Nghệ An muốn thành 1 trong 5 Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước

Nghệ An kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, trình Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch để tỉnh Nghệ An trở thành 1 trong 5 Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước giai đoạn 2021-2030…

Trước kiến nghị trên của cử tri tỉnh Nghệ An do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ phản hồi: ngày 9/1/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó, tại khoản 4, Điều 8 của Nghị quyết đã quy định "… Hình thành và phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện".

Ngày 13/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu "Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 03 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn", tại phụ lục kèm theo Quyết định số 229/QĐ-TTg về Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2025-2030 cũng đặt ra ưu tiên đầu tư cho 05 dự án để "Đầu tư phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, ngành, vùng".

Trong văn bản trả lời, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tại khoản 1, Điều 74 quy định "Trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia được xác định dựa trên tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, năng lực thực hiện, mục tiêu, kết quả hoạt động", đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 15/9/2025.

“Trên cơ sở tiêu chí được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các địa phương sẽ tổ chức thành lập và công nhận các Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo căn cứ vào khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định”, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.