Boss và diện mạo mới của bộ suit quyền lực tại Milan

Trong khuôn khổ Milan Fashion Week, show diễn của Boss tại sân vận động Velodromo Vigorelli có tới hơn 1.000 khách mời. Naomi Campbell, Future, Khaby Lame, Anthony Joshua và Alica Schmidt xuất hiện trên sàn diễn, cùng với đại sứ thương hiệu Lee Minho, đại sứ mảng nước hoa Laura Harrier, và J Balvin, Bella Thorne, Ross Butler, Patrick Schwarzenegger, Tinashe và Tenoch Huerta trên hàng ghế đầu. Nối tiếp sau đó là bữa tiệc ngay tại địa điểm diễn show với màn trình diễn của hai DJ hàng đầu Honey Dijon và Orazio Rispo.

Lấy cảm hứng từ môn thể thao biểu diễn mô tô, sàn diễn được bài trí với những khối cầu bằng thép, được chiếu sáng ấn tượng bằng những chùm đèn và laser tạo nên hiệu ứng ấn tượng. Trên bối cảnh này, những tay đua xuất hiện trên sàn diễn trong bộ trang phục đen của Boss, rồi tiếp tục tiến vào khối cầu để bắt đầu màn trình diễn thách thức trọng lực làm bối cảnh cho show diễn. Màn trình diễn này đã gia tăng sức lan toả của Boss trên mạng xã hội, đúng với mục tiêu hướng tới đối tượng khách hàng trẻ của tập đoàn Hugo Boss.

Mở màn là huyền thoại "báo đen" Naomi Campbell và kết thúc bởi rapper Future, show diễn đạt tới độ phân chia hài hòa giữa người mẫu chuyên nghiệp và dàn khách mời ngôi sao. Kỹ thuật cắt may của thương hiệu được tái định nghĩa với nhiều thiết kế cách tân Âu phục hoặc rất thanh lịch, hoặc cũng thật táo bạo. Suit hai mảnh nữ giới kết hợp cùng áo khoác đi đường, áo khoác dáng dài hai hàng cúc biến tấu không tay hay những đôi giày derby mũi đính thép mạnh mẽ. Áo len cổ lọ có thể kéo cao tạo thành mũ trùm đầu dành cho nữ giới song hành cùng dàn mẫu nữ mặc áo blazer được cắt ngắn táo bạo, khoe khéo vạt áo sơ mi cùng đôi chân dài miên man.

Áo khoác biker được thiết kế rộng rãi và thoải mái hơn để phù hợp với thời trang dạo phố nay phủ một lớp Tyvek (vải không nhăn được tổng hợp 100% từ sợi polyethylene dệt dày sợi) đảm bảo sự mạnh mẽ, phóng khoáng cho phong cách cá nhân. Những chiếc mũ bảo hiểm xuất hiện thường trực như phụ kiện của show diễn, nhắc nhở về chủ đề lớn của BST: Những tay đua đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với hành trang từ di sản quá khứ và tinh thần vị lai phóng khoáng.

Bộ sưu tập được phát triển từ các thiết kế biểu tượng trong kho lưu trữ của Boss, tái thiết cho thế hệ mới, từ đó tái định nghĩa khái niệm về Boss trong thời hiện tại – trở thành người làm chủ có nghĩa là gì. “Kho lưu trữ chính là trái tim của Boss, là di sản quý giá của thương hiệu”, Marco Falcioni, Phó Chủ tịch cấp cao chỉ đạo sáng tạo của Hugo Boss cho biết. “Chúng tôi được truyền cảm hứng bởi những hình ảnh biểu tượng từ các chiến dịch của Boss trong những năm 90, từ đó tìm hiểu về những bộ suit quyền lực từ nhiều thập kỷ trước và đặt ra câu hỏi: làm thế nào để nắm bắt được tinh thần trao quyền của những thiết kế này để truyền tải tới thế hệ trẻ?”

Trong mùa này, thương hiệu hướng tới ý tưởng về quyền lực mềm. Việc mặc suit không phải để dựng nên lớp khiên cứng nhắc che giấu con người thật, mà nên là cách mà mỗi người thể hiện cá tính, sự tự do và màu sắc riêng. Do đó, thay vì tập trung vào một bộ trang phục chủ chốt duy nhất, thương hiệu giới thiệu những thiết kế đa dạng dành cho mùa tới. Dựa trên chuyên môn cắt may tuyệt mỹ của thương hiệu để biến tấu với phom dáng, chất liệu và bố cục, bộ sưu tập này giới thiệu những góc nhìn mới về bộ suit nguyên bản, từ phom rủ đến kiểu dáng cứng cáp hơn.

Những thiết kế cổ điển từ trước đến nay luôn đi cùng quyền lực – chiếc áo khoác vải canvas truyền thống, hay quần da – được làm mới với phom dáng linh hoạt và chất liệu mềm mại, chứng minh rằng quần áo không nhất thiết phải thô cứng thì mới mang tới cho người mặc cảm giác làm chủ. Những sắc độ nhẹ nhàng của màu xám than, kem và nâu được thêm vào bảng màu gồm đen, trắng và nâu camel đặc trưng của thương hiệu, cho thấy ranh giới bảng màu của Boss bắt đầu được mở rộng.

Show diễn đã được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng cũng như trên website thương hiệu, với các thiết kế mới có thể mua ngay qua livestream tại 13 nước Châu Âu. Hiểu rằng người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số luôn muốn sở hữu những thiết kế mới ngay sau khi được ra mắt, Boss tiếp tục lựa chọn cách tiếp cận “Xem ngay, mua luôn” đã rất thành công khi được áp dụng với bộ sưu tập Boss x Russell Athletic và show diễn tại Dubai trong thời gian qua.

Tại Vương quốc Anh, Boss cũng trở thành thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên cho phép người theo dõi mua sắm ngay khi xem video phát trực tiếp trên kênh TikTok của mình, sử dụng tính năng TikTok Shop mới ra mắt.