Điểm nóng mới của bất động sản Bình Dương

THỊ TRƯỜNG SÔI ĐỘNG

Cuối tuần trước, Hệ thống 5F đã chính thức giới thiệu dự án khu compound 5F Orianna ra thị trường. Sự kiện thu hút 2.000 khách hàng tham gia tìm hiểu thông tin và giao dịch. Đây là con số khách hàng kỷ lục đáng ghi nhận tại một sự kiện liên quan bất động sản trong thời điểm hiện nay.

Theo quy hoạch, 5F Orianna là khu đô thị compound thông minh hiếm hoi tại Bình Dương. Dự án có quy mô 41,9ha tích hợp hơn 20 tiện ích cao cấp, hạ tầng và pháp lý hoàn chỉnh tọa lạc liền kề các khu công nghiệp lớn như Tân Bình, VSIP 2 mở rộng, KSB, Đại học Cổng Xanh, Đại học quốc tế Miền Đông…

Đặc biệt, 5F Orianna kết nối trực tiếp các tuyến giao thông huyết mạch gồm ĐT 741, cao tốc TP.HCM - Phú Giáo - Thủ Dầu Một, Vành đai 4, Vành đai 5, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Giáo. Đây là mạng lưới giao thông cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược để biến Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên thành “thủ phủ” công nghiệp mới của Bình Dương với tổng diện tích khoảng 10.000 ha.

Được biết, 5F Orianna đang có giá mềm nhất thị trường Bình Dương với chỉ 854 triệu đồng/sản phẩm kèm loạt chính sách ưu đãi gây bất ngờ cho các nhà đầu tư. Khách hàng chỉ cần thanh toán 348 triệu đồng là sở hữu, được hỗ trợ vay ưu đãi lên đến 65%, ân hạn gốc 18 tháng không tính lãi, cam kết lợi suất cao hơn lãi suất ngân hàng… Ngoài ra, Hệ thống 5F còn đưa ra chương trình Tri ân khách hàng tổng giá trị lên đến 19,8 tỷ đồng với nhiều giải thưởng lớn như xe ô tô, nền đất, xe máy...

Nhà máy và khu dân cư phát triển sầm uất tại khu vực Phú Giáo, Bến Cát.

Bên cạnh Hệ thống 5F, gần đây thị trường Bình Dương còn ghi nhận nhiều chủ đầu tư đồng loạt ra hàng, dải sản phẩm trải rộng từ phân khúc căn hộ, đất nền cho đến nhà phố/biệt thự liền thổ. Sôi động nhất chính là khu vực tam giác kinh tế đang phát triển năng động Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên. Các dự án này cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thiết thực cho nhà đầu tư như hỗ trợ lãi suất, ân hạn thanh toán nhiều đợt, rút thăm trúng thưởng. Các dự án đáng chú ý có thể kể đến như Lakeview Villas, Oasis City, Green City, Sun Casa…

LỘ DIỆN CƠ HỘI CHO BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ TRỊ THỰC

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản Bình Dương đang thu hút nhiều nhà đầu tư bởi mặt bằng giá đã điều chỉnh về mức hợp lý. Hơn nữa, so với các tỉnh, thành vùng ven TPHCM, Bình Dương có nhiều lợi thế đảm bảo cho sự tăng trưởng thực chất của thị trường bất động sản. Địa phương này không chỉ được xem là “sân sau” về công nghiệp, dịch vụ của TPHCM mà còn đang thực hiện nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng rất hiệu quả. Dân số của tỉnh cũng liên tục tăng nhanh, dự kiến đạt 5 triệu người vào năm 2030 khiến nhu cầu nhà ở tăng cao trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Thực tế, hiện nay ngay tại điểm nóng mới Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên, hàng chục khu công nghiệp đang hoạt động nhộn nhịp, cư dân đổ về sinh sống, làm việc sầm uất nhưng số dự án nhà ở thì đếm trên đầu ngón tay nên thanh khoản rất cao bất chấp khó khăn chung của thị trường. Đặc biệt, hàng tỷ đô la Mỹ đang được đổ vào khu vực này để phát triển hạ tầng, hứa hẹn sẽ giúp “lột xác” diện mạo đô thị, tạo nên cú hích cho thị trường bất động sản.

Phối cảnh trục đại lộ thương mại của khu compound thông minh 5F Orianna.

Ông Minh Nam, một nhà đầu tư kỳ cựu tại Bình Dương, nhận định nếu lấy sự phát triển của bất động sản khu vực Thuận An, Dĩ An hay thậm chí Thủ Đức làm tham chiếu thì bất động sản của tam giác công nghiệp Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn. Bởi thời điểm này, Bình Dương đang dồn lực đầu tư vào tam giác Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên bằng các chính sách mang tính đột phá, đi đầu là xây dựng vùng đô thị thông minh - sáng tạo nên chắc chắn thời gian sẽ rút ngắn và hiện đại hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Do vậy, nếu các nhà đầu tư ‘xuống tiền’ lúc này, khi giá đất chưa biến động nhiều, chắc chắn sẽ thu lãi đậm trong vài năm tới, lúc hạ tầng và đô thị đã phát triển hoàn chỉnh.

Cũng theo ông Minh Nam, mặt bằng giá đất tại Phú Giáo - Bến Cát - Tân Uyên đang rất hấp dẫn sau khi được một số chủ đầu tư điều chỉnh về mức tương đương năm 2019. Đơn cử như dự án 5F Orianna, khu compound thông minh tiên phong phát triển tại Bình Dương.

Ở một góc độ khác, hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu ứ đọng vốn, mặt bằng lãi suất đang có xu hướng giảm nhanh. Dự báo sắp tới việc giải ngân cho vay bất động sản sẽ mạnh mẽ hơn, kết hợp cùng các biện pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ sẽ mang đến cơ hội phục hồi cho thị trường bất động sản. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyên các nhà đầu tư, người có nhu cầu mua để ở, nên xem xét mua bất động sản trong giai đoạn này bởi khi thị trường phục hồi thì giá sẽ tăng rất nhanh và các chương trình ưu đãi, hỗ trợ của chủ đầu tư cũng bị cắt hết.