Tăng cường kết nối và tin cậy, đưa quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đi vào chiều sâu

Trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei chiều 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tăng cường kết nối và củng cố tin cậy chính trị là nền tảng quan trọng để quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, hướng tới hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển chung…

Chiều 11/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Đại học Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề: “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển”. Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup – Hiệu trưởng Đại học Yonsei – đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phát biểu trước giảng đường của một trong những đại học lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và chia sẻ tại ngôi trường có 140 năm truyền thống, nơi đào tạo nhiều nhân vật xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao, y học và chính trị.

Tổng Bí thư gửi gắm niềm tin vào thế hệ sinh viên Đại học Yonsei, mong muốn họ tiếp nối các thế hệ đi trước trong học tập, lao động và lan tỏa hình ảnh về một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, sáng tạo và cống hiến.

VIỆT NAM BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

Chia sẻ quan điểm về bối cảnh quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư cho biết môi trường kinh tế toàn cầu hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phân tách và phân mảnh; nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng bị gián đoạn; mô hình tăng trưởng dựa trên các yếu tố đầu vào hữu hạn như tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động truyền thống đang bộc lộ hạn chế, khiến nhiều quốc gia không kịp thích ứng và chuyển đổi.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Tổng Bí thư khẳng định, với bề dày truyền thống do các thế hệ cha ông vun đắp, cùng nguồn cảm hứng từ sự phát triển thần kỳ của những quốc gia bạn bè như Hàn Quốc, Việt Nam quyết tâm tạo lập các thành tựu mới trên con đường đi tới tương lai.

Về định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tổng Bí thư nêu rõ: Sau 80 năm kể từ ngày lập nước, đặc biệt là hơn 4 thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá và bao vây cấm vận, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế mới nổi, năng động, đứng đầu ASEAN về thu hút đầu tư nước ngoài và quy mô thương mại.

Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trường Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam phát huy tinh thần của các dân tộc Á Đông, kế thừa truyền thống hòa hiếu, nhân nghĩa; kiên trì chính sách quốc phòng “4 không”; ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; luôn sẵn sàng làm cầu nối hợp tác và đối thoại; là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những nỗ lực hiện nay, theo Tổng Bí thư, mang ý nghĩa chiến lược và quyết định để thực hiện khát vọng: đến năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng – trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước – trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trên chặng đường này, Việt Nam mong Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc tiếp tục đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ.

ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀN QUỐC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư nêu rõ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi.

Trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Để đạt mục tiêu này, hai bên duy trì tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các cấp khác nhau, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân; mở rộng hợp tác trong ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – công nghệ; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác và thỏa thuận hiện có.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế – thương mại, coi đây là “ưu tiên của ưu tiên”; khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, hai nước sẽ đưa hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới; tạo đột phá trong văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với Liên hợp quốc là trung tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên – “mùa Xuân của xã hội” – Tổng Bí thư khẳng định thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong, nòng cốt, quyết định sự hưng thịnh của dân tộc và là cầu nối bền chặt trong quan hệ hai nước. Tổng Bí thư mong muốn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt tại Đại học Yonsei, trở thành “đại sứ thiện chí” góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Hàn phát triển rực rỡ, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong.

Với bề dày lịch sử quan hệ do nhiều thế hệ vun đắp, cùng tinh thần quyết tâm, sức sáng tạo, nội lực và sự gắn bó của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – Tổng Bí thư tin tưởng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phát huy tối đa điểm tương đồng, ngày càng gắn kết và cùng đạt tới thành công, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.