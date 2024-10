Bộ phim về cuộc đời ông Trump: Thất bại không đến từ phản ứng của khán giả?

Bộ phim The Apprentice (Người học việc) đã chính thức ra rạp tại Mỹ vào ngày 11/10. Dù trước đó đã thu hút sự chú ý tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim do Ali Abbasi đạo diễn và Gabriel Sherman – nhà báo chuyên viết về ông Trump – chấp bút, đã không đạt được kỳ vọng về doanh thu sau tuần đầu công chiếu. Các số liệu thống kê cho thấy The Apprentice chỉ chỉ thu về 1,6 triệu USD sau ba ngày ra rạp, thậm chí còn thấp hơn doanh thu đợt chiếu lại của The Nightmare Before Christmas - một tác phẩm công chiếu 30 năm trước.

Tác phẩm có doanh thu trung bình mỗi rạp chỉ vào khoảng hơn 900 USD, mức thấp nhất trong các phim khởi chiếu tháng 10. Bên cạnh đó, dù chi phí sản xuất của phim khá thấp, chỉ 16 triệu USD, các kênh truyền thông của Mỹ đánh giá phim đã thất bại dưới danh nghĩa một thông điệp chính trị và sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến quá trình tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa như dự đoán.

Nội dung phim xoay quanh những năm đầu của ông Donald Trump (do Sebastian Stan thủ vai) khi ông bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Phim cũng mô tả mối quan hệ phức tạp giữa ông Trump và luật sư Roy Cohn (do Jeremy Strong thủ vai), người được cho là có ảnh hưởng lớn đến tư duy kinh doanh của ông. Một số tình tiết nội dung đã khiến bộ phim được phân loại R (giới hạn đối với người xem chưa trưởng thành).

Jeremey Strong trong vai Roy Cohn và Sebastian Stan trong vai Donald Trump.

Theo giới phân tích, sự thất bại của The Apprentice không đến từ phản ứng của khán giả mà là từ các yếu tố ngoại cảnh. Từ đầu đến cuối, việc đưa bộ phim này thành hiện thực đã là một cuộc chiến, khi dự án phim gặp vô vàn khó khăn trong việc huy động vốn, sự chậm trễ do các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên... Mất 6 năm và nhiều lần suýt bị hủy bỏ, bộ phim cuối cùng đã ra mắt tại khoảng 1.740 rạp chiếu bóng Mỹ trước khi công chiếu quốc tế vào cuối tháng.

Theo tờ Telegraph thì ban đầu, đoàn phim có được sự tài trợ của tỉ phú Mỹ Dan Snyder, ông Snyder lúc đó tin rằng đây là một tác phẩm tâng bốc ông Trump, vốn là một người bạn của ông. Khi xem thành phẩm, vị tỉ phú mới "tá hỏa" gửi đơn kiện đến nhiều nơi, thậm chí đe dọa sẽ ngăn chặn phim ra rạp bằng mọi giá. Lần đầu công chiếu tại Liên hoan phim Cannes tháng 5 vừa qua, The Apprentice gây tiếng vang đến nỗi đội ngũ quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đe dọa kiện đoàn phim vì bôi nhọ hình ảnh ông Trump.

Và khi phim chính thức ra rạp chưa đầy một tháng trước ngày bầu cử, ông Trump cuối cùng cũng lên tiếng. Ứng cử viên tổng thống gọi đây là một nỗ lực rẻ tiền để phá hoại cuộc đua đến Nhà Trắng của ông. Ngày 14/10, ông Donald Trump có bài đăng dài trên tài khoản Truth Social, cho thấy thái độ giận dữ bằng cách viết hoa toàn bộ chữ cái trong các tính từ nhắm vào tên tác phẩm điện ảnh là “giả mạo” và “không có định danh”, đồng thời bày tỏ mong muốn bộ phim sẽ thất bại.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa còn đặt câu hỏi liệu cái tên The Apprentice có hợp lệ không, ám chỉ nhà sản xuất sao chép hoàn toàn từ chương trình truyền hình thực tế mà ông sản xuất trong giai đoạn 2004 - 2015. Ông Donald Trump cũng đe dọa sẽ có hành động pháp lý cứng rắn chống lại đội ngũ sản xuất.

Sự can thiệp này đã tạo ra một nỗi lo sợ trong giới sản xuất và phát hành phim. Nhiều nhà phân phối lo ngại về những hậu quả tiềm tàng nếu ông Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Các câu hỏi về việc liệu ông Trump sẽ làm gì với các nhà sản xuất và phân phối phim nếu ông trở lại quyền lực đã khiến gần như tất cả các công ty phát hành phim lớn tại Hollywood đều từ chối phát hành. Cuối cùng, Briarcliff Entertainment, một đơn vị phát hành nhỏ đã đứng ra nhận phát hành The Apprentice, nhưng doanh thu ảm đạm chứng tỏ bộ phim không thể tiếp cận được đối tượng khán giả rộng lớn.

Bộ phim mở đầu bằng việc khẳng định đây là một tác phẩm hư cấu. Tuy nhiên, nhiều chi tiết trong kịch bản, do nhà báo Gabriel Sherman viết, dựa trên những tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu tài liệu như hồi ký của ông Trump, các cuộc phỏng vấn, tiểu sử, và các hồ sơ pháp lý. Dù vậy, theo nhận định của tờ Variety, bộ phim đã không khai thác được nhiều điều thú vị hơn về nhân vật này so với những gì đã được thể hiện ngoài đời thực. Khán giả theo đảng Dân chủ có lẽ đã không cần một bộ phim để xác nhận những gì họ đã biết về ông Trump, trong khi những người ủng hộ chắc chắn sẽ tẩy chay bộ phim.

Kết quả đến giờ phút này cho thấy The Apprentice không thể cạnh tranh ở rạp chiếu với những đối thủ lớn trong tháng như Joker 2, The Wild Robot, Terrifier 3... Tom Ortenberg, Giám đốc điều hành của Briarcliff Entertainment, cho biết ông cũng không kỳ vọng đây sẽ là một cơn sốt tại phòng vé do yếu tố chính trị của phim.

"Chúng tôi coi đây là một cuộc thi marathon chứ không phải đường đua nước rút. Vấn đề quan trọng không phải là chuyện bao nhiêu suất chiếu, doanh thu cuối tuần bao nhiêu. Thứ bộ phim nhắm tới ở đây là di sản, điều sẽ gây tiếng vang sau mùa giải thưởng hàn lâm năm tới", ông Tom Ortenberg chia sẻ với The Hollywood Reporter.

Diễn xuất của Sebastian Stan trong vai Trump được giới phê bình đánh giá cao.

Dù thành tích phòng vé kém, phim được các nhà phê bình đánh giá tương đối tích cực. Trên trang Rotten Tomatoes, The Apprentice nhận điểm số 78% từ các chuyên gia với nhiều lời khen ngợi, đặc biệt về diễn xuất của Sebastian Stan trong vai Trump và Jeremy Strong trong vai luật sư Roy Cohn. Điểm số khán giả dành cho phim cũng rất cao, lên tới 86%.

Chỉ còn 22 ngày nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 5/11, cả ông Trump và bà Harris đều đang cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt tại 7 bang “dao động” có khả năng quyết định kết quả của cuộc bầu cử năm nay. Một cuộc thăm dò dư luận quốc gia được NBC News công bố ngày 13/10 cho thấy hai ứng cử viên đang có tỷ lệ ngang bằng nhau 48 - 48%.