SMC vừa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế

Hà Anh

13/08/2025, 09:13

Ngày 12/8, SMC cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo số 10662/TB-HCM-KĐT ngày 22/7 và Quyết định số 5137/QĐ-HCM-KĐT ngày 6/8/2025 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.
Ngày 12/8, SMC cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo số 10662/TB-HCM-KĐT ngày 22/7 và Quyết định số 5137/QĐ-HCM-KĐT ngày 6/8/2025 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan Thuế TP.HCM đã công bố quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của CTCP Đầu tư Thương mại SMC tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để thu tiền thuế.

Theo quyết định này, Cơ quan Thuế yêu cầu hàng chục ngân hàng, từ khối TMCP Nhà nước, TMCP tư nhân đến ngân hàng có vốn nước ngoài, phải phong tỏa ngay và trích chuyển tiền từ tài khoản của SMC nhằm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do doanh nghiệp này đã nợ thuế quá hạn trên 90 ngày với số tiền hơn 24,2 tỷ đồng.

Trên thị trường, HOSE đã chuyển cổ phiếu SMC từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 30/05/2025 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2024 là 29,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024 là -139,625 tỷ đồng và công ty chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 15 ngày so với thời hạn qui định.

Công ty cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 mặc dù công ty đã nghiêm túc thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện tình hình và hiệu quả hoạt động sản xuât kinh doanh; đây mạnh việc thanh lý tài sản và các khoản đầu tư tài chính, bám sát diễn biến tình hình vĩ mô và ngành thép để có chiến lược kinh doanh phù hợp, tích cực và quyết liệt xử lý các khoản nợ đọng;

Tuy nhiên, thị trường thép trong và ngoài nước còn quá nhiều khó khăn, giá thép và nhu cầu tiêu thụ thép liên tục giảm mạnh, trong nước ngành bất động sản chưa thật sự ổn định nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, SMC sẽ tiếp tục tích cực thực hiện các giải pháp về kinh doanh, thu hồi nợ đọng và tiếp tục xem xét tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới để đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Kết thúc quý 2/2025, SMC ghi nhận doanh thu đạt 1.953,12 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ (2.241 tỷ); lợi nhuận sau thuế lỗ 43,33 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 90 tỷ) và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 66,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 82,78 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, SMC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.799,88 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ (4.471 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ 43,2 tỷ (cùng kỳ lãi 89,2 tỷ) và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 64,53 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 100,52 tỷ đồng) và tăng tổng lỗ luỹ kế từ gần 140 tỷ lên 204,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu SMC tăng 100 đồng lên 13.000 đồng/cổ phiếu.

nghĩa vụ thuế SMC thuế thu nhập doanh nghiệp

