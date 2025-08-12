Con gái Chủ tịch BWE tiếp tục nâng sở hữu

Trong phiên 05/08, trên HOSE có lô 70.000 cổ phiếu của bà Thanh được giao dịch thỏa thuận, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 47.200 đồng/cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE).

Trước đó, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, con gái ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BWE đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu, từ ngày 1/8 đến ngày 28/8. Tuy nhiên bà Thanh chỉ mua được 70.000 cổ phiếu vào ngày 5/8. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ 792.400 cổ phiếu, chiếm 0,328%.

Trong phiên 05/08, trên HOSE có lô 70.000 cổ phiếu của bà Thanh được giao dịch thỏa thuận, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 47.200 đồng/cổ phiếu.

Hiện Chủ tịch đang nắm giữ hơn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,645%. Do đó, số lượng cổ phiếu của Chủ tịch cùng con gái hiện đang nắm giữ là 5,011%%, trở thành cổ đông lớn từ ngày 05/08.

Chốt phiên hôm nay (12/8), giá cổ phiếu BWE ghi nhận giảm 0,81% xuống 49.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, bà Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo – vợ ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị BWE đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu BWE, chiếm 0,45% vốn điều lệ như đã đăng ký, trong thời gian từ ngày 01-25/07. Chiếu theo giá đóng cửa bình quân thời gian giao dịch (47.808 đồng/cổ phiếu), ước tính bà Ngọc Bảo đã chi gần 48 tỷ đồng cho giao dịch.

Sau giao dịch bà Ngọc Bảo nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 0,45% vốn. Cá nhân ông Phong hiện đang nắm giữ 3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,36%. Như vậy, với giao dịch trên, tổng số cổ phiếu hai vợ chồng bà Bảo đang sở hữu là 4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,819%.

Tương tự, ông Trần Chiến Công - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cũng đã mua thành công 500.000 cổ phiếu như đã đăng ký trước đó, từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 và nâng số lượng nắm giữ lên hơn 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,05%.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 4,1% dự phóng tổng sản lượng của BWE giai đoạn 2025-2029 và giảm 10,4% đối với của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM). BWE ghi nhận sản lượng 6 tháng đầu năm 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của VCSC.

Cụ thể, sản lượng nước 6 tháng đầu năm 2025 của BWE đạt 103 triệu m3 (+3,8% so với cùng kỳ năm trước), so với dự báo cả năm trước đây của VCSC là tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng 7 tháng đầu năm 2025 của TDM đạt 37,3 triệu m3, -5% so với cùng kỳ năm trước so với dự báo cả năm trước đây của VCSC là +3% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 51% so với dự báo năm 2025 trước đây của VCSC.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh giảm 0,2% giá mục tiêu cho BWE xuống 53.100 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" lên "khả quan" do giá cổ phiếu đã giảm 6% trong 3 tháng qua.



Theo VCSC, giảm giá mục tiêu chủ yếu do giá trị định giá riêng của BWE giảm 2,9% (do giảm tỷ lệ sở hữu tại Biwase Long An từ 95% xuống 75% và mức giảm 3,5% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-2029 của VCSC, tương ứng +5%/-4%/-4%/-6%/-3% cho dự báo các năm 2025/26/27/28/29), tác động nhiều hơn so với mức định giá cao hơn 5% cho cổ phần của BWE tại các công ty liên kết.

VCSC cho rằng, định giá của BWE có vẻ khá hấp dẫn với P/E dự phóng các năm 2025/26 lần lượt là 16,2 lần và 11,5 lần.

Trong khi đó, VCSC tăng giá mục tiêu cho TDM thêm 2,3% lên 58.600 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "phù hợp thị trường". VCSC cho biết giá mục tiêu được điều chỉnh phản ánh đóng góp mới từ 20% cổ phần tại Biwase Long An, bù đắp nhiều hơn cho mức giảm 23% trong định giá riêng của TDM (do dự báo tổng lợi nhuận sau thuế từ mảng sản xuất nước giai đoạn 2025-2029 của VCSC giảm 22% với các thay đổi tương ứng là -25%/-22%/-24%/-22%/-20% cho dự báo các năm 2025/26/27/28/29) và mức định giá thấp hơn 1,2% cho BWE (công ty liên kết mà TDM sở hữu

37% cổ phần). VCSC cho rằng định giá của TDM là hợp lý, với P/E dự phóng các năm 2025/26 lần lượt là 31,8 lần/22,8 lần.