Cá nhân trong nước bán ra, nước ngoài quay xe gom ròng

Sau phiên bán tháo mạnh hôm qua thì chỉ số đã trả điểm rất tốt vào phiên giao dịch hôm nay với mức tăng 21 điểm tiến lại vùng giá 1.245 điểm. Độ rộng lại đẹp miên man với 407 mã tăng trên 116 mã giảm. Thanh khoản ba sàn giảm mạnh khớp lệnh còn 25.900 tỷ đồng trong đó khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ 150 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 353,6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SSI, VIX, VCB, PDR, VHM, VND, HPG, BSI, VGC. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bán lẻ. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: KBC, STB, SHB, NLG, DGW, NVL, HCM, VCI, DPM.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 347,2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 513,0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: KBC, FPT, DXG, ACB, DIG, VIX, HCM, STB, GEX, NLG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Ngân hàng. Top bán ròng có: VIC, VHM, EIB, HPG, SSI, PDR, VPB, SBT, VCB.

Tự doanh mua ròng 209.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 213.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, STB, VHM, VNM, ACB, VPB, VIC, TCB, MSN, VRE. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VCB, SSI, FPT, GEX, VND, DXG, DIG, VIB, PNJ, GMD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 0,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 53.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính.

Top bán ròng có VIX, ACB, DIG, CMG, DXG, FPT, VIC, HCM, TCB, OCB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng có EIB, SSI, SBT, VHM, EVF, SSB, PDR, VPB, DCM, PNJ.

Đáng chú ý hôm nay là giao dịch thỏa thuận gần 15,5 triệu cổ phiếu TCB (tương đương 535 tỷ đồng) giữa các nhà đầu tư cá nhân. Đây là lần thứ 3 xuất hiện giao dịch thỏa thuận lớn (trên 500 tỷ đồng) giữa các cá nhân ở cổ phiếu TCB từ đầu tháng 9/2023.

Các Nhà đầu tư nước ngoài có giao dịch thỏa thuận 1,33 triệu cổ phiếu FPT (tương đương 132.8 tỷ đồng). Các cá nhân tiếp tục giao dịch thỏa thuận nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng như EIB, ACB, MSB, TPB, VPB, SHB và một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, VIC.

Chứng khoán là ngành hút dòng tiền trong phiên giao dịch hôm nay với nhiều cổ phiếu có dấu hiệu mua chủ động với khối lượng giao dịch lớn, đẩy giá đi lên.

Giá trị giao dịch khớp lệnh của ngành Chứng khoán hôm nay cao gấp 1,1 lần so với hôm qua và 1,3 lần so với mức trung bình 5 ngày. Đây là ngành duy nhất có giá trị giao dịch cải thiện so với phiên hôm qua. Chỉ số giá ngành Chứng khoán tăng +6,5% (VNINDEX tăng +1,78%).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo đó cải thiện mạnh và chạm mức cao nhất trong 10 phiên, tuy nhiên cần lưu ý rằng dòng tiền vào nhóm ngành này đang ở mức rất cao khi chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Rel và FMI_Abs cùng đang ở vùng đỉnh 1 năm.

Kỳ vọng vấn đề prefunding (yêu cầu ký quỹ trước giao dịch) sớm được xử lý và hệ thống KRX sẽ sớm được đưa vào hoạt động đang là các thông tin hỗ trợ cho cổ phiếu ngành Chứng khoán.

Nhiều cổ phiếu Chứng khoán có dấu hiệu mua chủ động trong phiên hôm nay, bao gồm SSI, VND, VIX, HCM, VCI, SHS, MBS. Thanh khoản cải thiện ở SSI, SHS, HCM và MBS trong khi giảm ở VND.

Tỷ trọng giá trị giao dịch ở nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng nhẹ so với hôm qua, đạt 37,7%. Chỉ số VN30 tăng +2,04%, chủ yếu ghi nhận trong phiên chiều sau khi xuất hiện lực mua chủ động ở ngành Ngân hàng (VCB, BID, CTG, MBB), Thép (HPG), Bất động sản (VHM, BCM, VRE), Hàng tiêu dùng (VMN, MWG, MSN). Động thái mua ròng của khối ngoại cuối phiên chiều cũng góp phần vào sự tăng điểm của VN30 hôm nay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền gần như không thay đổi ở nhóm vốn hóa vừa VNMID trong khi chỉ số giá tăng mạnh nhất, +41,62 điểm tương đương +2.35%, lấy lại số điểm đã mất trong phiên điều chỉnh hôm qua. Phần lớn các cổ phiếu trong danh mục VNMID có lực mua chủ động mạnh, giúp đẩy giá lên, bao gồm Chứng khoán (VND, VIX, HCM, VCI) và Bất động sản (DIG, PDR, DXG)

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa nhỏ giảm về 9,9% từ mức 10,8% trước đó. Chỉ số giá tăng +1,76%.