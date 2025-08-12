VN-Index vượt 1600 điểm, tiền lớn nhập cuộc

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 910.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 854.5 tỷ đồng.

Thị trường đã vượt 1.600 điểm một cách thuyết phục từ độ rộng đến thanh khoản. Chỉ số chốt phiên giao dịch tăng 11,36 điểm tiến xa về vùng giá 1.608,22 bỏ rơi những nhà đầu tư cầm tiền trong tiếc nuối dù có lúc trồi sụt nhưng không đáng kể. Độ rộng vẫn rất ổn với 176 mã tăng trên 156 mã giảm điểm.

Hôm nay đến lượt nhóm vốn hóa lớn hút tiền dẫn dắt thị trường đi lên. Nổi bật là ngân hàng, mặc dù có sự phân hóa song nhóm vốn hóa lớn thể hiện rất tích cực ở BID tăng 3,23%; CTG tăng 1,05%; MBB tăng 1,89%; VCB tăng 0,8% hay nhỏ hơn như LPB tăng 6,28% và HDB tăng 3,58%.

Chỉ tính riêng nhóm này đã đóng góp 7 điểm cho VN-Index. Tương tự ở nhóm bất động sản trong khi nhóm vốn hóa lớn sự phân hóa cũng rõ rệt, nhóm vốn hóa lớn như VIC, NVL, VHM đang dần mờ nhạt thì KDH nổi lên như một ngôi sao sáng tăng 6,88% mức tăng kịch trần, TAL cũng bật hết biên độ bên cạnh đó là PDR tăng 5,29%; NLG tăng 2,47%, VCR, HDC cũng tăng khá.

Chứng khoán một mình VIX không làm nên mùa xuân khi SSI, VND, SHS đồng loạt điều chỉnh trên 2% ngoài ra VCI, HCM cũng gặp áp lực chốt lời.

Một số nhóm vốn hóa vừa tiếp tục hấp thụ dòng tiền khi thị trường ở nền cao mới như thép, hóa chất, dầu khí, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, cảng biển, đặc biệt là điện do nắng nóng mùa hè khiến tiêu thụ điện năng ở mức cao điểm.

Điểm tích cực là tiền vẫn cuồn cuộn đổ vào không chờ thị trường chỉnh, VN-Index nhờ đó liên tiếp lập kỷ lục này sang kỷ lục khác. Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 50.000 tỷ trong đó khối ngoại tiếp tục bán ròng 729.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 657.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, STB, POW, CTG, KDH, HDC, BID, DPG, LPB, EVF.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, SSI, HPG, SHB, VCB, VIX, MSN, DGC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 408.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 382.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, VHM, VIX, FPT, HPG, SSI, VGC, PC1, MWG, DGC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Ngân hàng. Top bán ròng có: GEX, VPB, TCB, NVL, VIB, MSN, STB, DPG, VSC.

Tự doanh bán ròng 628.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 579.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, CTG, VIX, VPB, PVD, GEX, DGW, HDB, NLG, GEE.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, HPG, VIC, VNM, VHM, GMD, TCB, STB, BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 910.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 854.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bản ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí, Top bán ròng có MBB, VIX, PC1, KDH, HDG, VJC, PDR, VGC, POW, EVF.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có GEX, TCB, MSN, NVL, VIB, VPB, SHB, VSC, CII, VPI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.172,8 tỷ đồng, tăng +19,2% so với phiên liền trước và đóng góp 4,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VSC với 9,95 triệu đơn vị tương đương 258,1 tỷ được sang tay giữa các Cá nhân trong nước, và 5,75 triệu đơn vị tương đương 148,9 tỷ được Cá nhân bán cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Vật liệu xây dựng & nội thất, Hàng không, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dệt may, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.