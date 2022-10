Anna Sui: từ trang phục đến thảm nội thất

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản có thể tác động lớn đến không gian của mình, hãy thử thay một tấm thảm. Chúng thân thiện với không gian nhỏ, phù hợp với nhiều dạng ngân sách và có thể mang tới phong cách ấn tượng hoặc tinh tế tùy thích. Ruggable là thương hiệu thảm có thể giặt máy nổi tiếng với nhiều kiểu dáng sản phẩm khác nhau, từ thảm phòng tắm đơn giản đến thảm lông xù sang trọng. Thương hiệu này đã hợp tác với những tên tuổi nổi tiếng như nhà trang trí nội thất Jonathan Adler, họa sĩ minh họa Monica Ahanonu, Disney...

Và giờ đây, nhà thiết kế thời trang huyền thoại Anna Sui đã gia nhập hàng ngũ cộng tác viên tuyệt vời của Ruggable với bộ sưu tập thảm và thảm nội thất nhằm truyền cảm hứng cho những người yêu quý gia đình. Các sản phẩm này đều có thể giặt bằng máy với hoa văn và đường viền đậm, cộng thêm sự tinh tế tối đa, màu sắc bắt mắt, họa tiết mơ mộng và phong cách thời trang. Tất cả các tấm thảm đều có sẵn với nhiều kích cỡ khác nhau, với giá khởi điểm từ 90 bảng và được cho là giúp “gắn kết các không gian với nhau”.

Bộ sưu tập Ruggable x Anna Sui được lấy cảm hứng từ các bộ sưu tập thời trang lưu trữ của Anna Sui, bao gồm 16 tấm thảm sợi chenille và 6 tấm thảm ở cửa ra vào. Chia sẻ với WWD, Anna Sui cho biết: “Tôi rất hào hứng khi được làm việc với Ruggable trong dự án này. Tôi yêu nội thất và đã rất vui khi trang trí căn hộ của mình. Tôi đã tiếp cận công việc này giống như cách tôi thực hiện các bộ sưu tập quần áo với rất nhiều nghiên cứu và cảm hứng. Tôi hy vọng sẽ làm được nhiều thiết kế nội thất hơn nữa trong tương lai. Tất cả đều là tình yêu của tôi: dệt may, đồ nội thất, ánh sáng và đồ trang trí!”

Jeneva Bell, người sáng lập và chủ tịch của Ruggable cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng các thiết kế có chức năng cao cấp với mức giá phù hợp, và sự hợp tác với Anna Sui đã cho phép chúng tôi tiếp tục điều đó. Cá nhân tôi luôn là một người hâm mộ phong cách kỳ lạ nhưng cao cấp của Anna và tôi rất vui vì bộ sưu tập Ruggable x Anna Sui đã cho phép chúng tôi mang niềm vui đó vào ngôi nhà của khách hàng theo một cách mới".

Thương hiệu sản phẩm nội thất nổi tiếng này cho biết họ cảm thấy rằng gu thẩm mỹ độc đáo của nhà thiết kế thời trang hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh tôn vinh sự không hoàn hảo của Ruggable và chấp nhận cả sự lộn xộn lẫn ngăn nắp trong cuộc sống. "Ngôi nhà phải là một nơi hạnh phúc và thoải mái và các thiết kế của Anna kết hợp với chất lượng và công nghệ có thể giặt được của Ruggable mang lại cảm giác lạc quan và vui vẻ”, bà Jeneva Bell nói.

Anna Sui nổi tiếng với việc tái định nghĩa thời trang văn hóa đại chúng bằng yếu tố rock-and-roll đặc trưng của thương hiệu trong những năm 1990. Các thiết kế của bà được lấy cảm hứng từ những nghiên cứu chi tiết về phong cách cổ điển, lịch sử và văn hóa arcana. Vì vậy, mỗi bộ sưu tập của bà đều ẩn chứa một câu chuyện của lịch sử và gắn liền với một thời đại nhất định. Bạn có thể hình dung Anna Sui như một nhà sử học tự học về văn hóa, nghệ thuật và thời trang. Bà hay kể về những người phụ nữ, từ các cô gái cao bồi đến các cô gái theo đuổi phong cách grunge hay những thiếu nữ Pre-Raphaelite,...

Những thiết kế của Anna Sui đã và đang tiếp tục tạo nên nguồn cảm hứng và khuynh hướng ở khắp mọi nơi.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với CR Fashion Book vào năm 2019 về phong cách nữ tính có phần nổi loạn của mình trong từng thiết kế, Anna Sui đã chia sẻ rằng: “Mọi người bị thu hút bởi thời trang của tôi vì tất cả những yếu tố mà tôi cố gắng đưa vào nó. Luôn có một khía cạnh nữ tính, ngọt ngào và một chút hoài cổ. Ngoài ra, còn có khía cạnh của xu hướng, sự sành điệu mà tôi cố gắng tạo ra bằng cách thêm một chút chất rock-and-roll. Luôn có một sự mơ hồ trong ranh giới giữa gái ngoan và gái hư. Tất cả những khía cạnh này phải nằm trong các thiết kế của tôi”.

Nếu được chiêm ngưỡng những thiết kế của Anna Sui bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một khu vườn cổ tích với sắc màu rực rỡ. Giữa thế giới thời trang của các “ông lớn” như: Gucci, Burberry, Channel… những thiết kế của bà từ áo, quần, giày dép hay nước hoa đều có một chỗ đứng nhất định. Anna Sui có thể được xem như hiện thân của sự sáng tạo ngọt ngào trên sàn diễn thời trang của thế giới.

Với bộ sưu tập Xuân - Hè 2022 "Another Day in Paradise" vừa qua, Anna Sui đã thành công khi khơi nguồn cảm hứng nghỉ dưỡng cho thành phố New York đầy bận bịu với bảng màu và phong cách đậm chất Gen Z hơn bao giờ hết. Thời báo New York Times đã gọi bà là nhà thiết kế “không bao giờ hài lòng với bản thân”. Những thiết kế của bà đã và đang tiếp tục tạo nên nguồn cảm hứng và khuynh hướng ở khắp mọi nơi. Vô số những thiết kế độc đáo của Anna Sui đã nhận được sự say mê của rất nhiều tín đồ thời trang, bao gồm cả những khách hàng “tên tuổi” như Patricia Arquette, Christina Ricci, Cher, Naomi Campbell, Sofia Coppola…