Chủ Nhật, 17/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Nghệ An muốn thành 1 trong 5 Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước

Nam Anh

13/08/2025, 11:01

Nghệ An kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, trình Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch để tỉnh Nghệ An trở thành 1 trong 5 Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước giai đoạn 2021-2030…

Một góc Thành phố Vinh, Nghệ An - Ảnh minh họa.
Một góc Thành phố Vinh, Nghệ An - Ảnh minh họa.

Trước kiến nghị trên của cử tri tỉnh Nghệ An do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ phản hồi: ngày 9/1/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó, tại khoản 4, Điều 8 của Nghị quyết đã quy định "… Hình thành và phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện".

Ngày 13/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu "Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn", tại phụ lục kèm theo Quyết định số 229/QĐ-TTg về Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2025-2030 cũng đặt ra ưu tiên đầu tư cho 05 dự án để "Đầu tư phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng".

Trong văn bản trả lời, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tại khoản 1, Điều 74 quy định "Trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia được xác định dựa trên tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, năng lực thực hiện, mục tiêu, kết quả hoạt động", đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 15/9/2025.

“Trên cơ sở tiêu chí được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các địa phương sẽ tổ chức thành lập và công nhận các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo căn cứ vào khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định”, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.

Từ khóa:

Bộ Khoa học và Công nghệ nghệ an Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đọc thêm

iPhone 17 có thể bị tăng giá tại Mỹ vì thuế quan

iPhone 17 có thể bị tăng giá tại Mỹ vì thuế quan

Giới phân tích dự báo dòng iPhone 17 sắp ra mắt sẽ có giá cao hơn tại Mỹ do ảnh hưởng từ thuế quan và chi phí nhập khẩu, ngoài giá bán, còn có rất nhiều thông tin đồn đoán xoay quanh lần ra mắt này của iPhone…

‘Tôi không phải robot’ - bẫy CAPTCHA giả mạo có thể khiến thiết bị nhiễm độc

‘Tôi không phải robot’ - bẫy CAPTCHA giả mạo có thể khiến thiết bị nhiễm độc

Những ô xác thực tưởng như quen thuộc và vô hại lại được dựng lên để đánh lừa và vượt qua lớp phòng vệ của các thiết bị Windows…

Đề xuất chính sách trọng dụng nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng: Được xếp lương từ bậc 3 trở lên của chức danh tương ứng

Đề xuất chính sách trọng dụng nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng: Được xếp lương từ bậc 3 trở lên của chức danh tương ứng

Nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là "con đường tất yếu" để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng…

Đề xuất chính sách ưu đãi cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đề xuất chính sách ưu đãi cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: