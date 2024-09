Chuyên gia VnDirect: Đáy thị trường hình thành khi thanh khoản trầm lắng, đây là cơ hội mua đón sóng cuối năm

Chỉ số chứng khoán toàn cầu phục phồi mạnh mẽ trên 3% trong tuần vừa qua nhờ lực đẩy từ thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Âu trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần này, tuần trước Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất cơ bản đồng euro lần thứ 2 trong năm nay.

Thị trường trong nước ngược dòng chứng khoán thế giới với tuần giảm thứ 3 liên tiếp, chốt tuần chỉ số Vn-Index để mất - 22,25 điểm (-1,75%) còn 1.251,71 điểm. Nhóm Vn30 giảm 1,6%, nhóm Midcap và Smallcap cũng lùi lần lượt -1,43% và - 1,23%. Các chỉ số Vn-Index, Midcap và Smallcap đã giảm sang tuần thứ 3 liên tiếp, trong khi VN30 giảm 2/3 tuần gần đây.

Thanh khoản bình quân toàn thị trường tuần vừa qua còn 13.766 tỷ đồng, giảm 21,3% so với tuần trước đó. Theo thống kê, thanh khoản 2 tuần đầu tháng 9 còn 15.162 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm, giảm -18,4% so với tháng 9. Lũy kế từ đầu năm đạt 22.799 tỷ đồng, tăng +30% so với năm 2023.

Tâm điểm của chứng khoán thế giới tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 17-18/9, với kỳ vọng Fed sẽ khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong lần họp này bằng một động thái giảm 0,25 điểm phần trăm. Lãi suất quỹ liên bang của Fed hiện đang ở mức 5,25-5,5%, cao nhất 25 năm.

Nhận định thị trường chứng khoán tuần này, chuyên gia của MBS cho rằng xu hướng ngược dòng chứng khoán thế giới sẽ sớm kết thúc khi những tác động về tình hình lũ lụt từ cơn bão Yagi gây ra thiệt hại sẽ giảm đi với những nỗ lực hỗ trợ từ Chính phủ, bên cạnh đó Ngân hàng Nhà nước khả năng sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Xu hướng dao động đi ngang ở vùng hỗ trợ 1.250 điểm khả năng sẽ tiếp diễn trong các phiên tuần này. Nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi phản ứng của chứng khoán thế giới sau cuộc họp quan trọng của Fed (ngày 17-18/9), đáo hạn phái sinh và kỳ cơ cấu của các quỹ ETF vào cuối tuần.

Về kỹ thuật, chỉ số Vn-Index đang có phản ứng tích cực ở vùng hỗ trợ 1.250 điểm trên nền thanh khoản thấp. Các ngưỡng MA50, MA100 ở khu vực 1.258 - 1.260 điểm có thể là trở ngại trong quá trình phục hồi khi trong nước không có thông tin hỗ trợ. Về trung hạn, chỉ số Vn-Index đang trong mô hình tam giác hướng lên, vùng hỗ trợ ở khu vực 1.230 – 1.240 điểm, chỉ số này cần lấy lại ngưỡng 1.260 điểm để tạo đà cho thử thách quan trọng ở cạnh trên của mô hình tam giác (khu vực 1.290 điểm).

MBS khuyến nghị cơ hội đầu tư đối với các cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền như: Hóa chất, Ngân hàng, bán lẻ, thực phẩm… nhà đầu tư có thể xem xét để giải ngân mới hoặc cơ cấu danh mục.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect nhấn mạnh thị trường tiếp tục trải qua một tuần giao dịch trầm lắng, điều này phản ánh sự thận trọng trước những diễn biến vĩ mô quan trọng bao gồm kỳ họp lãi suất sắp tới của Fed diễn ra vào giữa tuần sau với dự báo Fed có tiến hành cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm nay, thị trường chờ xem phản ứng của NHNN sau động thái cắt giảm lãi suất của Fed và cơn bão Yagi lớn nhất trong hàng chục năm qua đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam gây gián đoạn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp.

Ông Hinh vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn cuối năm và kịch bản VN-INDEX vượt mốc 1.300 điểm trong năm nay hoàn toàn khả thi nhờ những yếu tố hỗ trợ sau Fed dự kiến hạ lãi suất điều hành khoảng 0,75% trong những tháng cuối năm, áp lực tỷ giá và lạm phát hạ nhiệt giúp NHNN có điều kiện để chuyển hướng mục tiêu sang ưu tiên tăng trưởng kinh tế, gia tăng cung tiền và duy trì mặt bằng lãi suất ở vùng thấp, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện và tiến triển mới trong câu chuyện nâng hạn thị trường.

Đồng thời, kinh nghiệm quá khứ cho thấy “đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng”.

Do vậy, VN-Index đang ở trong giai đoạn tích lũy cho sóng tăng cuối năm và nhà đầu tư nên tận dụng gia đoạn này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu quanh vùng hỗ trợ 1.250 điểm của VN-Index, ưu tiên những nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng tích cực cuối năm như ngân hàng, chứng khoán, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ) và bất độn sản khu công nghiệp.