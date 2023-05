Công bố thông tin không đầy đủ, NHT bị phạt 120 triệu đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã NHT-HOSE) với tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Cụ thể: Phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01B/2021-NQHĐQT-NHT ngày 08/03/2021 về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2021, Nghị quyết HĐQT số 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022 về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2022)

Phạt tiếp 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đầy đủ về thành viên HĐQT không điều hành, thành viên HĐQT độc lập tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022; Công ty công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022.



Cụ thể là các giao dịch: Mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ giá trị 2.086.075.325 với Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam là tổ chức có liên quan với ông Đoàn Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT NHT; Công ty vay 200 triệu đồng của ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám đốc NHT và tạm ứng tiền cho ông Thọ 1.114.112.673 đồng. Công ty vay và hoàn trả ông Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám đốc NHT số tiền 810 triệu đồng, tạm ứng cho ông Thọ 40 triệu đồng và hoàn ứng tiền cho ông Thọ 140 triệu đồng.

Nam Hoa có vốn điều lệ hơn 240 tỷ, trụ sở chính đặt tại 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp.HCM, chuyên sản xuất và xuất khẩu đồ chơi trẻ em bằng gỗ.

Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 884 tỷ đồng, đạt 82,6 % so với kế hoạch, giảm 4,8% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 63,4 tỷ đồng, đạt 76,1 % so với kế hoạch, tăng 16,7% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 66,2 tỷ đồng, đạt 86,2 % so với kế hoạch, tăng 22,9% so với năm 2021.