“Cùng Việt Nam tiến bước” lan toả tinh thần dân tộc chưa từng có

Hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” sẽ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với mục tiêu ghi nhận 1 tỷ bước chân trong một giờ, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước…

Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA BÁO NHÂN DÂN PHỐI HỢP CÙNG BỘ CÔNG AN

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Quốc Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, nhấn mạnh đây là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra đúng thời điểm cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, bao phủ tới 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thế Đại

Theo ông Minh, ý tưởng tổ chức hoạt động đã được Ban Tổ chức ấp ủ từ lâu, trở thành hiện thực nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Trong quá trình chuẩn bị, hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi để triển khai chương trình hiệu quả nhất. Ban đầu, mục tiêu dự kiến thu hút 150.000 – 200.000 người tham gia, phấn đấu ghi nhận 1 tỷ bước chân chỉ trong một giờ.

Ngoài mục tiêu rèn luyện sức khỏe, chương trình còn hướng tới giảm khí thải CO₂ và khuyến khích lối sống xanh. Tính đến ngày 11/8, chỉ sau một tuần mở cổng đăng ký trực tuyến, số bước chân ghi nhận đã vượt 150 triệu, bằng 1/7 mục tiêu đặt ra. Nhiều đơn vị và hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã tích cực hưởng ứng.

Ông Lê Quốc Minh thông tin sáng 16/8, trước khi diễn ra hoạt động đi bộ toàn quốc, chương trình sẽ kết nối trực tiếp với Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Đồng thời, tại 33 tỉnh, thành phố còn lại, toàn bộ 3.321 xã, phường và đặc khu sẽ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, tạo nên khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng hướng về Tổ quốc.

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị – xã hội, biểu thị quyết tâm đoàn kết của toàn dân tộc, gắn rèn luyện sức khỏe với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thế Đại

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng thói quen đi bộ để bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe. Mỗi bước chân trong chương trình là một bước đi vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh, hoạt động này góp phần tạo môi trường lành mạnh, kết hợp rèn luyện thể chất với tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khẳng định hình ảnh Việt Nam đoàn kết, tiến bộ, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

LAN TOẢ TINH THẦN DÂN TỘC CHƯA TỪNG CÓ

Sự kiện nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và tổ chức, trong đó có Samsung Việt Nam, Vietcombank, Vietnam Airlines cùng các câu lạc bộ, nhóm cộng đồng ở nhiều địa phương.

Ông Noh Seung Woo, Giám đốc Truyền thông Samsung Việt Nam, cho biết Samsung vinh dự tham gia một sự kiện có quy mô kết nối lớn, nơi “hàng triệu trái tim cùng chung nhịp bước”. Theo ông, đây không chỉ là một hoạt động thể thao hay một sự kiện cộng đồng, mà còn là một hành trình giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần Việt Nam.

“Vì vậy, Samsung Việt Nam xem chương trình đồng điệu với các hoạt động khuyến khích rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đang triển khai”, Giám đốc Truyền thông Samsung Việt Nam nhấn mạnh và khẳng định mỗi bước chân của nhân viên Samsung tại Việt Nam sẽ hòa vào chiến dịch, qua đó góp phần quảng bá chương trình tới cộng đồng.

Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, cho biết ngân hàng cam kết đóng góp 3 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, đồng thời kêu gọi khách hàng cùng lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân xanh” bằng hình thức chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản quỹ.

Các đại biểu tham dự buổi Họp báo. Ảnh: Thế Đại

Không dừng lại ở đó, từ ngày 5/8 đến hết 3/9, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi tổng ngân sách 2,4 tỷ đồng cho khách hàng mới, qua đó tạo thêm cơ hội hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó. Theo bà Nhung, thông qua hành trình này, Vietcombank mong muốn kết nối triệu trái tim Việt, lan tỏa giá trị nhân văn và tiếp thêm năng lượng tích cực để cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Song song với đó, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). cho biết hãng tham gia tài trợ với mong muốn góp phần vào một chương trình có ý nghĩa thiết thực trong dịp đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.

Đồng thời, thông điệp của chương trình được đánh giá là phù hợp với định hướng của Vietnam Airlines nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Hãng sẽ truyền thông rộng rãi về chương trình qua hệ thống kênh tiếp cận hành khách, đồng thời cam kết kết nối chương trình với bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam.

Bên cạnh các doanh nghiệp, nhiều câu lạc bộ và nhóm cộng đồng cũng tích cực hưởng ứng. Một trong số đó là Câu lạc bộ Công viên Thống Nhất. Ông Đỗ Ngọc Dương, Chủ tịch Câu lạc bộ, cho biết khi tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, ông ấn tượng mạnh với quy mô sự kiện.

Ông Dương ví chương trình như “một concert quốc gia về thể thao” khi lần đầu tiên một hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt trên khắp các tỉnh, thành phố. Từ đó, câu lạc bộ đã huy động đông đảo thành viên tham gia và sẵn sàng đóng góp đội tình nguyện viên hỗ trợ Ban Tổ chức trong việc hướng dẫn kỹ thuật, phong cách chạy bộ cho những người mới, nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn và hiệu quả.