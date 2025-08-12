Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9: Các mốc thời gian và tuyến đường dự kiến
Phương Thảo
12/08/2025, 17:40
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, Bộ Quốc phòng đã thông tin về công tác chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9...
Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày mùng 2/9 tới đây.
Trước khi bước vào ngày chính, các buổi luyện tập
và tổng duyệt sẽ được tổ chức:
- 20h ngày 21 và 24/8: Luyện tập lực lượng vũ trang tại
Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm.
- 21h ngày 27/8 - dự phòng 28/8: Sơ duyệt cấp Nhà nước.
- 6h30 ngày 30/8 - dự phòng 31/8: Tổng duyệt chính thức.
- 20h ngày 30/8: Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng
mãi khát vọng Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh) với
ca múa nhạc kết hợp trình chiếu 3D mapping.
Ngày 2/9, chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra từ 6h30 đến 10h tại Quảng trường
Ba Đình. Thời gian cụ thể như sau:
- 6h30': Rước đuốc truyền thống
- 6h45': Nghi lễ chào cờ
- 6h50': Giới thiệu đại biểu
- 7h05': Diễn văn khai mạc
- 7h45': Diễu binh, diễu hành với 43 khối lực lượng vũ trang,
dân quân, quần chúng và các đoàn quốc tế (Lào, Campuchia đã xác nhận tham dự).
- 9h45' - 10h: Đồng diễn nghệ thuật kết thúc chương trình.
Về tổ chức lực lượng, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; Lực lượng pháo lễ; Lực lượng không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành.
Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm bốn khối nghi trượng. 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm. Các khối quân đội nước ngoài, Việt Nam mời bốn nước là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; lực lượng diễu binh trên biển. 12 khối diễu hành của quần chúng và 01 khối văn hóa thể thao.
Tiếp theo là lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; và cuối cùng là Lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.
Theo chương trình dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại khu vực
quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua
các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.
- Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền,
Quảng trường Cách mạng tháng Tám
- Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ,
Công an dự kiến chia làm 4 hướng như sau:
Hướng thứ nhất: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn
Cao - SVĐ Quần Ngựa
Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng
trường Cách mạng tháng Tám.
Hướng thứ ba: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.
Hướng thứ tư: Công viên Bách Thảo
- Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng
Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.
- Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình
thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai,
về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.
- Diễu hành các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao: Sau
khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động
Hàng Đẫy
- Tuyến xe tăng, bánh xích: Về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
- Tuyến xe bánh lốp đi theo 2 hướng như sau:
Hướng thứ nhất: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công -
Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần
Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Cũng theo Thiếu
tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội
Nhân dân Việt Nam, cho biết chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc
truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các
khối.
Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh
của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang
trên biển. Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh,
Khánh Hòa và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và
xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình.
Sau
đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao. Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường
Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để nhân dân thấy tình cảm gắn
bó giữa các khối với nhân dân.
Tối 2/9, từ 21h, Hà Nội sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tầm cao tại
5 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán và Sân vận
động Quốc gia Mỹ Đình.
Không chỉ là dịp kỷ niệm trọng đại, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc
khánh hứa hẹn mang đến một bầu không khí lễ hội rộn ràng, trang nghiêm nhưng
cũng đầy màu sắc và cảm xúc. Người dân Thủ đô và du khách có thể theo dõi trực
tiếp tại các điểm tổ chức hoặc qua truyền hình để cùng hòa mình vào ngày vui
chung của cả nước.
Ngày 12/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công văn đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan quan tâm chỉ
đạo sát sao việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo thiết thực, an
toàn, hiệu quả, tạo dấu ấn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày Đại lễ.
Bộ đề nghị tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật,
tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm... nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc,
lòng yêu nước, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, điều kiện ngân
sách, cơ sở vật chất và đặc điểm vùng miền, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết
kiệm, an toàn.
