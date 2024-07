Cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2024: 53 doanh nghiệp đã công bố, đảo chiều giảm 15,4%

Tính đến ngày 17/7/2024, đã có 53 doanh nghiệp đại diện 7,8% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM đã đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc công bố báo cáo tài chính cho quý 2/2024, theo thống kê từ FiinTrade.

Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Q2/2024 của 53 doanh nghiệp này giảm -15,4% so với cùng kỳ 2023, đảo chiều so với mức tăng trưởng 16,6% trong quý 1 trước đó.

Nhóm có lợi nhuận suy giảm mạnh so với cùng kỳ là Cảng hàng không (ACV), Khí (GAS), Điện (QTP, HND, PPC, S4A), Ống nhựa (BMP).

SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý 2 của ACV ước đạt 2.354 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, ACV ghi nhận tổng doanh thu hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 21,7% lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.983 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

GAS đưa ước tính lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 2.256 tỷ đồng giảm 29,4% so với cùng kỳ.

Với nhóm điện, quý 2, QTP đạt hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ 2%. Doanh thu giảm nhưng giá vốn lại tăng nhẹ lên 3.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải thích sản lượng điện và giá bán thị trường trong quý 2 đều giảm, trong khi giá nhiên liệu than đầu vào có xu hướng tăng so với cùng kỳ. Sau khấu trừ, lãi gộp đạt 211 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 29%. Doanh nghiệp lãi sau thuế 160 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Trong quý 2 vừa qua, HND cũng báo cáo lợi nhuận sau thuế 276 tỷ đồng giảm 16,5% so với cùng kỳ chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng do sản lượng điện quý 2 cao hơn so với cùng kỳ bên cạnh đó giá than tăng dẫn đến chi phí nhiên liệu tăng, chi phí chênh lệch tỷ giá cũng tăng.

PPC báo doanh thu đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng trưởng 77%. Dù giá vốn cũng bật tăng mạnh tới 80% nhưng sau khi khấu trừ, lãi gộp vẫn đạt 128 tỷ đồng, tăng 33%. Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong kỳ rơi tới 82%, chỉ còn 19 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp còn 94 tỷ đồng lãi sau thuế giảm 42% so với cùng kỳ.

Quý 2, “ông lớn” nhựa xây dựng BMP báo doanh thu giảm 14% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 1.167 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhiều hơn, ở mức 15%, giúp BMP thu lãi gộp gần 506 tỷ đồng. Doanh thu hoạt đồng tài chính cũng giảm mạnh. Dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm còn 280 tỷ đồng trong khi năm ngoái đạt 294 tỷ đồng.

Nhóm có lợi nhuận tăng trưởng mạnh bao gồm Chứng khoán (MBS), Phân bón (LAS, DDV, BFC), Vận tải thủy (VOS).

MBS là công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính Q2/2024, với lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023 tăng 75,4% và so với quý 1/2024 (+18,7%). Động lực chính cho tăng trưởng này đến từ hoạt động cho vay margin chủ yếu nhờ mở rộng quy mô dư nợ margin trong khi mảng Tự doanh có lợi nhuận tăng thấp và Môi giới ghi nhận sụt giảm tương đối.

Chứng khoán APEC nằm trong hệ sinh thái Apec Group của ông Nguyễn Đỗ Lăng - ghi nhận doanh thu hoạt động quý 2/2024 đạt 155 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ chi phí hoạt động giảm mạnh 44% xuống còn gần 116 tỷ, nhờ đó Chứng khoán Apec báo lãi trước thuế đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 27 tỷ đồng.

Nhóm phân bón (LAS, DDV, BFC) cũng báo cáo lợi nhuận tăng mạnh. Vinachem (DDV) doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 31,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18%, thực hiện được 55% kế hoạch năm; lãi cộng hợp ước đạt 815 tỷ đồng.

Trong quý 2, LAS chứng kiến doanh thu giảm sâu tới 30% so với cùng kỳ, còn 605 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn với mức 42%, còn 430 tỷ đồng. Nhờ vậy, LAS đạt lãi gộp 175 tỷ đồng, tăng trưởng 39%. Cùng với khoản lợi nhuận khác tăng mạnh lên 7.8 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ, Doanh nghiệp lãi sau thuế 67 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý đạt lợi nhuận cao nhất của LAS trong 8 năm qua, kể từ quý 1/2016.

Với nhóm vận tải thủy, Công ty CP Vận tải Biển Việt Nam (HOSE: VOS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với lãi trước thuế hơn 344 tỷ đồng, gấp gần 54 lần cùng kỳ, nhờ thanh lý tàu dầu Đại Minh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty lãi trước thuế hơn 427 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm.