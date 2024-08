5 nhà hàng chay fine-dining cho thực khách Việt

Từ món hầm đậm đà, cà ri thơm béo đến đồ cuốn tươi mát, mọi sở thích, nhu cầu và khẩu vị đều có thể được ẩm thực đáp ứng. Với những nguyên liệu phù hợp và kỹ thuật chế biến đúng cách, món ăn chay có thể không kém phần ngon miệng, thậm chí còn ngon hơn so với các món ăn có thịt.

Ngoài những quán ăn chay bình dị, bạn có thể thử “đổi mới” trải nghiệm ăn chay của mình tại các nhà hàng chay fine-dining sang trọng. Bằng cách khéo léo chế biến để cho thấy sự đa dạng và tinh tế của các nguyên liệu thực vật, những nhà hàng này chứng minh rằng ẩm thực chay hoàn toàn có thể trở nên sang trọng, đẳng cấp. Từ thực đơn được chế biến tỉ mỉ đến cách trình bày sáng tạo và dịch vụ hoàn hảo, ẩm thực chay fine-dining mang đến một trải nghiệm đáng nhớ và đầy nghệ thuật cho những thực khách sành ăn.

Dưới đây, VnEconomy đã chọn ra 5 nhà hàng chay sang trọng tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thưởng thức fine-dining của thực khách.

CỒ ĐÀM

Cồ Đàm là nhà hàng chay duy nhất tại Hà Nội lọt vào danh sách Michelin Guide trong vòng 2 năm liên tiếp. Tọa lạc tại con phố Trần Hưng Đạo, nhà hàng Cồ Đàm có kiến trúc cầu kỳ và sang trọng, lấy cảm hứng từ văn hóa Phật giáo và Chăm Pa. Michelin Guide nhận xét: “Thực đơn nếm thử chay gồm những món ăn biến tấu sáng tạo, hiện đại trên những món ăn cổ điển của Việt Nam được trình bày tinh tế, kết hợp nhiều hương vị đậm đà.”

Các món chay được phục vụ tại nhà hàng Cồ Đàm là sự hài hòa hoàn hảo giữa ẩm thực chay và nghệ thuật fine-dining cao cấp, được trình bày vô cùng hiện đại và tinh tế. Tất cả những nguyên liệu tạo nên những món ăn của Cồ Đàm đều là những đặc sản của Việt Nam, được thu hái ở những vùng miền vào những thời điểm sao cho đảm bảo chất lượng nhất, ngon nhất. Nhà hàng Cồ Đàm sẽ đem đến cho thực khách trải nghiệm ăn chay sang trọng và đẳng cấp, xứng đáng với giá tiền.

Địa chỉ: 68A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ME&AN VEGETARIAN

Gây ấn tượng với thực khách bằng những mỹ vị chay sáng tạo và tinh tế, Nhà hàng chay Me&An Vegetarian sẽ là nơi thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn chay từ nhiều nền ẩm thực khác nhau trên thế giới.

Từ món chay Á Đông truyền thống cho đến món chay phương Tây hiện đại, tất cả được tạo ra với tình yêu và sự sáng tạo của đội ngũ nhà hàng. Không gian Me&An Vegetarian được bài trí để tạo cảm giác thanh tịnh, an lành, giúp trải nghiệm ăn chay của thực khách trở nên thoải mái, thư giãn.

Nhà hàng Chay Me&An Vegetarian chia sẻ, tại đây, những món chay không chỉ dành cho người theo tôn giáo hay theo đuổi chế độ ăn chay thực dưỡng mà còn dành cho tất cả những ai yêu thích phong vị ẩm thực thanh đạm, tốt cho sức khỏe hay đơn giản chỉ là tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực “xanh” giao hòa gắn kết với thiên nhiên.

Địa chỉ: 61 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

SADHU

Nhà hàng chay Sadhu được tạo nên với mong muốn mang tới những vỗ về, những may mắn an lành như câu kệ Sadhu - “Lành thay” cho từng thực khách.

Sadhu có 3 cơ sở tại Hà Nội, mỗi cơ sở đều có không gian rộng rãi, được trang trí mộc mạc mà sang trọng, tập trung vào biểu tượng của Phật giáo, mang lại cảm giác thanh tịnh, nhẹ nhàng. Ngoài buffet chay, nhà hàng còn phục vụ các mâm cỗ chay thơm ngon, bổ dưỡng, góp phần thay đổi quan điểm về ẩm thực chay “khó ăn, nhạt nhẽo và không sang trọng”.

“Món ăn ngon, đẹp, tinh tế đầy sáng tạo và rất phong phú. Phục vụ nhanh chóng và nhiệt tình. Với một không gian ẩm thực đậm chất thiền bạn có một bữa tiệc chay hoàn mỹ với gia đình, bạn bè. Ở đây bạn tìm thấy một Hà Nội cổ kính, thanh bình và sâu lắng trong khi bạn thưởng thức hương vị đặc trưng của Hà thành rất đáng yêu”, một người dùng đánh giá về Sadhu trên trang du lịch TripAdvisor.

Địa chỉ: 87 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CHAY GARDEN

Chay Garden mang đến thực khách hương vị mộc mạc, nhuần nhuyễn, thanh khiết mà vẫn linh hoạt, đậm đà, giữ được sự cân bằng đủ đầy cho một nhịp sống hiện đại. Nhà hàng này cũng đã lọt vào danh sách Michelin Guide, và cẩm nang ẩm thực danh giá này đã đánh giá Chay Garden là “thiên đường ẩm thực chay”. Chay Garden đã được vinh danh trong mục "Bib Gourmand" của Michelin - danh mục cung cấp giá trị tuyệt vời cho số tiền bỏ ra.

Chay Garden phục vụ những món ăn chay hấp dẫn theo phong cách đa dạng từ Âu tới Á, như cuốn bánh đa cay và Tortilla nấm nướng phô mai. Nhà hàng hoạt động với nguyên tắc gắn liền với bền vững, ưu tiên "sản phẩm theo mùa", không chỉ để tối ưu hóa chi phí nguyên liệu, mà quan trọng hơn là để đề cao lợi ích dinh dưỡng tự nhiên của các vụ thu hoạch theo mùa. Chay Garden cho biết, các giá trị xanh và lành mà nhà hàng duy trì không chỉ nuôi dưỡng tâm trí, cơ thể và tâm hồn mà còn bao gồm cả sự khỏe mạnh của thế giới tự nhiên.

Địa chỉ: 52 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

HUM DINING

Hum Dining đã được vinh dự xuất hiện ở vị trí thứ 10 trong top 25 nhà hàng chay tốt nhất thế giới trong danh sách Traveler's Choice Best of the Best Restaurant, danh mục nhà hàng có thực đơn thân thiện với thực khách ăn chay, do du khách của Tripadvisor bình chọn dựa vào trải nghiệm thực tế và phản hồi trên trang web.

Các món chay tại Hum Dining bổ dưỡng, thanh đạm, thuần tuý tự nhiên, được chế biến từ đậu, hạt, rau, củ, hoa, quả tươi. Từng món ăn được chuẩn bị và trình bày chăm chút, khéo léo để thực khách tận hưởng sự tinh tế của sắc, hương, và vị mỗi món dùng.

Không gian tại nhà hàng rộng rãi, yên bình, thanh tình, hòa quyện với thiên nhiên, đem lại cho thực khách những trải nghiệm ăn chay thư thái và trọn vẹn.

Địa chỉ: 32 đường D10, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.