VN-Index vượt 1600 điểm, tiền lớn nhập cuộc

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 910.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 854.5 tỷ đồng.
Thị trường đã vượt 1.600 điểm một cách thuyết phục từ độ rộng đến thanh khoản. Chỉ số chốt phiên giao dịch tăng 11,36 điểm tiến xa về vùng giá 1.608,22 bỏ rơi những nhà đầu tư cầm tiền trong tiếc nuối dù có lúc trồi sụt nhưng không đáng kể. Độ rộng vẫn rất ổn với 176 mã tăng trên 156 mã giảm điểm.
Hôm nay đến lượt nhóm vốn hóa lớn hút tiền dẫn dắt thị trường đi lên. Nổi bật là ngân hàng, mặc dù có sự phân hóa song nhóm vốn hóa lớn thể hiện rất tích cực ở BID tăng 3,23%; CTG tăng 1,05%; MBB tăng 1,89%; VCB tăng 0,8% hay nhỏ hơn như LPB tăng 6,28% và HDB tăng 3,58%.
Chỉ tính riêng nhóm này đã đóng góp 7 điểm cho VN-Index. Tương tự ở nhóm bất động sản trong khi nhóm vốn hóa lớn sự phân hóa cũng rõ rệt, nhóm vốn hóa lớn như VIC, NVL, VHM đang dần mờ nhạt thì KDH nổi lên như một ngôi sao sáng tăng 6,88% mức tăng kịch trần, TAL cũng bật hết biên độ bên cạnh đó là PDR tăng 5,29%; NLG tăng 2,47%, VCR, HDC cũng tăng khá.
Chứng khoán một mình VIX không làm nên mùa xuân khi SSI, VND, SHS đồng loạt điều chỉnh trên 2% ngoài ra VCI, HCM cũng gặp áp lực chốt lời.
Một số nhóm vốn hóa vừa tiếp tục hấp thụ dòng tiền khi thị trường ở nền cao mới như thép, hóa chất, dầu khí, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, cảng biển, đặc biệt là điện do nắng nóng mùa hè khiến tiêu thụ điện năng ở mức cao điểm.
Điểm tích cực là tiền vẫn cuồn cuộn đổ vào không chờ thị trường chỉnh, VN-Index nhờ đó liên tiếp lập kỷ lục này sang kỷ lục khác. Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 50.000 tỷ trong đó khối ngoại tiếp tục bán ròng 729.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 657.3 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, STB, POW, CTG, KDH, HDC, BID, DPG, LPB, EVF.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, SSI, HPG, SHB, VCB, VIX, MSN, DGC.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 408.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 382.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, VHM, VIX, FPT, HPG, SSI, VGC, PC1, MWG, DGC.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Ngân hàng. Top bán ròng có: GEX, VPB, TCB, NVL, VIB, MSN, STB, DPG, VSC.
Tự doanh bán ròng 628.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 579.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, CTG, VIX, VPB, PVD, GEX, DGW, HDB, NLG, GEE.
Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, HPG, VIC, VNM, VHM, GMD, TCB, STB, BID.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 910.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 854.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bản ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Du lịch và Giải trí, Top bán ròng có MBB, VIX, PC1, KDH, HDG, VJC, PDR, VGC, POW, EVF.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có GEX, TCB, MSN, NVL, VIB, VPB, SHB, VSC, CII, VPI.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.172,8 tỷ đồng, tăng +19,2% so với phiên liền trước và đóng góp 4,3% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VSC với 9,95 triệu đơn vị tương đương 258,1 tỷ được sang tay giữa các Cá nhân trong nước, và 5,75 triệu đơn vị tương đương 148,9 tỷ được Cá nhân bán cho Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Dầu khí, Kho bãi, Vận tải thủy, Vật liệu xây dựng & nội thất, Hàng không, Sản xuất & phân phối điện trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dệt may, Nhựa, cao su & sợi.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời
Thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm mạnh mẽ hướng lên đỉnh cao mới và VN-Index vượt thành công mốc 1600 điểm để lên 1630 điểm. Biên độ tăng 2,8% tuần qua cũng đi kèm với mức thanh khoản trung bình cao nhất lịch sử, sàn HoSE đạt 51,6 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên đà tăng có chút hụt hẫng trong phiên cuối tuần khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức giảm điểm số…
VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/8/2025.
SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"
SDA thông báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng
PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền
Ngày 22/8 tới đây, OIL sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).
Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm
Mặc dù được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: