Đề xuất hợp nhất Luật An ninh mạng với Luật An toàn thông tin mạng

Theo ông Sơn, để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi trong triển khai thực thi và quản lý, Cục A05 đã đề xuất hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành một bộ luật thống nhất – Luật An ninh mạng năm 2025. Dự thảo luật này dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10/2025.

Song song với đó, Cục A05 cũng kiến nghị hợp nhất các Nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính (Nghị định 15/2020/NĐ-CP, Nghị định 14/2022/NĐ-CP, dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trình Chính phủ) thành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo trình tự rút gọn.

Ngoài ra, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng đang được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trước khi trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) để lấy ý kiến và thông qua.

Về hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành, Cục A05 hiện đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng năm 2025. Dự kiến, nghị định này sẽ được xây dựng theo trình tự rút gọn và hợp nhất với nhiều văn bản liên quan như: Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, Nghị định 147/2024/NĐ-CP, Nghị định 25/2014/NĐ-CP, Nghị định 108/2016/NĐ-CP, Nghị định 58/2016/NĐ-CP và dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

Bên cạnh công tác hoàn thiện pháp luật, Cục A05 cũng đang đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin mạng tại các doanh nghiệp viễn thông, Internet, ngân hàng thương mại... Đồng thời, đơn vị đang tổ chức rà quét, đánh giá mức độ an toàn thông tin trên toàn bộ hạ tầng mạng Internet quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống thông tin trọng yếu của đất nước.