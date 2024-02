Chốt lời đầu năm, cổ phiếu hạ độ cao cả loạt, khối ngoại xả lớn

Quán tính tăng giá của phiên sáng đã không thể nối tiếp trong chiều nay, từ 1h55 trở đi, sức ép của lượng hàng mua trước Tết về tài khoản xả ra khá lớn, ép giá tụt dốc. Đến cuối đợt khớp lệnh liên tục thậm chí VN-Index chỉ còn tăng 0,53 điểm, trước khi một số trụ được kéo giật lên trong đợt ATC giúp chỉ số đóng cửa trên tham chiếu 3,97 điểm.

Áp lực bán tăng từ khoảng 2h chiều trở đi thường là do lượng cổ phiếu mới về tài khoản được tung ra bán. Nếu nhà đầu tư mua vào trước Tết thì biên lợi nhuận đến hôm nay cũng khá tốt. Việc chốt lời lấy may cũng là điều bình thường.

Do vẫn chỉ là chốt lời ngắn hạn nên sức ép không quá đột biến. Mặc dù VN-Index rơi về sát tham chiếu ở cuối đợt liên tục, độ rộng vẫn không tệ. Lúc kém nhất, chỉ số ghi nhận 285 mã tăng/188 mã giảm và đóng cửa là 321 mã tăng/153 mã giảm. Nói cách khác, bên bán vẫn chỉ canh giá tốt và nhu cầu hạ giá xuống chưa đủ để đảo ngược trạng thái tăng giá trên diện rộng đáng lưu ý.

Dù vậy không thể phủ nhận được thực tế là cổ phiếu đã phải hạ độ cao đáng kể. Thống kê trên HoSE, có 160 cổ phiếu đã tụt giá so với mức đỉnh trong phiên từ 1% trở lên, chiếm khoảng 43% tổng số mã có phát sinh giao dịch. Tỷ lệ này phiên sáng khoảng 30%. Dĩ nhiên không phải tất cả số này đều đóng cửa dưới tham chiếu, nhưng việc trả lại biên độ tăng nhiều như vậy phản ánh sức ép đã gia tăng.

Sức ép này rất rõ nét ở nhóm cổ phiếu blue-chips. Phiên sáng chỉ vài mã như FPT, MWG, VCB, VJC là bị ép rõ rệt, giảm so với đỉnh hơn 1%, đóng cửa có tới 15 mã. Ngân hàng có nhiều mã bị đánh sập như ACB đóng cửa giảm 2,86% tức là chênh với giá đỉnh buổi sáng tới -4,22%. Đây cũng là một trong những cổ phiếu thanh khoản cao nhất rổ VN30 với giao dịch khoảng 225,8 tỷ đồng. MWG cũng giảm sâu thêm so với phiên sáng và bị đánh tụt so với mức đỉnh tới 2,5%. CTG chốt phiên sáng vẫn đang xanh +0,14% đóng cửa thành giảm 1,41% và biên độ lao dốc so với đỉnh cũng 2,24%. GVR, SHB, VPB, STB, TCB, TPB cũng là các mã khác có biên độ lao dốc đáng chú ý.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay khá yếu.

Dù vậy đóng cửa các chỉ số vẫn còn tăng: VN-Index tăng 0,33% và VN30-Index tăng 0,36%. Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh và đóng cửa một số mã trụ được đẩy lên bất ngờ. VIC là ví dụ, đang đỏ vẫn được kéo bật tăng 0,35% ở đợt ATC. BID vài phút trước còn giảm hơn 1%, đóng cửa lại về tham chiếu. VHM cũng được đẩy tăng 0,36%, HPG được kéo mạnh hơn tăng 1,95%... TCB, MBB, HPG VPB dù phải hạ độ cao khá nhiều nhưng vẫn duy trì được mức tăng tốt và vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Các cổ phiếu chịu sức ép mạnh xuất hiện thanh khoản khá lớn và giá giảm đáng kể là ACB giao dịch 3983 tỷ đồng, giá giảm 2,86%; SZC khớp 149,4 tỷ giá giảm 2,24%; MWG khớp 431,1 tỷ giá giảm 1,61%; GVR khớp 116,4 tỷ giá giảm 1,58%; VSC khớp 118,8 tỷ giá giảm 1,57%, VIX khớp 443,6 tỷ giá giảm 1,38%... Nhóm thanh khoản vài chục tỷ nhiều mã cũng giảm khá sâu như ST8, SIP, VOS, BMP…

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay thực ra bán không nhiều, tổng mức xả ở HoSE khoảng 879,5 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên sáng và mức bán ròng chỉ gần 117 tỷ đồng. Phiên sáng khối này xả ròng 210,9 tỷ đồng. Trong khi đó thanh khoản sàn này phiên chiều thậm chí giảm nhẹ so với phiên sáng, đạt 9.296 tỷ đồng. Như vậy lực bán chủ đạo và gia tăng ở nhóm nhà đầu tư trong nước.

Trước Tết thị trường có nhịp tăng khá mạnh và việc nhà đầu tư chốt lời lấy may đầu năm là bình thường. Áp lực bán không quá mạnh và không gây tác động lớn, độ rộng vẫn thể hiện số tăng áp đảo. Tuy nhiên hôm nay cũng là một phiên có sự gia tăng thanh khoản đáng kể khi tổng mức khớp lệnh 2 sàn đạt 19,8 ngàn tỷ đồng.