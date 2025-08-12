Chủ Nhật, 17/08/2025

Chứng khoán

Con gái Chủ tịch BWE tiếp tục nâng sở hữu

Hà Anh

12/08/2025, 21:17

Trong phiên 05/08, trên HOSE có lô 70.000 cổ phiếu của bà Thanh được giao dịch thỏa thuận, trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 47.200 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu BWE trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu BWE trên TradingView.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE).

Trước đó, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, con gái ông Nguyễn Văn Thiền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BWE đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu, từ ngày 1/8 đến ngày 28/8. Tuy nhiên bà Thanh chỉ mua được 70.000 cổ phiếu vào ngày 5/8. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ 792.400 cổ phiếu, chiếm 0,328%.

Hiện Chủ tịch đang nắm giữ hơn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,645%. Do đó, số lượng cổ phiếu của Chủ tịch cùng con gái hiện đang nắm giữ là 5,011%%, trở thành cổ đông lớn từ ngày 05/08.

Hiện Chủ tịch đang nắm giữ hơn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,645%. Do đó, số lượng cổ phiếu của Chủ tịch cùng con gái hiện đang nắm giữ là 5,011%%, trở thành cổ đông lớn từ ngày 05/08.

Chốt phiên hôm nay (12/8), giá cổ phiếu BWE ghi nhận giảm 0,81% xuống 49.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, bà Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo – vợ ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị BWE đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu BWE, chiếm 0,45% vốn điều lệ như đã đăng ký, trong thời gian từ ngày 01-25/07. Chiếu theo giá đóng cửa bình quân thời gian giao dịch (47.808 đồng/cổ phiếu), ước tính bà Ngọc Bảo đã chi gần 48 tỷ đồng cho giao dịch.

Sau giao dịch bà Ngọc Bảo nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 0,45% vốn. Cá nhân ông Phong hiện đang nắm giữ 3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,36%. Như vậy, với giao dịch trên, tổng số cổ phiếu hai vợ chồng bà Bảo đang sở hữu là 4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,819%.

Tương tự, ông Trần Chiến Công - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cũng đã mua thành công 500.000 cổ phiếu như đã đăng ký trước đó, từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 và nâng số lượng nắm giữ lên hơn 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,05%.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 4,1% dự phóng tổng sản lượng của BWE giai đoạn 2025-2029 và giảm 10,4% đối với của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM). BWE ghi nhận sản lượng 6 tháng đầu năm 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của VCSC.

Cụ thể, sản lượng nước 6 tháng đầu năm 2025 của BWE đạt 103 triệu m3 (+3,8% so với cùng kỳ năm trước), so với dự báo cả năm trước đây của VCSC là tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bán hàng 7 tháng đầu năm 2025 của TDM đạt 37,3 triệu m3, -5% so với cùng kỳ năm trước so với dự báo cả năm trước đây của VCSC là +3% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 51% so với dự báo năm 2025 trước đây của VCSC.

Bên cạnh đó, VCSC điều chỉnh giảm 0,2% giá mục tiêu cho BWE xuống 53.100 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" lên "khả quan" do giá cổ phiếu đã giảm 6% trong 3 tháng qua. 

Theo VCSC, giảm giá mục tiêu chủ yếu do giá trị định giá riêng của BWE giảm 2,9% (do giảm tỷ lệ sở hữu tại Biwase Long An từ 95% xuống 75% và mức giảm 3,5% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-2029 của VCSC, tương ứng +5%/-4%/-4%/-6%/-3% cho dự báo các năm 2025/26/27/28/29), tác động nhiều hơn so với mức định giá cao hơn 5% cho cổ phần của BWE tại các công ty liên kết.

VCSC cho rằng, định giá của BWE có vẻ khá hấp dẫn với P/E dự phóng các năm 2025/26 lần lượt là 16,2 lần và 11,5 lần.

Trong khi đó, VCSC tăng giá mục tiêu cho TDM thêm 2,3% lên 58.600 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "phù hợp thị trường". VCSC cho biết giá mục tiêu được điều chỉnh phản ánh đóng góp mới từ 20% cổ phần tại Biwase Long An, bù đắp nhiều hơn cho mức giảm 23% trong định giá riêng của TDM (do dự báo tổng lợi nhuận sau thuế từ mảng sản xuất nước giai đoạn 2025-2029 của VCSC giảm 22% với các thay đổi tương ứng là -25%/-22%/-24%/-22%/-20% cho dự báo các năm 2025/26/27/28/29) và mức định giá thấp hơn 1,2% cho BWE (công ty liên kết mà TDM sở hữu

37% cổ phần). VCSC cho rằng định giá của TDM là hợp lý, với P/E dự phóng các năm 2025/26 lần lượt là 31,8 lần/22,8 lần.

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm mạnh mẽ hướng lên đỉnh cao mới và VN-Index vượt thành công mốc 1600 điểm để lên 1630 điểm. Biên độ tăng 2,8% tuần qua cũng đi kèm với mức thanh khoản trung bình cao nhất lịch sử, sàn HoSE đạt 51,6 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên đà tăng có chút hụt hẫng trong phiên cuối tuần khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức giảm điểm số…

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/8/2025.

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA thông báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

Ngày 22/8 tới đây, OIL sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).

Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Mặc dù được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn.

