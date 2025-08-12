Thị trường tiếp tục nhịp đi lên nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 11,36 điểm, tương đương 0,71% lên mốc 1.608,22 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,01 điểm, tương đương 0% lên 276,47 điểm.

Đà tăng sẽ tiếp tục và có xu hướng di chuyển chậm trong vùng 1595-1630 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ ở vùng cao và có xu hướng di chuyển chậm trong vùng 1595-1630 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn sẽ luân phiên hỗ trợ thị trường neo giữ ở vùng cao. Đà tăng sẽ tiếp tục có xu hướng lan tỏa dần sang các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua, đặc biệt các cổ phiếu thuộc các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và tiếp tục nâng dần các ngưỡng trailing stop để bảo vệ thành quả lợi nhuận.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược mua đón đầu ở các cổ phiếu chưa tăng thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên”.

VN-Index cần những phiên tích lũy tạo nền để đà tăng vững chắc hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.608,22 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Xây dựng & vật liệu. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Cây nến rút chân hôm nay cho thấy dòng tiền vẫn nghiêng về ủng hộ đà tăng của thị trường và lực bắt đáy tại 1.590 khá tốt, dù sự giằng co giữa bên mua và bên bán vẫn còn. Trong thời gian tới, VN-Index cần những phiên tích lũy tạo nền để đà tăng vững chắc hơn.”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, hỗ trợ tiếp theo 1.565 điểm, giá cao nhất ngày 29/07/2025. VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh mẽ, và có thể chịu áp lực rung lắc liên tục tại vùng giá 1.600 điểm. Trong khi VN30 đang hướng đến vùng giá 1.760 điểm- 1.800 điểm.

Thị trường giao dịch sôi động với dòng tiền luân chuyển trong bối cảnh "nước lên thuyền lên" khi VN-Index tiếp nối VN30 vượt đỉnh lịch sử. Thị trường tiếp tục giao dịch rất tích cực ở nhóm đầu tư công. Là nhóm được kỳ vọng là động lực tăng trưởng GDP trong 06 tháng cuối năm như chúng tôi đã đề cập trong nhiều bản tin trước. Cũng như là nhóm cổ phiếu chiến lược trong các bản tin chiến lược thị trường hàng tháng. Bên cạnh đó, duy trì xu hướng luân chuyển tích cực đối với các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều, các mã mức định giá cơ bản tương đối hấp dẫn so với thị trường chung, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt... Đây là nhận định chiến lược, cũng là diễn biến mà các vị thế đầu cơ ngắn hạn cần phải lưu ý trong bối cảnh hiện nay, để kiểm soát các vị thế ngắn hạn, cũng như luân chuyển dòng tiền hợp lý, khi xu hướng tăng của VN-Index vẫn duy trì.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể xuất hiện rung lắc quanh mức 1.600 do áp lực chốt lời ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 11 điểm và kết phiên ở mức 1.608 điểm (+0.7%). Sau diễn biến giằng co quanh mức 1,600 trong phiên sáng, chỉ số hồi phục trong phiên chiều nhờ đà tăng của các cổ phiếu ngành Ngân hàng có vốn hóa lớn như BID (+3.2%), LPB (+6.3%), ...

VN-Index vượt mức 1.600 điểm với thanh khoản được duy trì ở mức 45,000 tỷ VND. Dòng tiền tiếp tục lan tỏa vào các nhóm cổ phiếu (Bất động sản, Dầu khí, Cảng biển, ...) là yếu tố giúp hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng VN-Index có thể xuất hiện rung lắc quanh mức 1.600 do áp lực chốt lời ngắn hạn, trước khi tiếp tục đà tăng. Hiện tại, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể tranh thủ các nhịp rung lắc của thị trường quanh mức 1.600 để giải ngân thêm”.

Chỉ số VN-Index sẽ hướng về mức 1.650 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ hướng về mức 1.650 điểm. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn rõ ràng và nhịp điều chỉnh cũng có thể nhanh chóng kết thúc trong phiên. Dòng tiền chủ yếu lan tỏa vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, mặc dù thanh khoản suy yếu hơn so với phiên trước nhưng mức khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên tăng dần cho nên dòng tiền chưa có hiện tượng suy yếu.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục”.

Thị trường tiếp tục nhịp đi lên nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer thể hiện nỗ lực củng cố động lực ở vùng điểm mới quanh mốc 1.600.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục nhịp đi lên ổn định khi bám sát đường biên trên dải Bollinger. Các chỉ báo RSI và MACD duy trì vận động hướng lên và đi vào vùng tăng điểm nóng cho thấy sức mạnh thị trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở khung đồ thị giờ, đường +DI hướng lên tuy nhiên chưa có sự đồng thuận với đường ADX, đồng thời, chỉ số chung đang trong nhịp củng cố động lực ở vùng điểm số mới trên mốc 1600 nên việc diễn biến giằng co, rung lắc xuất hiện trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.

Thị trường tiếp tục nhịp đi lên nhờ sự nâng đỡ nhịp nhàng của cổ phiếu vốn hóa lớn. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng thể hiện vận động sôi nổi khi không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư và luân chuyển giữa các nhóm ngành, đóng góp cho sự cân bằng của chỉ số. Tuy nhiên, rủi ro rung lắc ở vùng điểm cao là điều khó tránh khi xu hướng chốt lời gia tăng, do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời từng phần đối với những mã xuất hiện lực cung mạnh và chỉ duy trì tỉ trọng với những cổ phiếu thể hiện

được xu hướng tăng ổn định; đồng thời nhà đầu tư nên tận dụng sự chuyển dịch của dòng tiền và giải ngân thăm dò ở cổ phiếu còn dư địa tăng nhiều so với vùng kháng cự gần nhất hoặc có tín hiệu củng cố hỗ trợ thuyết phục cho mục tiêu lướt sóng T+. Một số nhóm đáng chú ý bao gồm Dầu khí, Điện, Ngân hàng, và Vận tải biển”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.