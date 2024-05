Cổ phiếu penny nổi sóng

VNSmallcap là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất trên HoSE đóng cửa ở mức cao nhất phiên trong ngày hôm nay. Sức ép ở nhiều cổ phiếu đã đẩy tất cả các chỉ số còn lại xuống mức thấp nhất cuối phiên. Mặc dù thị trường vẫn tăng điểm, độ rộng vẫn tích cực, nhưng khả năng kiềm chế giá của bên bán lộ rõ.

VN-Index kết phiên chỉ còn tăng 0,35%, tương đương 4,47 điểm so với tham chiếu, thấp hơn phiên sáng và ở mức kém nhất trong ngày. VN30-Index cũng vậy, đóng cửa tăng không đáng kể 0,18%, Midcap tăng 0,25%. Riêng VNSmallcap tăng 1,08%.

Thanh khoản rổ smallcap cũng có cải thiện tốt nhất, tăng 27,4% so với phiên trước trong khi midcap tăng 15,6% và VN30 tăng 11,6%. Dĩ nhiên về con số tuyệt đối, nhóm smallcap không thể so sánh với các nhóm còn lại. Tuy vậy, mức giao dịch 2.627 tỷ đồng phiên này là cao nhất của nhóm penny trong 9 tuần trở lại đây.

Nhóm smallcap cũng đóng góp 5 cổ phiếu tăng kịch trần trong tổng số 8 mã, là MIG, NHA, HCD, BIC và QCG. Ngoài ra là 60 mã khác tăng trên 1% trong khi toàn sàn HoSE có 113 mã tương tự. Về thanh khoản, nhóm penny cũng đóng góp nhiều cổ phiếu giao dịch rất tích cực như HAH tăng 2,09% thanh khoản 263,2 tỷ đồng; IJC tăng 4,14% với 161,8 tỷ; TCM tăng 6,11% với 152,8 tỷ; VSC tăng 4,43% với 150,6 tỷ; BAF tăng 1,81% với 150 tỷ… Ngoài ra DPG, KSB, TV2, VOS, LCG, ELC… cũng tăng giá khá mạnh với thanh khoản cao.

Thực ra cổ phiếu nhóm penny rất hiếm khi đạt đến giao dịch cỡ trăm tỷ đồng, thậm chí 30-50 tỷ đồng mỗi phiên cũng là khá hiếm. Dù vậy nhóm này rất được nhà đầu tư cá nhân ưa thích, một phần vì thanh khoản nhỏ giá dễ tăng, một phần vì tính đầu cơ rất cao. Mặt khác, hiện các cổ phiếu blue-chips đang cho thấy hiện tượng chững lại, không có nhóm dẫn dắt thực sự và giá đã tăng sớm, cơ hội còn lại rủi ro hơn.

Nhóm VN30 chiều nay giao dịch kém, thanh khoản thậm chí giảm 8,3% so với phiên sáng. Độ rộng cũng tệ hơn với 18 mã tăng/10 mã giảm. Thống kê cho thấy chiều nay chỉ có 6/30 cổ phiếu trong rổ tăng giá so với phiên sáng, nhưng tới 16 mã tụt giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay khá yếu.

Các cổ phiếu trụ của VN-Index hầu hết nằm trong nhóm tụt giá. VPB là mã hiếm hoi thuộc Top 10 có cải thiện rõ nét. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 1,03%, chiều nay tăng thêm 1,02% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 2,06%. BCM vẫn là trụ đẩy điểm số tốt nhất nhưng mức giá kịch trần vốn đã có từ sáng. VPB vươn lên vị trí thứ hai. HPG cũng có cải thiện nhẹ, tăng thêm 0,47% chiều nay và chốt vượt tham chiếu 1,27%. MSN cũng nhích lên 0,53%, đóng cửa tăng tổng cộng 1,19%. Cả rổ VN30 có 6 mã tăng hơn 1% phiên này.

Một diễn biến khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản không tăng mà còn giảm. Cụ thể, hai sàn khớp thêm 11.806 tỷ đồng, giảm 12,5% so với phiên sáng. Một trong những lý do là dòng tiền vào blue-chips giảm đi. Nhóm penny dù giao dịch tích cực thì cũng không thể bù đắp được. Với mức thanh khoản cao trong phiên sáng và giá suy yếu dần, chiều nay thanh khoản lại tụt giảm, dòng tiền đang có tín hiệu suy yếu sau khi mua vào hưng phấn. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên này đạt 25.294 tỷ đồng, vẫn tăng 13% so với phiên trước. Đây cũng là phiên thứ 4 ngưỡng thanh khoản vượt quá 20.000 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có tăng mua ở HoSE nhưng mức ròng vẫn là -211,3 tỷ đồng. Phiên sáng khối này xả 608,1 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán nhiều là VHM -205 tỷ, VNM -152,9 tỷ, MWG -105,8 tỷ, VPB -90,2 tỷ, HPG -71,4 tỷ, CTG -65,3 tỷ, KBC -43,2 tỷ, VHC -40,4 tỷ, VND -37,2 tỷ, CMG -32,3 tỷ, HSG -32 tỷ. Phía mua có DBC +164,9 tỷ, EIB +44,5 tỷ, NKG +40,8 tỷ, HDG +31,7 tỷ, HVN +38,2 tỷ.

Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu tăng trở lại trong 2 tuần gần đây. Thống kê trên HoSE từ đầu tháng 5, tổng giá trị vốn rút ròng của khối ngoại lên tới 6.426 tỷ đồng trong đó bán ròng cổ phiếu là 5.748 tỷ đồng. Khối này xả tập trung vào cổ phiếu blue-chips trong bối cảnh các mã nhóm này đã tăng khá tốt, chỉ số VN30-Index còn vượt đỉnh tháng 3/2024.