Doanh thu sỉ : Lũy kế 10 tháng đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ nhờ việc phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả và đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu khách hàng.

- Doanh thu vàng 24K lũy kế 10 tháng tăng 98% so với cùng kỳ do sự thay đổi xu hướng đầu tư và nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao và bất ổn về địa chính trị.



Như vậy, PNJ đã vượt gần 13% kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (1.320 tỷ đồng).





Cũng theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 10 tháng đạt 17,4% so với mức 18,4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ và sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô tác động lên chi phí đầu vào. Tổng chi phí hoạt động lũy kế 10 tháng tăng 67% so với cùng kỳ, tỷ lệ CPHĐ/LNG đạt 59% giảm so với mức 65% cùng kỳ 2021 nhờ những nỗ lực tối ưu hoá vận hành.

Tính đến cuối tháng 10/2022, hệ thống PNJ có 358 cửa hàng độc lập bao gồm 336 cửa hàng PNJ Gold, 8 cửa hàng PNJ Silver (+299 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 5 cửa hàng Style by PNJ (+27 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Watch (+84 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Lũy kế 10 tháng, hệ thống PNJ đã mở mới 24 cửa hàng và nâng cấp 25 cửa hàng PNJ Gold; Mở mới 3 cửa hàng Style by PNJ; Mở mới 2 cửa hàng PNJ Watch và đóng 7 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver.

Căn cứ kết quả kinh doanh của PNJ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đã có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu này với giá mục tiêu là 123.000 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 22%.

Trên thị trường, chốt phiên 21/11, thị giá PNJ đạt 102.100 đồng/cp, tuy nhiên sáng nay 22/11, giá cổ phiếu này tạm giảm 2,92% xuống còn 105.000 đồng/cổ phiếu.