Đà Nẵng tìm lời giải cho “điểm nghẽn đầu ra” của hệ sinh thái khởi nghiệp

Đây không chỉ là một buổi làm việc thông thường mà là một diễn đàn cởi mở, nơi chính quyền lắng nghe những vướng mắc và đề xuất từ các vườn ươm, quỹ đầu tư và startup. Vấn đề "đầu ra" đã được nhận định là "điểm nghẽn lớn nhất" đối với sự phát triển của các startup tại thành phố.

Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương trên cả nước luôn có sự quan tâm đặc biệt tới các đơn vị khởi nghiệp. Theo Báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025” (GSEI) của StartupBlink, Đà Nẵng đã có bước tiến vượt bậc khi tăng 130 bậc, vươn lên vị trí 766 trên toàn cầu. Đây là địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam.

Sự tăng trưởng này dựa trên ba yếu tố chính: số lượng, chất lượng và môi trường kinh doanh. Đà Nẵng đã phát triển 172 dự án Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và thành lập 72 doanh nghiệp. Tỷ lệ sống sót của các startup tại Đà Nẵng cao một cách vượt trội, với 55/72 doanh nghiệp (tương đương 76,4%) vẫn đang hoạt động. Con số này cao gấp gần 4 lần so với tỷ lệ chung của cả nước, cho thấy sự bền vững của các dự án khởi nghiệp tại đây.

Mới đây, Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2025 (DAVAS 2025) đã thu hút hơn 20 quỹ đầu tư, với tổng vốn cam kết lên đến 3,5 tỷ USD. Đáng chú ý, 24 trong số 33 startup Việt Nam gọi vốn thành công tại sự kiện này có “hộ khẩu” tại Đà Nẵng.

Mặc dù vậy, các startup của Đà Nẵng vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, tồn tại cần được chính quyền thành phố hỗ trợ, giải quyết. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Tiến Dũng, Giám đốc đầu tư Quỹ FUNDGO Đà Nẵng, cho biết "điểm nghẽn lớn nhất" đối với các startup là vấn đề đầu ra. Nhiều giải pháp tiềm năng nhưng thiếu khách hàng, khiến việc thương mại hóa gặp khó khăn và nhà đầu tư không thể thoái vốn. Qua đó, đại diện Quỹ đề xuất các sở, ban, ngành và doanh nghiệp lớn đưa ra những "bài toán" thực tế, tạo cơ chế để startup tiếp cận, thử nghiệm sản phẩm trên hạ tầng công và giải quyết nhu cầu thị trường; kèm theo đó là đề xuất thành lập một liên minh quỹ đầu tư giữa thành phố, trường đại học và khu vực tư nhân.

Ông Vũ Tiến Dũng, Giám đóc đầu tư Quỹ FUNDGO Đà Nẵng, nêu đề xuất tại buổi làm việc Ảnh: Quang Hiếu.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quý Sự (CEO Công ty cổ phần FiveSS) đề xuất thành lập một cộng đồng người tiêu dùng sẵn sàng dùng thử và đánh giá sản phẩm, giúp startup hoàn thiện trước khi ra thị trường lớn. Điều này sẽ giúp cho các startup có được những đánh giá cụ thể, hoàn thiện sản phẩm của mình, giảm thiểu rủi ro khi thương mại hóa các sản phẩm.

Ông Đỗ Quý Sự, CEO Công ty cổ phần FiveSS, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Hiếu.

Còn bà Võ Thị Kim Oanh, Đại học Swinburne Đà Nẵng, nhấn mạnh thành phố cần đóng vai trò là "trung tâm" kết nối toàn bộ hệ sinh thái, xây dựng đội ngũ cố vấn chất lượng và phối hợp chặt chẽ giữa các bên.

Trước những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm thực tế từ phía các công ty, quỹ đầu tư và đơn vị giáo dục, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST phải phối hợp với các tập đoàn và cơ quan nhà nước để đưa ra ít nhất "vài bài toán" đặt hàng mỗi tháng. Để giải quyết vướng mắc về cơ chế chi trả, ông đã đề xuất mô hình "tập đoàn đầu tư trước – sản phẩm nghiệm thu sau". Mô hình này cho phép khu vực tư nhân đóng vai trò là trung gian tài chính linh hoạt, giúp startup có vốn để phát triển sản phẩm mà không bị vướng mắc bởi các quy trình ngân sách phức tạp.

Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu cũng nhấn mạnh Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024, quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu hoạt động cho startup ĐMST, đồng thời miễn thuế thu nhập cá nhân cho các đồng sáng lập và chuyên gia. Chính sách này không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn là công cụ chiến lược để thu hút nhân tài và định hướng phát triển hệ sinh thái vào các lĩnh vực trọng tâm như công nghệ cao, du lịch và CNTT.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã đề xuất mở rộng phạm vi cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) ra các khu vực kinh tế đặc thù như Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính. Hiện tại, cơ chế này chỉ được áp dụng trong Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin tập trung. Việc mở rộng này sẽ giúp startup thử nghiệm sản phẩm trên quy mô lớn và trong môi trường thị trường thực tế.

Thông qua buổi làm việc, có thể thấy chính quyền thành phố Đà Nẵng đang rất coi trọng đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong cách tiếp cận và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương thể hiện rõ trong việc đối diện với "điểm nghẽn đầu ra", lắng nghe các đề xuất và đưa ra những cam kết, hành động cụ thể. Những nỗ lực này không chỉ góp phần giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu dài hạn của thành phố: trở thành một trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc gia và khu vực. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các trường đại học, Đà Nẵng đang củng cố vững chắc mô hình "tứ giác" phát triển.