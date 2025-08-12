“Cùng Việt Nam tiến bước” lan toả tinh thần dân tộc chưa từng có
Huỳnh Dũng
12/08/2025, 08:38
Hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” sẽ diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với mục tiêu ghi nhận 1 tỷ bước chân trong một giờ, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước…
Chiều 11/8, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức Họp báo công bố hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).
HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA BÁO NHÂN DÂN PHỐI HỢP CÙNG BỘ CÔNG AN
Phát biểu tại họp báo, ông Lê Quốc Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, nhấn mạnh đây là hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra đúng thời điểm cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, bao phủ tới 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính.
Theo ông Minh, ý tưởng tổ chức hoạt động đã được Ban Tổ chức ấp ủ từ lâu, trở thành hiện thực nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an. Trong quá trình chuẩn bị, hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi để triển khai chương trình hiệu quả nhất. Ban đầu, mục tiêu dự kiến thu hút 150.000 – 200.000 người tham gia, phấn đấu ghi nhận 1 tỷ bước chân chỉ trong một giờ.
Ngoài mục tiêu rèn luyện sức khỏe, chương trình còn hướng tới giảm khí thải CO₂ và khuyến khích lối sống xanh. Tính đến ngày 11/8, chỉ sau một tuần mở cổng đăng ký trực tuyến, số bước chân ghi nhận đã vượt 150 triệu, bằng 1/7 mục tiêu đặt ra. Nhiều đơn vị và hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã tích cực hưởng ứng.
Ông Lê Quốc Minh thông tin sáng 16/8, trước khi diễn ra hoạt động đi bộ toàn quốc, chương trình sẽ kết nối trực tiếp với Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Đồng thời, tại 33 tỉnh, thành phố còn lại, toàn bộ 3.321 xã, phường và đặc khu sẽ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, tạo nên khoảnh khắc hàng triệu trái tim cùng hướng về Tổ quốc.
Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị – xã hội, biểu thị quyết tâm đoàn kết của toàn dân tộc, gắn rèn luyện sức khỏe với bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân luôn phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng thói quen đi bộ để bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe. Mỗi bước chân trong chương trình là một bước đi vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh, hoạt động này góp phần tạo môi trường lành mạnh, kết hợp rèn luyện thể chất với tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khẳng định hình ảnh Việt Nam đoàn kết, tiến bộ, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
LAN TOẢ TINH THẦN DÂN TỘC CHƯA TỪNG CÓ
Sự kiện nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và tổ chức, trong đó có Samsung Việt Nam, Vietcombank, Vietnam Airlines cùng các câu lạc bộ, nhóm cộng đồng ở nhiều địa phương.
Ông Noh Seung Woo, Giám đốc Truyền thông Samsung Việt Nam, cho biết Samsung vinh dự tham gia một sự kiện có quy mô kết nối lớn, nơi “hàng triệu trái tim cùng chung nhịp bước”. Theo ông, đây không chỉ là một hoạt động thể thao hay một sự kiện cộng đồng, mà còn là một hành trình giàu ý nghĩa, lan tỏa tinh thần Việt Nam.
“Vì vậy, Samsung Việt Nam xem chương trình đồng điệu với các hoạt động khuyến khích rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đang triển khai”, Giám đốc Truyền thông Samsung Việt Nam nhấn mạnh và khẳng định mỗi bước chân của nhân viên Samsung tại Việt Nam sẽ hòa vào chiến dịch, qua đó góp phần quảng bá chương trình tới cộng đồng.
Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, cho biết ngân hàng cam kết đóng góp 3 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, đồng thời kêu gọi khách hàng cùng lan tỏa thông điệp “1 tỷ bước chân xanh” bằng hình thức chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản quỹ.
Không dừng lại ở đó, từ ngày 5/8 đến hết 3/9, Vietcombank triển khai chương trình ưu đãi tổng ngân sách 2,4 tỷ đồng cho khách hàng mới, qua đó tạo thêm cơ hội hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó. Theo bà Nhung, thông qua hành trình này, Vietcombank mong muốn kết nối triệu trái tim Việt, lan tỏa giá trị nhân văn và tiếp thêm năng lượng tích cực để cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới.
Song song với đó, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng Ban Truyền thông, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). cho biết hãng tham gia tài trợ với mong muốn góp phần vào một chương trình có ý nghĩa thiết thực trong dịp đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.
Đồng thời, thông điệp của chương trình được đánh giá là phù hợp với định hướng của Vietnam Airlines nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Hãng sẽ truyền thông rộng rãi về chương trình qua hệ thống kênh tiếp cận hành khách, đồng thời cam kết kết nối chương trình với bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam.
Bên cạnh các doanh nghiệp, nhiều câu lạc bộ và nhóm cộng đồng cũng tích cực hưởng ứng. Một trong số đó là Câu lạc bộ Công viên Thống Nhất. Ông Đỗ Ngọc Dương, Chủ tịch Câu lạc bộ, cho biết khi tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, ông ấn tượng mạnh với quy mô sự kiện.
Ông Dương ví chương trình như “một concert quốc gia về thể thao” khi lần đầu tiên một hoạt động đi bộ diễn ra đồng loạt trên khắp các tỉnh, thành phố. Từ đó, câu lạc bộ đã huy động đông đảo thành viên tham gia và sẵn sàng đóng góp đội tình nguyện viên hỗ trợ Ban Tổ chức trong việc hướng dẫn kỹ thuật, phong cách chạy bộ cho những người mới, nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn và hiệu quả.
Từ ngày 25/7 đến ngày 16/8/2025, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia.
Đặc biệt, vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8/2025, những người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.
Đọc thêm
Đồng Nai đặt mục tiêu cuối tháng 8 giải ngân 55% vốn đầu tư công
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai đến ngày 12/8 mới đạt hơn 24,3% kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, khắc phục vướng mắc về giá đất, phấn đấu đạt 55% vào cuối tháng 8/2025…
TP.HCM đề xuất thành lập 4 khu thương mại tự do
TP.HCM đang xúc tiến đề án nghiên cứu, thành lập 4 khu thương mại tự do gắn với những đầu mối hạ tầng chiến lược như cảng biển, đường sắt và cửa khẩu quốc tế…
Nghệ An ban hành lệnh khẩn cấp khôi phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ
Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại hơn 3.800 tỷ đồng tại Nghệ An, trong đó hệ thống hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc và bảo đảm giao thông thông suốt.
Thúc đẩy mở rộng thương mại và đầu tư giữa Canada - Việt Nam
Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Canada và VinaCapital đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam…
Tài khoản giao thông – Bước chuyển quan trọng trong thanh toán điện tử lĩnh vực vận tải
Từ ngày 1/10 tới đây, toàn bộ chủ phương tiện phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, theo lộ trình thực hiện Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Quy định mới được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái thanh toán điện tử giao thông đồng bộ, minh bạch và tiện lợi...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: