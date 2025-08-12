Khuyến mãi mùa tựu trường: hàng loạt chương trình giảm giá đến 50%
Tuệ Mỹ
12/08/2025, 14:05
Bước vào tháng 8, từ nhà cung cấp đồng phục, xưởng sản xuất balo, đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại… đều chuẩn bị sẵn nguồn hàng, đưa ra gói ưu đãi, khuyến khích phụ huynh và học sinh mua sắm tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng…
Tại TP.HCM, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã triển khai
trương trình bình ổn thị trường. Trong đó dụng cụ học tập là nhóm hàng được đưa
vào diện bình ổn. Các mặt hàng trong chương trình phải đáp ứng tiêu chí giá bán
thấp hơn thị trường ít nhất 5 - 10%, chất lượng ổn định và
được phân phối rộng rãi qua hệ thống bán lẻ hiện đại lẫn kênh truyền thống.
Theo Sở Công Thương TP.HCM, việc triển khai từ sớm giúp các
nhà sản xuất, phân phối chủ động kế hoạch cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để
phụ huynh lựa chọn hàng Việt chất lượng với mức giá hợp lý. Hiện tại nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn, các sản phẩm phục vụ mùa
tựu trường được bày bán đa dạng, với nhiều khuyến mãi mạnh tay để thu hút
khách.
Đơn cử tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra… hàng ngàn sản phẩm phục vụ mùa tựu trường
như tập viết, balo - túi xách, đồng phục, giày dép, bình nước nhựa, đèn LED, hộp
bút, bút các loại, sổ tay… đang được giảm giá 30 - 50%. Theo nhà bán lẻ này, tất
cả sản phẩm đều được chọn lọc từ nhà sản xuất trong nước, giá ổn định, hỗ trợ
phụ huynh giảm bớt gánh nặng chi tiêu.
“Ngay từ đầu năm chúng tôi đã đăng ký với Sở Công Thương
TP.HCM sẽ dành ngân sách bình ổn cho 800.000 cuốn tập và 38.400 bộ đồng phục học
sinh với giá thấp hơn ít nhất 5% so với mức bình quân cùng thời điểm. Bên cạnh
danh mục hàng bình ổn, các thương hiệu phổ biến như Hami, Mr Vui, Vĩnh Tiến…
cũng được sắp xếp ở vị trí dễ nhìn, giúp phụ huynh nhanh chóng lựa chọn khi vào
siêu thị,” đại diện Saigon Co.op chia sẻ.
Chương trình khuyến mãi không chỉ tập trung vào nhóm học cụ
mà còn mở rộng sang nhóm hàng thời trang học đường, từ balo teen, đồ lót nữ, áo
sơ mi, quần tây, ghế nhựa đến đèn bàn học… với giá chỉ từ 59.900 đồng đến
349.000 đồng/sản phẩm.
Các các sản phẩm thực phẩm tươi sống cũng luân phiên giảm
giá từ 15 - 20%. Với chương trình "Bếp ta món ta", các sản phẩm chế
biến nấu chín, sơ chế tẩm ướp thuộc thương hiệu "Co.op Ready" cũng có
giá khuyến mãi chỉ từ 21.000 đồng đến 249.000 đồng/sản phẩm…
Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương
trình khuyến mãi “365 Fresh tươi mới mỗi ngày" với rất nhiều thực phẩm an
toàn tươi ngon, giảm giá đến 50%. Các sản phẩm đồ dùng học tập cũng được siêu
thị Lotte Mart giảm giá như: bộ sưu tập dụng cụ học tập Demon Slayer, giảm giá
35%, dụng cụ học tập Weibo giảm giá 30%, bàn học sinh Kokomega, giảm giá 35%...
Trước thềm năm học mới, hệ thống siêu thị GO! tổ chức chương
trình khuyến mại “Tựu trường rộn ràng - Go! APP sẵn sàng” giảm giá đến 45% dụng
cụ học tập, bình nước, cặp sách balo... Bên cạnh đó, Go! áp dụng chính sách “Ưu
đãi chưa từng có - không khó để săn deal”; áp dụng với hàng loạt sản phẩm thiết
yếu từ thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng đến hóa mỹ phẩm…
Tại nhiều nhà sách lớn ở TP.HCM, Hà Nội và các đô thị trung
tâm, lượng khách hàng tăng mạnh từ cuối tháng 7. Thị trường đồ dùng học tập mùa
tựu trường năm nay ghi nhận sự đa dạng vượt trội về mẫu mã. Bên cạnh các mặt
hàng cơ bản như sách giáo khoa, tập vở, bút mực, nhiều đơn vị phân phối cho biết
một số sản phẩm "IP bản quyền" có mức giá cao hơn thông
thường, nhưng vẫn được nhiều học sinh yêu thích.
Hệ thống nhà sách Fahasa từ cuối tháng 7 đã tổ chức các khu
vực trưng bày chuyên đề mùa tựu trường tại các chi nhánh và trung tâm thương mại
lớn tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng, đồng thời tăng cường nhập lượng
sách giáo khoa gần gấp đôi so với năm trước.
Đáng chú ý, các chương trình giảm
giá và quà tặng đi kèm được triển khai trong tháng 8 – nhân dịp sinh nhật 49
năm của Fahasa – cũng góp phần hỗ trợ thiết thực cho người tiêu dùng. Tùy theo giá trị hóa đơn, khách hàng có thể nhận được các phần
quà như tập vở, túi vải, dù che nắng, áo mưa…
Cùng với đó, ông Đinh Văn Trịnh,
Giám đốc Ngành hàng sách Quốc văn hệ thống nhà sách Fahasa, chia sẻ: “Việc giảm
giá sách giáo khoa mang lại lợi ích lớn cho các gia đình, đặc biệt là những hộ
có thu nhập thấp. Với mức giá giảm từ 10% đến 30%, chi phí mua sắm sách giáo
khoa cho năm học mới trở nên dễ chịu hơn, giúp phụ huynh tiết kiệm một khoản
đáng kể”.
Về việc một số phụ huynh vẫn lo ngại về khả năng thay đổi bộ
sách giáo khoa do việc điều chỉnh địa giới hành chính ở một số địa phương. Ông
Đinh Văn Trịnh thông tin: “Việc thay đổi địa giới hành chính không ảnh hưởng đến
lựa chọn sách giáo khoa, vì các trường vẫn tiếp tục sử dụng bộ sách đã chọn từ
trước.” Sự rõ ràng này giúp phụ huynh yên tâm hơn khi chuẩn bị sách vở cho con
em.
Tương tự, năm nay, Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long
chú trọng tung ra thị trường các sản phẩm mới, thiết kế các chương trình khuyến
mãi cho người tiêu dùng ở tất cả các kênh bán hàng gồm kênh truyền thống, kênh
hiện đại và cả thương mại điện tử - sẵn sàng chương trình Back2school – Một
vòng Việt Nam.
Tại hơn 56.000 điểm bán trên một vòng Việt Nam, hệ thống kinh
doanh Thiên Long đã cung ứng hàng hoá, chú trọng trưng bày các sản phẩm chủ lực,
tối ưu hệ thống hình ảnh nhận diện… để người tiêu dùng có những trải nghiệm mua
sắm thuận lợi nhất.
Thiên Long cũng đang triển khai nhiều chương trình khuyến
mãi hấp dẫn như: Mua túi 4 tặng 1, hộp 10 tặng 2 cho các dòng bút viết; hoàn tiền
khi kích hoạt bảo hành máy tính khoa học, máy tính văn phòng, hoặc tập học sinh
được tặng thẻ nạp điện thoại,... cùng nhiều ưu đãi khác.
Thực tế, mùa tựu trường không chỉ là mùa cao điểm tiêu dùng,
mà còn phản ánh sự chuyển động của ngành giáo dục, xu hướng tiêu dùng của thế hệ
học sinh mới – những người tiếp xúc sớm với công nghệ, có gu thẩm mỹ riêng và
biết rõ mình muốn gì. Đây cũng là dịp để các nhà sách, nhà xuất bản và nhà sản
xuất trong nước đổi mới cách tiếp cận người tiêu dùng trẻ, cải thiện sản phẩm
và dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
