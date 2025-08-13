Chủ Nhật, 17/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Việt Nam mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán

Thu Minh

13/08/2025, 10:27

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 12/8/2025, tại Thủ đô Seoul, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol. Buổi làm việc nằm trong các hoạt động bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Koo Yun Cheol đã khẳng định và bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thông tin tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol tình hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô tích cực của Việt Nam thời gian qua.

Đồng thời, thông tin về Chính phủ Việt Nam đã thực hiện cải cách sâu sắc, mạnh mẽ theo hướng tinh gọn bộ máy nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nguồn lực công, mở ra không gian thúc đẩy tăng trưởng mới cho các địa phương để tăng cường sức cạnh tranh và thu hút đầu tư, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác lớn của Việt Nam về thương mại, kinh tế, đầu tư và là nước cung cấp ODA lớn thứ hai cho Việt Nam tại Châu Á. Các dự án ODA của Hàn Quốc được đánh giá mang lại hiệu quả và góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính mà Chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong thời gian qua thông qua nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế và Quỹ Xúc tiến Kinh tế do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc triển khai, với số vốn cam kết giai đoạn 2024-2030 là 4 tỷ USD.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy công tác trao đổi chuyên môn trong quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, đặc biệt về tài trợ vốn vay, viện trợ trong bối cảnh Việt Nam đang cần rất nhiều vốn cho đầu tư các dự án quan trọng quy mô lớn, có tính lan tỏa và mong muốn hợp tác với các nước có công nghệ cao như Hàn Quốc; hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán, tiền số; hợp tác về đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc để việc sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc cho các dự án đạt hiệu quả cao, cũng như mong muốn Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên dành cho Việt Nam những khoản vay ODA có mức độ ưu đãi cao.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng bày tỏ sự vui mừng, trong khuôn khổ chuyến công tác, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Ủy ban Chứng khoán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã có Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác tài chính giữa hai nước, thúc đẩy kết nối thị trường vốn và mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư của hai nước.

Bộ trưởng kỳ vọng trong tương lai, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, thúc đẩy công tác trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong quản lý nhà nước về phát triển thị trường tài chính bền vững và minh bạch; bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như nhận được sự phối hợp của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc thông qua các hình thức hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng công nghệ thị trường vốn.

Về phía Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Koo Yun Cheol đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, ngân hàng Hàn Quốc hợp tác, đầu tư vào Việt Nam; đồng thời cho rằng những dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lớn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và sẵn sàng tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn, có tính lan toả cao mà Việt Nam đang chuẩn bị triển khai.

Trong những năm gần đây, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc. Kim ngạch song phương hai nước năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc).

Bên cạnh đó, Hàn Quốc là quốc gia tài trợ ODA song phương lớn thứ 2 ở châu Á cho Việt Nam. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc có chức năng quản lý Nhà nước về chính sách tài chính, ngân sách, kế hoạch và chính sách kinh tế chung, thực hiện các chiến lược tăng trưởng quốc gia trung và dài hạn.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua việc xây dựng chính sách về thị trường tài chính quốc tế và hợp tác tài chính, tăng cường hợp tác kinh tế với các nền kinh tế phát triển và mới nổi. Bộ Kinh tế và Tài chính là đầu mối phê duyệt hạn mức và chính sách ODA, vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc cho Chính phủ Việt Nam.

Từ khóa:

thị trường chứng khoán Vận hành KRX

Đọc thêm

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Xu thế dòng tiền: Cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ khối lượng chốt lời

Thị trường tiếp tục có tuần tăng điểm mạnh mẽ hướng lên đỉnh cao mới và VN-Index vượt thành công mốc 1600 điểm để lên 1630 điểm. Biên độ tăng 2,8% tuần qua cũng đi kèm với mức thanh khoản trung bình cao nhất lịch sử, sàn HoSE đạt 51,6 ngàn tỷ đồng mỗi phiên. Tuy nhiên đà tăng có chút hụt hẫng trong phiên cuối tuần khi cổ phiếu điều chỉnh mạnh hơn nhiều so với mức giảm điểm số…

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VN-Index sẽ có những nhịp rung lắc sau khi chinh phục vùng đỉnh mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 18-22/8/2025.

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA bị phạt nặng do báo lãi "ảo"

SDA thông báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2023 là lãi hơn 7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được kiểm toán là lỗ hơn 29 tỷ đồng

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

PV OIL chốt danh sách trả cổ tức 2024 bằng tiền

Ngày 22/8 tới đây, OIL sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).

Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Mặc dù được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: