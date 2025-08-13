Chuyên gia gợi ý loạt cổ phiếu cho nhà đầu tư "sửa sai" khi VN-Index công phá đỉnh lịch sử
Thu Minh
13/08/2025, 10:30
Nhà đầu tư vẫn chưa quá chậm chân bởi con sóng tăng có thể tiếp diễn đến năm 2026. Vì vậy, từ nay đến cuối tháng 8 thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật, sẽ có cơ hội để tham gia...
Nhờ hàng loạt động lực đến từ trong nước và bên ngoài như thuế quan của Mỹ "dễ chịu" hơn, VN-Index liên tiếp công phá đỉnh và vượt 1.600 điểm một cách nhẹ nhàng. Tính từ tháng 4 đến nay, thị trường đã trải qua hai quãng sóng. Thứ nhất là từ đáy tháng 4 lên đến 1.350 điểm, tương đương mức tăng 25,48%. Quãng thứ hai là giai đoạn tăng từ 1.310 điểm lên 1.600 điểm, tương ứng gần 23%.
Như vậy, từ đáy tháng 4 đến nay, thị trường đã tăng hơn 50%. Mốc tăng điểm này, kết hợp với yếu tố vùng điểm tròn kháng cự mạnh là những điểm mà nhà đầu tư nên chú ý.
Về mặt định giá, sau giai đoạn tăng 50% từ đáy, định giá của VN-Index theo P/E và P/B đã về gần sát trung bình 10 năm. VN-Index đã chuyển từ giai đoạn định giá rẻ sang định giá dần hợp lý. Khi thị trường về định giá hợp lý, thường sẽ có nhịp chững lại.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu có nhịp chỉnh đây là cơ hội cho nhà đầu tư "sửa sai".
Ông Trần Hoàng Sơn, chuyên gia của VPBankS nói rằng khi quá thận trọng trong một con sóng tăng, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. "Nếu nhìn thấy những yếu tố tích cực mà vẫn chưa thể quyết định thì thật sự rất buồn, vì cơ hội đã đến mà không phất cờ. Rất đáng tiếc. Nhưng nhà đầu tư vẫn chưa quá chậm chân bởi con sóng tăng có thể tiếp diễn đến năm 2026. Vì vậy, từ nay đến cuối tháng 8 thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật, sẽ có cơ hội để tham gia", ông Sơn nói.
Cũng theo chuyên gia của VPBankS, các nhóm ngành dẫn dắt trong sóng tăng vừa qua là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Sau một giai đoạn tăng điểm mạnh mẽ, cổ phiếu trụ cột, dẫn sóng hàng đầu sẽ có những chặng nghỉ hoặc thậm chí điều chỉnh. Dòng tiền sẽ có trạng thái luân chuyển từ nhóm dẫn sóng sang những cổ phiếu có nền giá tốt hoặc chưa tăng như hạ tầng, dầu khí, hóa chất và bán lẻ, xuất khẩu thủy sản.
Mặc dù vậy, với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, ông Sơn cho rằng ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vẫn đang rất khỏe.
Nhìn vào P/B và ROA, có thể thấy có một số ngân hàng hợp lý về mặt định giá, dù đã tăng mạnh như VPB, ACB, MBB, HDB. Tuy nhiên, khi đã tăng một giai đoạn dài, những cổ phiếu này có thể sẽ có chặng chững lại.
Trong khi đó, cổ phiếu ACB còn định giá tương đối hấp dẫn so với những cổ phiếu khác trong ngành ngân hàng. P/B của ACB mới chỉ ở mức 1,4 lần, còn P/E mới 7,3 lần – tương đối hấp dẫn so với mặt bằng chung của ngành. Một số cổ phiếu hấp dẫn khác là BID và VCB. Tuy nhiên, tăng trưởng là yếu tố khiến nhà đầu tư băn khoăn với hai mã trên, khiến định giá so với lịch sử còn ở mức hấp dẫn.
Về cổ phiếu chứng khoán, hiện nay xu hướng tăng dựa theo dòng tiền. Định giá cổ phiếu chứng khoán đang cao hơn nhiều so với thị trường. Chẳng hạn, P/E của VN-Index đang khoảng 15,6 lần, trong khi ngành chứng khoán lên đến 22 – 24 lần. Tuy nhiên, so với trung bình của ngành, một số cổ phiếu chứng khoán vẫn còn định giá cạnh tranh như SHS, VND, SSI, MBS. Trong khi đó, HCM, VCI đang ở mức định giá P/E và P/B tương đối đắt đỏ. Cần lưu ý lựa chọn những cổ phiếu không quá đắt trong sóng tăng.
Với nhóm Bất động sản, lợi nhuận trong năm 2025 tăng trưởng rất mạnh mẽ so với cùng kỳ nhờ mức nền thấp. Có thể chọn ra một số cổ phiếu có P/E và P/B ở mức tương đối hợp lý như VHM, VRE, AGG, NLG. Nhưng thực tế, VHM và VRE đã tăng rất nóng trong giai đoạn vừa qua, còn NLG và AGG đang có định giá P/E và P/B tương đối hợp lý.
Ngoài ra, DIG, NVL, DXG có định giá P/E khá cao. Trong giai đoạn tới đây, những cổ phiếu này cần có sự tái định giá thông qua tăng trưởng của lợi nhuận. Nếu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh, định giá sẽ thu hẹp lại.
Với ngành dầu khí, có hai cổ phiếu tương đối hấp dẫn, có đà tăng tốt trong năm là PVS và PVD. Tuy nhiên, nếu so với thị trường chung, PVS đang định giá P/E khoảng 14 lần, PVD khoảng 16 lần – ngang bằng với định giá VN-Index. Những cổ phiếu này đã tăng khá tốt trong 6 tháng đầu năm.
Đối với ngành thép, HPG là cổ phiếu có định giá tương đối hợp lý so với mức tăng trưởng trong năm. 6 tháng đầu năm, HPG tăng trưởng hơn 20% và trong năm nay, tốc độ này sẽ được giữ vững. Với tốc độ tăng trưởng trên, kết hợp với P/E ở mức 14 – 15 lần thì PEG đang nhỏ hơn 1, cho thấy định giá vẫn còn hợp lý và cổ phiếu vẫn có khả năng tăng tiếp trong sóng tới đây.
