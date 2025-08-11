Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Hướng dẫn mới về nâng bậc lương với công chức sau sắp xếp

Thu Hằng

11/08/2025, 22:20

Ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định của pháp luật hiện hành...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15/4/2025, và Công văn số 11/CV-BCĐ ngày 4/6/2025 định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, trong quá trình triển khai vẫn còn cách hiểu khác nhau về việc giữ nguyên chế độ phụ cấp hiện hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo của Chính phủ bổ sung hướng dẫn về việc thực hiện chế độ phụ cấp và chế độ nâng bậc lương.

Theo hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH, Quyết định số 128/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thì các chế độ phụ cấp lương hiện nay bao gồm: Phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động.

Tiếp nữa là phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù áp dụng đối với lực lượng vũ trang.

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp trách nhiệm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cấp xã.

Việc giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng) phụ cấp theo định hướng tại điểm 3.1 khoản 3 Công văn số 03/CV-BCĐ và điểm 4.2 khoản 4 mục B Công văn số 11/CV-BCĐ nêu trên, được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, trước khi được bố trí sắp xếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng phụ cấp nào trong số các phụ cấp lương được đề cập ở trên, thì sau khi sắp xếp được tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời gian làm việc còn lại dưới 6 tháng, kể từ ngày có quyết định bố trí sắp xếp (do nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc...), thì tiếp tục hưởng phụ cấp cho đến khi hết thời gian làm việc còn lại.

Ngoài việc giữ nguyên các phụ cấp hiện hưởng nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tùy vào tình hình thực tế để triển khai thực hiện, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

