Chỉ số đánh võng chóng mặt, thanh khoản cao nhất 4 phiên

Trạng thái đi ngang lình xình khá nản chiều nay đột ngột thay đổi khi xuất hiện một nhịp kéo trụ dữ dội cực nhanh. VN-Index biến động gần 10 điểm chỉ trong khoảng 30 phút. May mắn là các blue-chips vẫn còn sức để ổn định, giúp chỉ số chốt phiên tăng khá.

Nửa đầu phiên chiều thị trường trồi sụt và những nỗ lực đưa VN-Index vượt đỉnh buổi sáng đều không thành công. Bất ngờ lúc gần 2h, cả loạt cổ phiếu vốn hóa lớn được kích giá lên. VN-Index nhảy vọt tăng gần 1% trong 16 phút, để rồi 20 phút kế tiếp lại quay về điểm xuất phát.

Một số mã nhảy giá rất mạnh trong khoảng 16 phút chiều tăng là HPG tăng tới 2,6%, VHM tăng 1,8%, MSN tăng 3,5%, VPB tăng 2%... VN30-Index trong nhịp này tăng gần 1,3% cho thấy sức ảnh hưởng từ nhóm trụ rất lớn.

Đợt “kéo trộm” này cũng gây bất ngờ ở chỗ ngay sau khi tăng bất thình lình, cổ phiếu lại lập tức hạ độ cao, các chỉ số rơi trở lại điểm xuất phát rất nhanh. Kết phiên cổ phiếu không tăng bao nhiêu so với nền giá trước khi có nhịp đẩy nói trên, nghĩa là lợi ích tăng giá của nhịp này là không rõ ràng. Có chăng là các nhà đầu cơ tranh thủ lướt sóng hoặc các nhà đầu tư phái sinh có nhịp giao dịch sôi động.

VN-Index kết phiên tăng 1,04%, không mạnh hơn bao nhiêu so với mức tăng 0,78% thời điểm cuối phiên sáng. Thực ra ở giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index chỉ còn tăng 0,74% so với tham chiếu, nghĩa là còn thấp hơn buổi sáng. Tuy nhiên đợt ATC một số mã lớn được kéo lên giúp chỉ số có thêm 2,5 điểm tăng nữa. VIC đang từ đỏ nhảy sang tăng 0,19% so với tham chiếu; VHM từ tham chiếu thành tăng 0,48%; MSN được đẩy cao thêm 3 bước giá, tăng 5,24%; BID được kéo thêm 4 bước giá, tăng 2,4%; CTG thêm 4 bước giá, tăng 2,29%...

Thanh khoản hai sàn niêm yết chiều nay khá tốt, khớp thêm gần 4.609 tỷ đồng, tăng 49% so với phiên sáng. HoSE khớp tăng 51%, đạt 4.234 tỷ đồng. Tuy nhiên do phiên sáng giao dịch quá yếu nên tính chung cả ngày, thanh khoản HoSE và HNX chỉ tăng nhẹ 12% so với hôm qua, đạt 7.701 tỷ đồng. Dù sao đây cũng là mức thanh khoản cao nhất 4 phiên.

Điểm tích cực là trong biến động khá thất thường chiều nay, độ rộng có thay đổi theo hướng tích cực. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index ghi nhận 159 mã tăng/174 mã giảm, ngay trước thời điểm biến động mạnh, độ rộng ghi nhận 155 mã tăng/206 mã giảm. Tại đỉnh, độ rộng là 213 mã tăng/151 mã giảm và kết phiên còn 210 mã tăng/160 mã giảm. Như vậy cổ phiếu tăng giá khá rộng ở nhịp đẩy trụ và không tụt giảm nhiều sau đó, dù có hạ độ cao.

Xếp theo giá trị khớp lệnh, cổ phiếu thép, chứng khoán tăng giá nổi bật và hút dòng tiền.

Nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì mức tăng rất ấn tượng. Cổ phiếu thép có HPG tăng 3,43%, HSG tăng 4,89%, NKG tăng 6,45%, VGS tăng 3,94%... đều mạnh hơn buổi sáng. Nhóm xi măng có ACC tăng 1,06%, BCC tăng 3,42%, TXM tăng 3,13%, HT1 tăng 5,12%... Nhóm chứng khoán cũng có 15 mã tăng trên 2%, bao gồm cả các blue-chips như VCI, SSI, HCM, VND, MBS, SHS, FTS... Ngân hàng có 7 mã tăng trên 2%, lọt vào cả CTG, BID, HDB.

Thống kê với sàn HoSE, có 86 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu từ 1% trở lên, phiên sáng con số này là 54 mã. Như vậy mặt bằng giá có cải thiện, nhất là khi độ rộng tổng thể cũng khá hơn.

Nhóm đi ngược dòng chứng kiến nhiều mã bất động sản bị bán mạnh. DIG giao dịch tới 130,6 tỷ đồng và giá giảm 4,78%. DXG giao dịch 20,3 tỷ đồng, giá giảm 2,78%; NVL giao dịch 176,3 tỷ, giá giảm 1,81%. Ngoài ra HPX giảm 3,63%, DLG giảm 2,69%, QCG giảm 3,06%, HCD giảm 4%, SCR giảm 2,1%... với thanh khoản cũng khá lớn.

Dù vậy tổng thể sàn HoSE có 15 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên, chiếm 51% tổng giá trị khớp sàn này thì chỉ có 3 mã giảm là NVL, DIG và DXG, còn lại đều tăng. Top 5 cổ phiếu thanh khoản 300 tỷ trở lên tăng từ 3%-6%.

Khối ngoại chiều nay vẫn duy trì vị thế mua ròng, dù mức độ không nhiều. Cụ thể, khối này giải ngân thêm 661,4 tỷ đồng trên HoSE trong khi bán ra 584,3 tỷ. Tổng hợp cả ngày, vốn ngoại mua ròng 158,7 tỷ đồng, dồn vào STB +65,9 tỷ, CTG +39,9 tỷ, HDB +36,5 tỷ, HSG +24,7 tỷ, SSI +22 tỷ. Bán ra duy nhất HPG -523 tỷ đồng là đáng kể.