Chi tiền sửa điểm trong học bạ để "chạy trường"

Ngày 21/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Tô Thanh Dung (SN 1982, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, năm 2018, chị Vũ Thị T. (SN 1979, ở quận Bắc Từ Liêm) có nguyện vọng cho con trai đang học lớp 11- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuyên được thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thông qua bạn học, chị T. gặp Dung – khi đó là Dung là cán bộ trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6- Bộ Công an. Dung nói với chị T. là có khả năng xin cho con trai chị T. trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân kỳ thi năm 2019. Nếu không trúng tuyển thì sẽ học một trong các trường trong ngành công an nhân dân hoặc trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 6 – Bộ Công an. Dung nói chi phí “chạy trường” khoảng 800 triệu đồng, đợi con trai chị T. học xong lớp 12 sẽ làm việc cụ thể.

Đến đầu năm 2019, chị T. thông báo cho Dung biết là con trai mình đánh nhau phải nghỉ học ở nhà 1 năm và chuyển đến học lại lớp 11 tại trường Trung cấp công nghệ và kinh tế đối ngoại nên sẽ thay đổi kỳ thi sang năm 2020.

Lúc này, Dung nói sẽ “lo” được cho cháu thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân. Hai bên thỏa thuận chi phí là 1 tỷ đồng.

Dung tại tòa sáng 21/2.

Khoảng tháng 5/2019, Dung gọi điện thoại yêu cầu chị T. đưa trước 350 triệu đồng tiền đặt cọc và 200 triệu đồng để tiếp tục “lo việc”.

Đến cuối tháng 3/2020, cháu Nguyễn Gia Th. - con trai chị T. nộp hồ sơ sơ tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân mã ngành C03 tại Công an quận Tân Hồ thì biết điểm trung bình ba môn Toán, Văn, Sử các năm học lớp 10,11 và học kỳ 1 lớp 12 không đạt 7 điểm. Do đó, hồ sơ của Th. không đủ điều kiện sơ tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân theo quy định.

Thấy sự việc bất thành, chị T. yêu cầu Dung trả lại tiền thì Dung nói sẽ xin nâng điểm các môn học với giá 50 triệu đồng. Chị T. đồng ý và đưa bảng điểm bản photo cho Dung. Ngày 16/5/2020, chị T. đưa thêm cho Dung 50 triệu đồng để nhờ Dung xin nâng điểm.

Ngày 18/5/2020, Dung đưa lại bảng điểm năm học của cháu Th. đã thay đổi điểm các môn học Toán, Văn, Sử đạt 7 điểm có xác nhận và hình dấu của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân cho chị T. Với bảng điểm này, Th. đã nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại Công an quận Tây Hồ, Hà Nội.

Vào tháng 6/2020, do điểm học kỳ 2 lớp 12 của Th. tiếp tục không đủ điều kiện sơ tuyển. Lúc này chị T. yêu cầu Dung phải hoàn trả số tiền 750 triệu đồng đã nhận nhưng Dung khất lần không trả. Ba tháng sau, chị T. rút học bạ của con trai tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân thì phát hiện điểm trong học bạ không trùng với bảng điểm mà Dung đưa cho chị T.

Sau khi tìm hiểu, chị T. biết Dung đã chuyển công tác. Do nghi ngờ Dung có hành vi gian dối nên chị T. đã tố cáo sự việc ra cơ quan công an. Trong quá trình nói chuyện, chị T. đã ghi âm việc Dung nhận tiền và hứa hẹn sẽ xin cho con trai đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tại cơ quan điều tr, Dung khai nhận không liên hệ với ai, không làm gì mà sử dụng tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Hiện bị hại yêu cầu Dung phải hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 750 triệu đồng. Sau khi xem xét, tòa án xử phạt Dung mức án 11 năm tù.

Còn về viêc sửa điểm, Dung khai nhận đã nhờ Mai Thúy Giang (SN 1985). Việc Giang sửa điểm như nào Dung không biết. Do Giang vắng mặt tại địa phương nên công an quyết định tách hành vi của Dung và Giang để làm rõ, xử lý sau.

Qua xác minh tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân xác định không có việc sửa chữa điểm của học sinh Nguyễn Gia T. và không có cá nhân nào liên hệ để sửa điểm.