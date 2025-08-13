Truyền thông Hàn Quốc: LG CNS sẽ hợp tác với VNPT xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam

LG CNS, Korea Investment Real Asset Management sẽ hợp tác với VNPT xây dựng trung tâm dữ liệu AI hyperscale tại Việt Nam với công suất điện dự kiến 40 MW...

Ngày 12/8, LG CNS thông báo đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) về “Hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu Việt Nam” với Tập đoàn Bưu chính và Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Hyun Shin-kyu - Chủ tịch LG CNS, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch VNPT, ông Ngô Diên Hy – Phó Chủ tịch VNPT và ông Kim Yong-sik - Tổng giám đốc Korea Investment Real Asset Management.

Sau sự kiện, trang Business Korea bình luận LG CNS đang mạo hiểm xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/8, đại diện VNPT và Korea Investment Real Asset Management đã tới thăm Trung tâm dữ liệu Hanam (Hàn Quốc) do LG CNS vận hành, nhằm tìm hiểu công nghệ và đánh giá năng lực triển khai dự án.

Theo thỏa thuận, ba bên sẽ cùng phát triển một trung tâm dữ liệu AI hyperscale tại Việt Nam, với công suất điện dự kiến 40 MW. Mỗi bên sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm riêng gồm các chuyên gia, hợp tác toàn diện từ hạ tầng phần cứng (máy chủ, hệ thống lưu trữ) đến hạ tầng mạng (viễn thông, mạch điện), hướng tới xây dựng nền tảng AI mạnh mẽ cho Việt Nam.

LG CNS hiện là công ty Hàn Quốc đầu tiên trúng thầu dự án hạ tầng trung tâm dữ liệu AI tại Indonesia và đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là thị trường chiến lược tiếp theo.

Ông Hyun Shin-kyun khẳng định: “Thỏa thuận này sẽ là bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, vượt ra ngoài khuôn khổ hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu”.