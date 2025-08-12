Huế lên sóng CNN để quảng bá di sản ra thế giới

Đoạn clip dài ba mươi giây được phát trong nhiều khung giờ vàng và trên các nền tảng kỹ thuật số của CNN giới thiệu Huế – đô thị di sản, điểm đến xanh, hấp dẫn và đẳng cấp. Lời mời gọi “Hãy đến Huế để sống chậm, để cảm và để chạm vào chiều sâu của di sản phương Đông” vang lên như một thông điệp văn hóa gửi tới khán giả toàn cầu.
Chiến dịch quảng bá này diễn ra khi du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng quyết liệt. Với uy tín và độ phủ sóng của CNN, hình ảnh Huế sẽ tiếp cận hàng triệu người xem trên khắp thế giới, qua đó nâng cao vị thế của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế.
Clip mở đầu tại lăng Tự Đức (Khiêm Lăng), một trong những quần thể lăng tẩm tiêu biểu nhất của triều Nguyễn. Nằm giữa rừng thông và hồ nước, gần năm mươi công trình mang chữ “Khiêm” trong tên phản ánh nhân cách khiêm nhường của vị vua thi sĩ. Kiến trúc kết hợp gạch, đá, gỗ lim, ngói lưu ly, khảm sành sứ tinh xảo với gam màu trầm ấm. Lăng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và đã xuất hiện trên bảo tàng số hóa 3D Google Arts & Culture.
Lăng Khải Định hiện lên như một kiệt tác giao thoa văn hóa Á – Âu. Dù diện tích nhỏ, lăng nổi bật với bố cục bảy tầng sân, cung Thiên Định ở vị trí cao nhất và nội thất khảm sành sứ, thủy tinh tinh mỹ. Bộ bích họa “Cửu long ẩn vân” của nghệ nhân Phan Văn Tánh được xem là một trong những tác phẩm độc đáo bậc nhất ở Việt Nam.
Điện Kiến Trung, nằm ở cực bắc trục thần đạo trong Tử Cấm Thành, mang phong cách Đông Dương kết hợp tinh hoa kiến trúc Pháp và Ý. Sau hơn bảy thập kỷ hoang phế, công trình đã được phục dựng vào mùa xuân năm 2024, tiếp tục kể câu chuyện về đời sống nội cung và những sự kiện lịch sử của triều Nguyễn.
Sông Hương xuất hiện như dải lụa xanh mềm mại ôm lấy thành phố. Bờ Nam sôi động, lung linh ánh đèn, bờ Bắc trầm mặc với những di tích cổ kính. Ngồi thuyền xuôi dòng ngắm cảnh hai bờ từ lâu đã là trải nghiệm khó quên của du khách.
Tranh dân gian làng Sình hiện lên mộc mạc mà giàu bản sắc. Loại tranh mộc bản này sử dụng giấy dó quét điệp, màu từ nguyên liệu tự nhiên và thường được dùng trong nghi lễ. Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước là một trong số ít người còn lưu giữ kỹ thuật truyền thống ấy.
Rời phố thị, hành trình đưa khán giả tới Đầm Chuồn, thuộc hệ thống phá Tam Giang. Nơi đây có những nhà chồ tre giữa mặt nước, vừa là chỗ ở của ngư dân, vừa là điểm thưởng thức hải sản. Bình minh rực hồng soi bóng thuyền và dàn sáo nuôi tôm cá là khung cảnh đặc trưng của vùng đầm phá.
Từ mặt nước, máy quay vút lên đỉnh Bạch Mã cao một nghìn bốn trăm năm mươi mét. Từ đây có thể nhìn rõ đèo Hải Vân, phá Tam Giang, thành phố Huế và cả vịnh Lăng Cô. Mùa xuân, cây phong lá đỏ điểm sắc cho núi rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu cảm xúc.
Ẩn trong rừng Bạch Mã là thác Đỗ Quyên cao ba trăm mét. Mùa hoa nở, hai bên thác phủ đầy sắc đỏ, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Các tour trekking, leo núi và zipline qua thác đem đến trải nghiệm thử thách nhưng đầy hứng khởi.
Hành trình khép lại tại Đại Nội trung tâm quyền lực của kinh thành Huế. Tử Cấm Thành với hệ thống cung điện, tường thành, hào nước bao quanh vẫn giữ vẻ uy nghi, phản ánh một giai đoạn huy hoàng của lịch sử dân tộc.
CNN nhận định Huế hội tụ cảnh quan, di sản, văn hóa và trải nghiệm để chinh phục du khách quốc tế. Các chuyên gia du lịch đánh giá sự xuất hiện của Huế trên CNN sẽ gia tăng sức hút và khẳng định vị thế của đô thị di sản này trong mạng lưới những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.
Năm 2025, du lịch Đà Nẵng quyết tâm đón hơn 17 triệu lượt khách
Chương trình kích cầu thu hút khách 5 tháng cuối năm 2025 của du lịch Đà Nẵng có nhiều điểm nổi bật về gia tăng các trải nghiệm, tiện ích, sản phẩm mới, nhiều chương trình ưu đãi về giá cả, dịch vụ…nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng...
Huế khai trương dịch vụ Grab Xích Lô
Sáng 15/8, tại Nghênh Lương Đình (phường Phú Xuân), Công ty TNHH Grab Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế tổ chức Lễ ra mắt dịch vụ "Grab Xích Lô - Kinh đô xưa", mang đến trải nghiệm du lịch đặc trưng kết hợp yếu tố công nghệ hiện đại...
Pickleball: Từ trò chơi đến thị trường nghìn tỷ đồng
Từ phong trào giải trí đến cơn sốt tiêu dùng, pickleball tại Việt Nam không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã bỏ ra hơn 510 tỷ đồng để mua các sản phẩm phục vụ môn pickleball từ vợt, giày, bóng đến trang phục...
Sân bay Nội Bài đón lượng khách quốc tế kỷ lục dịp lễ Quốc khánh 2/9
Theo dự báo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng khai thác trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tăng trưởng đột biến. Đặc biệt là lượng khách quốc tế, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt khách, cao nhất từ trước đến nay...
Quảng Trị tỏa sáng trong dự án phim hành động lãng mạn của Bollywood
Ngày 11/8/2025, không gian xanh mát bên suối tại Blue Diamond Retreat trở nên sôi động khi trở thành bối cảnh ghi hình ca khúc chủ đề của bộ phim SILAA. Đây là dự án có sự tham gia của hai ngôi sao Harshvardhan Rane và Sadia Khateeb...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: