Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 36% sau khi lập đỉnh từ giữa tháng 5

Trong phiên sáng 2/6/2025, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá mua vào vàng miếng từ 115 triệu đồng – 115,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra từ 117 triệu đồng – 117,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 2/6, giá vàng miếng tại các thương hiệu đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán so với phiên cuối tuần trước (31/5).

DOJI là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua vào vàng miếng nhưng giảm giá bán ra. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này vẫn giữ nguyên so với phiên 31/5.

Trên thị trường vàng nhẫn, các thương hiệu kinh doanh đồng loạt tăng giá đối với cả hai chiều nhưng biên độ giá có phần phân hóa.

Mở cửa phiên sáng, Công SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại 110,5 triệu đồng – 113,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước (31/5). Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết tại 111,2 triệu đồng – 113,7 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Ngày 2/6/2025, tùy từng thương hiệu, giá vàng miếng mua vào chỉ giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng so với chốt phiên 31/5. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra giảm mạnh từ 500 nghìn đồng – 700 nghìn đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng trên thị trường thu hẹp từ mức 2,5 triệu đồng xuống 2 triệu đồng mỗi lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/6, SJC vẫn duy trì mức giá giao dịch trên, đi kèm với chênh lệch giá mua, bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty SJC, tính đến 11 giờ ngày 2/6, Công ty DOJI cũng đặt giá giao dịch mua, bán vàng nhẫn tại mức tại 111,2 triệu đồng – 113,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn tại Công ty PNJ tăng 700 nghìn đồng đối với chiều mua và tăng 200 nghìn đồng đối với chiều bán Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/6, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 111,2 triệu đồng – 113,8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tại 110,8 triệu đồng – 113,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 31/5. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 2/6, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ngay tăng hơn 0,5%, tương đương với mức tăng 16,7 USD/oz, tiến lên mốc 3306 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá thế giới phổ biến ghi nhận ở mức 11,96 triệu đồng/lượng, giảm gần 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 31/5. Trong khi đó, chênh lệch giá vàng nhẫn “4 số 9” so với giá thế giới dao động từ 7,96 triệu đồng – 10,76 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận khoảng cách chênh lệch ở mức 2,46 triệu đồng/lượng, thấp hơn 5 lần so với các thương hiệu còn lại.