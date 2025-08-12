Thứ Sáu, 15/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Pháp lý hoàn thiện, Phố Hiến City đủ điều kiện để sẵn sàng mở bán

Khánh Huyền

12/08/2025, 08:00

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, toàn bộ sản phẩm của dự án Phố Hiến City bao gồm 438 nhà ở thấp tầng đã đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Ngày 7/8/2025, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã có văn bản xác nhận dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến (tên thương mại: Phố Hiến City) đủ điều kiện kinh doanh nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai cho toàn bộ 438 sản phẩm nhà ở thấp tầng.

SẴN SÀNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Dự án thuộc địa bàn xã Triệu Việt Vương và xã Việt Tiến (trước sáp nhập là: Xã An Vĩ, xã Dân Tiến và xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bình Minh Phố Hiến làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 9,99 ha bao gồm 96 căn shophouse, 308 căn liền kề và 34 căn biệt thự.

Dự án Phố Hiến City trên trục đường Nguyễn Trãi rộng 52m.
Dự án Phố Hiến City trên trục đường Nguyễn Trãi rộng 52m.

Theo văn bản này, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bình Minh Phố Hiến đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 như: Đã khởi công xây dựng hạ tầng, nhà ở theo quy định; đã được cấp phép xây dựng; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành nghiệm thu khối lượng công việc và tiếp tục triển khai theo tiến độ; chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính - nộp đủ tiền sử dụng đất đối với toàn bộ đất ở đã được giao và được Thuế tỉnh Hưng Yên xác nhận.

Pháp lý minh bạch, hoàn thiện tạo nền tảng quan trọng đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như tiềm năng tăng giá cho dự án. Đại diện chủ đầu tư Bình Minh Phố Hiến cho biết: “Thông qua dự án Phố Hiến City, chúng tôi mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển của quê hương Khoái Châu, chia sẻ sự thịnh vượng lâu dài đến cộng đồng và các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm tại dự án.”

Điểm đến giao thương sầm uất, tổ hợp dịch vụ, giải trí hàng đầu Khoái Châu.
Điểm đến giao thương sầm uất, tổ hợp dịch vụ, giải trí hàng đầu Khoái Châu.

SẢN PHẨM VƯỢT TRỘI: AN CƯ - ĐẦU TƯ - KINH DOANH

Cách Hà Nội chỉ 30km, di chuyển đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hưng Yên - Thái Bình chỉ 5 phút, Phố Hiến City hội tụ tâm điểm giao thương sôi động từ các trục đường huyết mạch, tái hiện thương cảng quốc tế “Thứ nhì Phố Hiến” một thời vàng son.

Trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, diện mạo đô thị Khoái Châu đang thay đổi nhanh chóng, ngày càng hiện đại và rạng rỡ hơn. Đường lớn mở tới đâu, phố phường hiện ra tới đó. Trên đại lộ Nguyễn Trãi rộng 52m - trục xương sống của quy hoạch đô thị tương lai, Phố Hiến City như cánh én báo hiệu một thời kỳ mới đã bắt đầu.

Những khách hàng địa phương tìm đến dự án với nhu cầu nâng cấp không gian sống, di chuyển từ những ngôi nhà phố chật chội, thiếu tiện ích sang “nhà cao, cửa rộng”, bao quanh bởi chuỗi tiện ích hiện đại và đồng bộ: cụm 6 sân pickleball, quảng trường sự kiện, trung tâm thương mại, công viên, sân chơi, trường mầm non… đề cao trải nghiệm sống cá nhân trong sự gắn kết với cộng đồng. Hướng tới ước mơ an cư lâu dài, dự án như món quà di sản, truyền đời cho thế hệ tương lai.

Lõi tiện ích gồm cụm 6 sân pickleball, quảng trường, công viên, khu vui chơi cho trẻ em… tại Phố Hiến City.
Lõi tiện ích gồm cụm 6 sân pickleball, quảng trường, công viên, khu vui chơi cho trẻ em… tại Phố Hiến City.

Đối với các nhà đầu tư thông thái, Phố Hiến City không chỉ là sản phẩm tiềm năng đang ở “vùng trũng” về giá mà còn hứa hẹn khả năng tăng trưởng đột phá trong 2 năm tới, nhờ hàng loạt quy hoạch hạ tầng trọng điểm như: đường vành đai 4 – cầu Mễ Sở, cao tốc Chợ Bến – Yên Mỹ, con đường Di sản, vùng công nghiệp 6000ha…

Đến nay, các dãy shophouse trên trục đường Nguyễn Trãi đã bước vào giai đoạn hoàn thiện theo tiêu chuẩn bàn giao, có thể đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn. Mặt tiền lớn từ 5,5 – 6m, diện tích căn đa dạng từ 80 – 280m2 đất, shophouse của dự án phù hợp cho nhiều mô hình từ kinh doanh nhỏ kết hợp an cư, đến các mô hình kinh doanh lớn như nhà hàng, trụ sở công ty, showroom hoặc dịch vụ lưu trú cho chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp lân cận...

Chủ đầu tư Bình Minh Phố Hiến thông qua việc hiện thực hoá các bước quan trọng từ pháp lý đến tiến độ xây dựng sẽ sớm đi vào vận hành Phố Hiến City - điểm sáng đầu tư, an cư bậc nhất Khoái Châu, đón đầu làn sóng đầu tư theo vành đai 4 thủ đô.

Khu đô thị Phố Hiến City

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, TT Khoái Châu, Hưng Yên

Hotline: 0971 868 989

Website: www.dothiphohien.com.vn

Phát triển kinh doanh bởi NETHOMES.

