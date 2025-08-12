Huế lên sóng CNN để quảng bá di sản ra thế giới

Đoạn clip dài ba mươi giây được phát trong nhiều khung giờ vàng và trên các nền tảng kỹ thuật số của CNN giới thiệu Huế – đô thị di sản, điểm đến xanh, hấp dẫn và đẳng cấp. Lời mời gọi “Hãy đến Huế để sống chậm, để cảm và để chạm vào chiều sâu của di sản phương Đông” vang lên như một thông điệp văn hóa gửi tới khán giả toàn cầu.

Chiến dịch quảng bá này diễn ra khi du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, cạnh tranh thu hút khách quốc tế ngày càng quyết liệt. Với uy tín và độ phủ sóng của CNN, hình ảnh Huế sẽ tiếp cận hàng triệu người xem trên khắp thế giới, qua đó nâng cao vị thế của điểm đến này trên bản đồ du lịch quốc tế.

Clip mở đầu tại lăng Tự Đức (Khiêm Lăng), một trong những quần thể lăng tẩm tiêu biểu nhất của triều Nguyễn. Nằm giữa rừng thông và hồ nước, gần năm mươi công trình mang chữ “Khiêm” trong tên phản ánh nhân cách khiêm nhường của vị vua thi sĩ. Kiến trúc kết hợp gạch, đá, gỗ lim, ngói lưu ly, khảm sành sứ tinh xảo với gam màu trầm ấm. Lăng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và đã xuất hiện trên bảo tàng số hóa 3D Google Arts & Culture.

Lăng Khải Định hiện lên như một kiệt tác giao thoa văn hóa Á – Âu. Dù diện tích nhỏ, lăng nổi bật với bố cục bảy tầng sân, cung Thiên Định ở vị trí cao nhất và nội thất khảm sành sứ, thủy tinh tinh mỹ. Bộ bích họa “Cửu long ẩn vân” của nghệ nhân Phan Văn Tánh được xem là một trong những tác phẩm độc đáo bậc nhất ở Việt Nam.

Ảnh chụp từ clip

Điện Kiến Trung, nằm ở cực bắc trục thần đạo trong Tử Cấm Thành, mang phong cách Đông Dương kết hợp tinh hoa kiến trúc Pháp và Ý. Sau hơn bảy thập kỷ hoang phế, công trình đã được phục dựng vào mùa xuân năm 2024, tiếp tục kể câu chuyện về đời sống nội cung và những sự kiện lịch sử của triều Nguyễn.

Sông Hương xuất hiện như dải lụa xanh mềm mại ôm lấy thành phố. Bờ Nam sôi động, lung linh ánh đèn, bờ Bắc trầm mặc với những di tích cổ kính. Ngồi thuyền xuôi dòng ngắm cảnh hai bờ từ lâu đã là trải nghiệm khó quên của du khách.

Tranh dân gian làng Sình hiện lên mộc mạc mà giàu bản sắc. Loại tranh mộc bản này sử dụng giấy dó quét điệp, màu từ nguyên liệu tự nhiên và thường được dùng trong nghi lễ. Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước là một trong số ít người còn lưu giữ kỹ thuật truyền thống ấy.

Ảnh chụp từ clip

Rời phố thị, hành trình đưa khán giả tới Đầm Chuồn, thuộc hệ thống phá Tam Giang. Nơi đây có những nhà chồ tre giữa mặt nước, vừa là chỗ ở của ngư dân, vừa là điểm thưởng thức hải sản. Bình minh rực hồng soi bóng thuyền và dàn sáo nuôi tôm cá là khung cảnh đặc trưng của vùng đầm phá.

Từ mặt nước, máy quay vút lên đỉnh Bạch Mã cao một nghìn bốn trăm năm mươi mét. Từ đây có thể nhìn rõ đèo Hải Vân, phá Tam Giang, thành phố Huế và cả vịnh Lăng Cô. Mùa xuân, cây phong lá đỏ điểm sắc cho núi rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu cảm xúc.

Ẩn trong rừng Bạch Mã là thác Đỗ Quyên cao ba trăm mét. Mùa hoa nở, hai bên thác phủ đầy sắc đỏ, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Các tour trekking, leo núi và zipline qua thác đem đến trải nghiệm thử thách nhưng đầy hứng khởi.

Hành trình khép lại tại Đại Nội trung tâm quyền lực của kinh thành Huế. Tử Cấm Thành với hệ thống cung điện, tường thành, hào nước bao quanh vẫn giữ vẻ uy nghi, phản ánh một giai đoạn huy hoàng của lịch sử dân tộc.

CNN nhận định Huế hội tụ cảnh quan, di sản, văn hóa và trải nghiệm để chinh phục du khách quốc tế. Các chuyên gia du lịch đánh giá sự xuất hiện của Huế trên CNN sẽ gia tăng sức hút và khẳng định vị thế của đô thị di sản này trong mạng lưới những trung tâm du lịch hàng đầu khu vực và thế giới.